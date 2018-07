British Open 2018, gli orari e la startlist di venerdì 20 luglio. La programmazione tv

Seconda giornata del British Open. Dopo la prima giornata la caccia è all’americano Kevin Kisner, leader a -5. Carnoustie ha già messo in difficoltà parecchi big nella giornata di ieri, nonostante l’intensità del vento non sia stata elevatissima. Oggi la gara proseguirà con il secondo round, determinante ai fini del taglio.

La secconda giornata dell’Open Championship comincerà molto presto, quando in Italia saranno le 7.35 (in Scozia saranno le 6.35). L’ultimo gruppo, invece, partirà alle 17.16 italiane. La giornata sarà trasmessa integralmente su Sky, sul canale Sky Sport Golf HD e in streaming su Sky Go.

La startlist e gli orari di partenza dell’Open Championship di venerdì 20 luglio

07:35 1 USA SNEDEKER, Brandt Scotland LOCKE, Sam (a) Australia DAVIS, Cameron

07:46 2 USA KIZZIRE, Patton Sweden BLIXT, Jonas USA HOWELL III, Charles

07:57 3 South Africa SCHWARTZEL, Charl USA BERGER, Daniel England LEWIS, Tom

08:08 4 France LEVY, Alex USA MOORE, Ryan Korea AN, Byeong Hun

08:19 5 New Zealand HENDRY, Michael USA KRAFT, Kelly England WESTWOOD, Lee

08:30 6 Sweden STENSON, Henrik England FLEETWOOD, Tommy USA WALKER, Jimmy

08:41 7 England FITZPATRICK, Matthew USA HENLEY, Russell South Africa REBULA, Jovan (a)

08:52 8 Northern Ireland McILROY, Rory Australia LEISHMAN, Marc Denmark OLESEN, Thorbjorn

09:03 9 USA JOHNSON, Dustin Sweden NOREN, Alex USA HOFFMAN, Charley

09:14 10 USA JOHNSON, Zach Australia SCOTT, Adam USA STEELE, Brendan

09:25 11 USA THOMAS, Justin Italy MOLINARI, Francesco South Africa GRACE, Branden

09:36 12 Australia DAY, Jason Japan AKIYOSHI, Shota China LI, Haotong

09:47 13 USA HAMILTON, Todd USA HOSSLER, Beau Spain CAMPILLO, Jorge

10:03 14 Japan TOKIMATSU, Ryuko USA REAVIE, Chez USA KIM, Michael

10:14 15 USA STANLEY, Kyle Belgium COLSAERTS, Nicolas Sweden DANTORP, Jens

10:25 16 USA LEHMAN, Tom South Africa FRITTELLI, Dylan Scotland FORREST, Grant

10:36 17 Australia HERBERT, Lucas Korea CHOI, Min Chel USA KOKRAK, Jason

10:47 18 Republic of Ireland HARRINGTON, Padraig USA WATSON, Bubba England WALLACE, Matt

10:58 19 England POULTER, Ian Australia SMITH, Cameron USA KOEPKA, Brooks

11:09 20 Spain GARCIA, Sergio USA DeCHAMBEAU, Bryson India SHARMA, Shubhankar

11:20 21 USA WOODS, Tiger Japan MATSUYAMA, Hideki Scotland KNOX, Russell

11:31 22 USA DUFNER, Jason New Zealand FOX, Ryan USA BRADLEY, Keegan

11:42 23 USA ARMOUR, Ryan Mexico ANCER, Abraham Japan KAWAMURA, Masahiro

11:53 24 Thailand JANEWATTANANOND, Jazz Paraguay ZANOTTI, Fabrizio England SMITH, Jordan

12:04 25 Australia RUMFORD, Brett Japan KOBAYASHI, Masanori England SENIOR, Jack

12:15 26 Australia JONES, Matt England CURTIS, Thomas USA BURGOON, Bronson

12:36 27 Scotland LYLE, Sandy Germany KAYMER, Martin England SULLIVAN, Andy

12:47 28 South Africa VAN ROOYEN, Erik USA SCHNELL, Brady England SOUTHGATE, Matthew

12:58 29 England WILLETT, Danny Argentina GRILLO, Emiliano USA LIST, Luke

13:09 30 USA CALCAVECCHIA, Mark Thailand BOONMA, Danthai South Africa NORRIS, Shaun

13:20 31 USA CHAPPELL, Kevin England WILSON, Oliver England PEPPERELL, Eddie

13:31 32 England FISHER, Ross Republic of Ireland DUNNE, Paul USA COOK, Austin

13:42 33 England HATTON, Tyrrell USA CANTLAY, Patrick Republic of Ireland LOWRY, Shane

13:53 34 Belgium PIETERS, Thomas USA KISNER, Kevin Sweden KINHULT, Marcus

14:04 35 USA MICKELSON, Phil Japan KODAIRA, Satoshi Spain CABRERA BELLO, Rafa

14:15 36 USA HARMAN, Brian Japan IKEDA, Yuta USA LANDRY, Andrew

14:26 37 Korea KIM, Si-Woo USA SIMPSON, Webb Denmark HOJGAARD, Nicolai (a)

14:37 38 USA CINK, Stewart South Africa STONE, Brandon Japan TANIHARA, Hideto

14:48 39 USA WOODLAND, Gary Japan MIYAZATO, Yusaku Korea KANG, Sung

15:04 40 South Africa ELS, Ernie Canada HADWIN, Adam USA HADLEY, Chesson

15:15 41 USA PEREZ, Pat USA SURI, Julian South Africa COETZEE, George

15:26 42 USA DUVAL, David Scotland JAMIESON, Scott USA NA, Kevin

15:37 43 Northern Ireland CLARKE, Darren Germany LANGER, Bernhard South Africa GOOSEN, Retief

15:48 44 USA KUCHAR, Matt India LAHIRI, Anirban USA UIHLEIN, Peter

15:59 45 USA SPIETH, Jordan England ROSE, Justin Thailand APHIBARNRAT, Kiradech

16:10 46 Spain RAHM, Jon USA FOWLER, Rickie England WOOD, Chris

16:21 47 South Africa OOSTHUIZEN, Louis England CASEY, Paul USA REED, Patrick

16:32 48 USA FINAU, Tony USA SCHAUFFELE, Xander Venezuela VEGAS, Jhonattan

16:43 49 China LIN, Yuxin (a) Sweden BJORK, Alexander Korea PARK, Sang Hyun

16:54 50 England ROBINSON, James Iceland MAGNUS, Haraldur South Africa LOMBARD, Zander

17:05 51 Japan ICHIHARA, Kodai Wales ENOCH, Rhys England ARMITAGE, Marcus

17:16 52 USA CROCKER, Sean Malaysia GREEN, Gavin England TURNER, Ash













alessandro.tarallo@oasport.it

Foto: Adrian T. Jones / Shutterstock.com