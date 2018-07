F1 oggi, GP Germania 2018: prove libere (venerdì 20 luglio). Come vederle su Sky e TV8. Orari e programma

Oggi si comincia con le prime prove libere e sarà un gradito ritorno nel Circus della F1. Si tornerà a correre in Germania, prossima sede dell’undicesimo round del Mondiale 2018. Sul mitico tracciato di Hockenheim, le vetture torneranno ad esibirsi per dare un grande spettacolo e sarà decisamente particolare assistere al confronto tra le Mercedes e la Ferrari del tedesco Sebastian Vettel. Il teutonico della Rossa, reduce dal successo di Silverstone, vorrà bissare il trionfo britannico e giocare un altro brutto scherzo alle Frecce d’Argento. Dopo aver sfatato il tabù del tracciato del Northamptonshire, l’obiettivo del Cavallino Rampante è quello di fare lo stesso nella corsa teutonica. Da par loro il team di Brackley non vorrà concedere altri punti alla scuderia di Maranello e, davanti al proprio pubblico, dimostrare di essere all’altezza della situazione.

Di seguito il programma completo delle prove libere con copertura televisiva offerta da Sky Sport, diretta streaming su SkyGo e DIRETTE LIVE testuali su OASport.

La programmazione di SKY Sport F1/HD

Venerdì 20 luglio

Ore 10.45: Paddock Live

Ore 11: F1 – Prove Libere 1

Ore 12.30: Paddock Live

Ore 14.45: Paddock Live

Ore 15: F1 – Prove Libere 2

Ore 16.30: Paddock Live

Ore 17.15: Porsche Supercup – Prove Libere

Ore 18.15: Paddock Live Show

Ore 18.45: conferenza stampa Team Principal (differita)













