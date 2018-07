Softball, Europei U19 2018: l’Italia doma anche la Gran Bretagna! Stasera inizia la fase finale

Tre su tre per l’Italia nella seconda fase degli Europei U19 di softball. Stavolta le azzurre hanno dovuto faticare parecchio per sbarazzarsi di una Gran Bretagna combattiva, alla fine domata 7-4 all’ottavo inning. Percorso netto, dunque, nella seconda fase per le ragazze di Enrico Obletter, che stasera sfideranno l’Irlanda, rivelazione del torneo ed unica formazione ancora imbattuta dopo il sorprendente successo sull’Olanda.

Obletter ha schierato, un po’ a sorpresa, Susanna Soldi in pedana, messa però sotto scacco già nel primo inning, quando la Gran Bretagna ha riempito le basi e sbloccato il match. Le azzurre hanno provato la risposta immediata, ma il primo punto è arrivato soltanto alla terza ripresa, con il triplo di Laura Vigna, poi fino a casa sulla valida di Alessandra Rotondo, autrice del 2-1 sui sacrifici di Andrea Howard e Chiara Bassi. Il pareggio è arrivato subito, con il doppio di Johnson e il colpo al centro di King.

La partita è così salita di tono. Al quarto, Obletter ha optato per la sostituzione di Soldi con Chiara Biasi, che però nulla ha potuto contro la solita Johnson, autrice del 3-2, diventato 4-2 dopo un lancio pazzo che ha colpito in pieno Elisa Princic. L’Italia si è così trovata spalle al muro e qui è venuta fuori la grinta del giovane gruppo azzurro. Il bunt di Howard al quinto inning ha mandato in crisi la difesa britannica e consentito a Rotondo di completare il giro delle basi, poi Soldi ha ristabilito la parità. Solo a questo punto è toccato ad Alexia Lacatena in pedana, abile a salvarsi e mandare la partita al tie-break, aperto con il punto portato a casa da Bassi. Un punto preziosissimo, perché ha distrutto le certezze della Gran Bretagna e consentito all’Italia di dilagare, ancora con Soldi, autrice di una partita notevole, e con Alessia Colonna, spinta fino a casa dal sacrificio delle compagne dopo un ottimo singolo in apertura.

È finita 7-4, dunque, con l’Italia che vincendo ha evitato lo spauracchio Olanda per la serata di oggi, in cui si aprirà la fase finale. Occhio, però, a non sottovalutare l’Irlanda.













CLICCA QUI PER TUTTE LE NEWS SUL SOFTBALL

alessandro.tarallo@oasport.it

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: FIBS – Andrian