Hockey pista, Europei 2018: Italia-Andorra, quarti di finale. Orario d’inizio e come seguirla in tv

C’è in palio il pass per le semifinali nel match tra Italia e Andorra, valido per i quarti di finale degli Europei 2018 di hockey su pista a La Coruna (Spagna). Gli azzurri guidati dal ct Mariotti sfideranno oggi, venerdì 20 luglio, una delle sorprese del torneo, capace di vincere le ultime due partite contro Svizzera e Austria ed agganciare la terza posizione nel gruppo A grazie alle giocate di Gerard e dei fratelli Dilme.

L’Italia, dal canto suo, ha disputato un girone di qualificazione eccellente con 4 vittorie convincenti nelle prima 4 gare contro Belgio, Inghilterra, Olanda e Germania, salvo incappare in una sconfitta contro i padroni di casa spagnoli, che hanno lasciato gli azzurri a secco di gol.

Verona, Cocco e Malagoli, in ogni caso, hanno voglia di tornare a segnare a raffica e contro Andorra proveranno ad accantonare il passo falso di ieri e a trascinare gli azzurri verso le semifinali, coadiuvati da Pagnini, Illuzzi, Ambrosio e Banini. Ad attendere la vincente tra Italia e Andorra sarà il Portogallo o l’Inghilterra, ma gli azzurri sono pronti a qualsiasi avversità e puntano con decisione alla vittoria finale.

Il calcio d’inizio del match sarà alle ore 17.30. La partita non sarà trasmessa in tv ma sarà visibile in diretta streaming su Cerh TV e Mediasportchannel. Sarà possibile seguire il match anche attraverso la diretta live testuale di OA Sport.

PROGRAMMA E ORARIO

Venerdì 20 luglio – Europei 2018

Pazo dos Deportes de Riazor, ore 17.30: Italia-Andorra (diretta streaming su Cerh TV e Mediasportchannel)













Foto: FISR