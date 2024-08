In questa pagina verranno forniti i passaggi per completare la registrazione a William Hill e la verifica del conto gioco. Inoltre, si forniranno info sull’uso di codici promo per la partecipazione ai bonus benvenuto per nuovi giocatori che si registrano per la prima volta.









Per approfondire tutti i servizi offerti dal bookmaker, è possibile consultare le recensioni William Hill che offrono una panoramica del palinsesto scommesse, giochi del casinò, strumenti di pagamento utilizzabili, sicurezza, app, servizio streaming e di assistenza clienti, e molto altro.

Requisiti per l’iscrizione a William Hill

La registrazione a William Hill è ammessa a condizione che si rispettino i seguenti requisiti:

Aver compiuto almeno 18 anni

Avere la residenza in Italia

Disporre di un documento di identità in corso di validità

Apertura conto William Hill: come funziona

La registrazione di un conto online è un requisito fondamentale per utilizzare i servizi offerti dall’operatore di scommesse e casinò online legale. È bene chiarire che questa procedura può essere eseguita sia da pagina web che dall’app di gioco William Hill che può essere scaricata sia su dispositivi con sistema operativo iOS che Android.

Aprire un conto William Hill: tutti i passaggi

Per registrarsi su William Hill e iniziare a giocare online è importante seguire gli step elencati di seguito:

Visitare il sito WilliaHill.it Cliccare sul tasto “Registrati” in alto a destra Fornire i dati personali e di residenza richiesti Digitare opzionalmente il codice promozionale William Hill Creare le credenziali di accesso, quali username e password Prendere visione del contratto di gioco e accettarlo Selezionare il limite massimo di ricarica Scegliere le modalità in cui si preferisce ricevere comunicazioni commerciali

Registrazione William Hill e bonus benvenuto

Anche questo sito scommesse e casinò, come molti altri, prevede dei bonus William Hill per i nuovi giocatori che si registrano online per la prima volta. Si tratta di veri e propri incentivi alla registrazione che prevedono l’erogazione di offerte al rispetto di determinati requisiti di gioco stabiliti dai termini della promo stessa.

Qui di seguito vediamo due esempi di promozioni attualmente attive:









Verifica conto William Hill: come funziona

Entro 30 giorni dall’avvenuta registrazione, gli utenti sono tenuti ad effettuare la verifica della propria identità tramite l’invio a William Hill di una copia del documento utilizzato in fase di registrazione.

Se entro 30 giorni la convalida non è avvenuta, l’account verrà temporaneamente sospeso. Trascorsi 60 giorni, si avrà la chiusura definitiva del conto.

È possibile convalidare il conto sia effettuando il caricamento della scansione del documento online all’interno del conto gioco, sia tramite invio per email dello stesso.

FAQ – William Hill registrazione

Si possono aprire più conti gioco su William Hill?

No. Ciascun individuo può essere titolare di un solo account di gioco su William Hill. Se non si riesce ad accedere al proprio conto, si può provare a reimpostare le credenziali di accesso oppure a contattare il servizio di assistenza clienti.

È possibile iscriversi a William Hill solo se si utilizza il codice promo?

No. L’uso del codice promozionale William Hill è facoltativo e non inficia sulla corretta registrazione al sito scommesse e casinò.

Quanto costa aprire un conto su William Hill?

La registrazione a William Hill è gratuita e non prevede alcun costo.

