Tour de France 2108, dodicesima tappa Bourg Saint Maurice-Alpe D’Huez: tappone alpino decisivo. Battaglia su una montagna mitica

Prosegue il nostro percorso di avvicinamento al Tour de France 2018, che scatterà sabato prossimo dalla Vandea, con la presentazione nel dettaglio della dodicesima tappa: una delle più attese della Grande Boucle. Sabato 19 luglio: si parte da Bourg Saint Maurice e si arriva in cima all’Alpe D’Huez, una delle salite più note di tutta la Francia.

Si parte nella Savoia, inizio soft con una trentina di chilometri pianeggianti. Poi si inizia a salire: Col de la Madeleine, con 25 chilometri al 6%. Lunghissima discesa, lo strappo di Lacets (3,4 chilometri all’8%) e di nuovo un’ascesa infinita, con i corridori che pedaleranno sicuramente più di un’ora in alta quota: Croix de Fer (29 chilometri al 5,2%, ma che presenta anche qualche tratto in contropendenza). Scollinamento a 64 dall’arrivo: ancora una lunghissima discesa, fondovalle e la famosissima Alpe D’Huez. 13.8 chilometri all’8,1%, con il gruppo che sicuramente sarà già sfaldato dalle fatiche precedenti: si potrà davvero fare la differenza, ad oltre 1800 metri d’altitudine. Sarà il primo snodo davvero fondamentale di questo Tour: non si potrà decidere il futuro vincitore, ma sicuramente si saprà chi non potrà salire sul podio di Parigi.

