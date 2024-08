Questa guida fornirà tutte le informazioni necessarie per completare il processo di registrazione a Goldbet, incluse l’uso del codice promozionale e delle promozioni di benvenuto.









Requisiti per l’iscrizione a Goldbet

La registrazione al sito scommesse e casinò Goldbet è riservata ai cittadini maggiorenni residenti in Italia, come richiesto dalle normative dell’ADM (Agenzia delle Dogane e dei Monopoli). In poche parole, è necessario rispettare le seguenti condizioni:

Avere compiuto 18 anni

Essere residente in Italia

Disporre di un documento d’identità valido

Registrazione Goldbet: come funziona

Chiariti quali sono i presupposti per aprire un conto gioco presso Goldbet, specifichiamo adesso che gli utenti hanno la possibilità di procedere sia accedendo al sito web del bookmaker che direttamente da app mobile Goldbet.

Inoltre, i giocatori possono scegliere di aprire un conto secondo due modalità:

Registrazione classica Goldbet

Registrazione Spid Goldbet

Aprire conto Goldbet: tutti i passaggi

Per creare un conto su Goldbet, gli utenti interessati potranno recarsi sul sito web del bookmaker e seguire la procedura illustrata qui sotto:

Accedere al sito di Goldbet e selezionare “Registrati” Inserire il codice fiscale Selezionare la procedura di registrazione tra classica e Spid Compilare il modulo con le informazioni richieste Creare username e password di accesso al conto gioco Impostare i limiti di deposito ove richiesto Accettare il contratto di gioco e spuntare le caselle necessarie Fornire i dettagli di un documento di identità valido Scegliere un bonus di benvenuto o inserire un codice promozionale Goldbet Concludere la registrazione confermando con il pulsante finale

Apertura conto Goldbet e bonus benvenuto

L'operatore offre diversi tipi di bonus Goldbet di benvenuto, sia per le scommesse sportive che per i giochi da casinò. Durante la registrazione, è possibile scegliere il bonus che meglio si adatta alle esigenze di gioco tra quelli disponibili.









Convalida conto Goldbet: di cosa si tratta

Per poter effettuare prelievi di denaro dal conto e quindi per poter utilizzare l’account di gioco senza restrizioni, è necessario procedere con la verifica dell’identità del titolare del conto registrato .

Si tratta quindi di una procedura necessaria che prevede l’invio a Goldbet di una copia del documento di riconoscimento utilizzato durante la registrazione entro 30 giorni dall’apertura del conto.

Le modalità di invio includono

Upload sul profilo

Via mail a contrattigoldbet@lottomatica.com

Via fax al numero 0645220698

Per posta all’indirizzo GBO Italy S.p.A. – Servizio Clienti – Via degli Aldobrandeschi 300 – 00163 Roma – Italia

Se entro 60 giorni dalla sospensione i documenti non vengono inviati, il conto sarà chiuso definitivamente.

Faq – Goldbet registrazione

Quali documenti possono essere usati per aprire un conto gioco Goldbet?

Per la registrazione a Goldbet è possibile utilizzare a scelta un documento tra Carta d’Identità, Passaporto e Patente di Guida.

È necessario stabilire un limite di deposito all’apertura del conto Goldbet?

Sì, gli utenti hanno la possibilità di definire e modificare in seguito i loro limiti di deposito, in accordo con le regole sul Gioco Responsabile.

È possibile registrarsi a Goldbet da app mobile?

La registrazione può avvenire da sito web accedendo dal browser o dall’app Goldbet. In questo caso si potrà scaricare l’app dall’App Store Apple o dal sito web ufficiale se si utilizza un dispositivo Android. In ogni caso, sarà possibile scegliere tra registrazione classica e via Spid.

