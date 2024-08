In questa pagina forniremo tutte le informazioni necessarie per completare la registrazione a 888 e la convalida del conto, l’utilizzo del codice promozionale e la partecipazione alle promozioni di benvenuto.









Per approfondire i servizi offerti dal bookmaker è possibile consultare le recensioni 888 che contengono opinioni su palinsesto scommesse sportive, giochi del casinò, metodi di pagamento, app, servizio streaming, assistenza clienti e molto altro.

Requisiti per l’iscrizione a 888

Per poter effettuare la registrazione a 888 è necessario soddisfare alcune condizioni, tra cui

Essere maggiorenni

Risiedere in Italia

Disporre di un documento di identità valido

Come funziona l’apertura del conto 888

Gli utenti possono procedere alla registrazione sia sulla pagina web che direttamente da app mobile. Le app 888 possono essere scaricate da App Store Apple su dispositivi iOS e direttamente dal sito sui dispositivi Android, in quanto le app per il gioco d’azzardo non sono scaricabili dal Play Store di Google.

Aprire conto 888: tutti i passaggi

Registrarsi a 888 è semplice e veloce. La procedura da seguire è quella descritta di seguito:

Visitare il sito 888.it Cliccare sul pulsante “Registrati” Digitare le informazioni personali e di residenza richieste Creare username e password per accedere all’account Digitale, qualora richiesto e in modo opzionale, il codice promozionale 888 Selezionare la promo cui si intende partecipare Impostare i limiti di ricarica Prendere visione del contratto di gioco e della normativa sulla privacy e accettarli Selezionare le preferenze sulle comunicazioni commerciali

Registrazione 888 e bonus benvenuto

Il bookmaker propone degli incentivi ai giocatori che effettuano la registrazione per la prima volta al sito scommesse e casinò. Si tratta dei bonus 888, promozioni erogate a coloro i quali rispettano i termini e le condizioni di erogazione delle stesse. Qui vediamo in breve le offerte attualmente attive:









Verifica account 888: come fare

Entro 30 giorni dall’iscrizione al sito scommesse e casinò, i giocatori sono tenuti a convalidare il conto gioco. La procedura prevede l’invio di una copia del documento di identità utilizzato in fase di registrazione al bookmaker, alternativamente, tramite upload o invio per email.

Se, trascorsi 30 giorni il documento non è pervenuto, l’account di gioco viene sospeso. Dopo i 60, il conto viene chiuso definitivamente.

FAQ – 888 registrazione

Che documento serve per la registrazione a 888?

È possibile utilizzare la carta d’identità, la patente di guida o passaporto per completare l’iscrizione a 888.

Entro quanto è possibile validare il conto gioco 888?

La verifica dell’identità va eseguita entro 30 giorni dalla registrazione, pena la sospensione temporanea dell’account.

È possibile prelevare denaro da conto prima della convalida?

È necessario aver verificato l’identità per poter effettuare prelievi delle vincite conseguite sul conto 888, nel rispetto della normativa sul gioco d’azzardo legale.

Quali sono altri siti scommesse e casinò cui ci si può registrare online?