Codice promozionale 888 e bonus benvenuto

In questa pagina forniamo tutte le info utili relative al codice promozionale 888. Specifichiamo se sia necessario utilizzarne uno per partecipare alle promo di benvenuto per i nuovi utenti registrati, e forniremo tutti i dettagli per registrarsi online.

888 codice promozionale: cos’è









Il codice promozionale 888 non è altro che una sequenza di caratteri alfanumerici collegata a una offerta o un bonus. Questo codice viene tendenzialmente richiesto come elemento facoltativo alla registrazione o al deposito ed è associato all’assegnazione di una promozione.

Tuttavia, attualmente non è più prevista la presenza di un campo dedicato all’inserimento di tale codice promozionale durante la registrazione. Questo implica che per ottenere il bonus di benvenuto, è sufficiente completare la procedura di registrazione e rispettare i Termini e le Condizioni promozionali stabiliti dal sito.

Dove si inserisce il codice promozionale 888?

Al momento, le promozioni di benvenuto non richiedono alcun tipo di codice per l’erogazione del bonus. Fatta questa precisazione, per completezza è giusto dire che nella pagina di pagamento è disponibile un campo in cui si può inserire il codice promozionale 888.

Se gli utenti registrati dovessero ricevere delle offerte esclusive con codice collegato, molto probabilmente dovranno inserirlo in questo campo e attivarlo prima di eseguire la ricarica (o l’altra azione qualificante richiesta nella promo).

Tipologie di codici promozionali 888: quali sono

La peculiarità di questo sito di gioco d’azzardo online è la presenza di 3 interfacce diverse a seconda che il giocatore sia interessato a scommettere, giocare ai giochi del casinò o specificatamente al poker.

Di conseguenza, il giocatore maggiorenne che apre un conto per la prima volta, ha la possibilità di utilizzare il codice promo 888 associato all’offerta prescelta, qualora previsto:

Codice promozionale 888 scommesse

Codice promozionale 888 casinò

Codice promozionale 888 poker

Le promozioni eventualmente associate all’uso dei codici promozionali 888 non sono generalmente cumulabili con altre promozioni previste in quel momento, a meno che venga esplicitamente previsto diversamente dai termini della promo.

Perchè usare un codice promozionale 888?

L’uso di un codice promozionale 888 non è requisito necessario per completare la registrazione sul sito di gioco d’azzardo né un passaggio fondamentale per accedere alle iniziative di benvenuto offerte dall’operatore.

Qualora il giocatore dovesse aver diritto a riscattare una promozione esclusiva, questa potrebbe essere talvolta legata alla digitazione di un particolare codice promozionale 888 in fase di ricarica. Se il giocatore intende ottenere quell’offerta, dovrà quindi necessariamente usare il codice preposto, oltre che seguire i termini e le condizioni di uso del bonus stesso.

Codice promozionale 888 e bonus benvenuto

Come menzionato in precedenza, alla registrazione i giocatori hanno la possibilità di scegliere tra le diverse opzioni disponibili di welcome bonus 888 per i nuovi giocatori che si registrano online. Non è, tuttavia, previsto un campo relativo all’inserimento del codice promozionale alla registrazione, ma all’atto del deposito.

Codice promozionale 888 casinò e bonus slot





Una tra le opzioni più gettonate dei giocatori di casinò è senza dubbio il bonus casinò. Per partecipare a questa promo si può usare facoltativamente un codice promozionale casinò senza che questo cambi l’importo della promo.

Per riscattare l’offerta, sarà necessario che il giocatore si attenga a termini e condizioni della promozione scelta.

Codice promo 888 sport e bonus scommesse





Gli appassionati di sport e scommesse sportive potranno invece optare per il bonus benvenuto scommesse che permetterà loro di ricevere un bonus al completamento di determinati requisiti di puntata. Per partecipare al bonus scommesse 888 è necessario usare il codice promozionale 888 inviato da 888 per email. Suddetto codice potrà essere inserito al momento della ricarica per selezionare la promo.

Tendenzialmente è necessario utilizzare il bonus su tipologie di scommesse pre-determinate con quota minima stabilita.

Per maggiori info, invitiamo a consultare la pagina relativa al bonus 888.

Codice promozionale 888 poker e bonus poker

I giocatori che scelgono il bonus benvenuto poker dovranno effettuare la registrazione sul sito relativo a questa categoria e selezionare il bonus a cui intendono partecipare. Anche in questo caso, l’uso di un codice promozionale 888 non cambia l’importo del bonus, a meno che non sia esplicitamente specificato dai termini.

All’occorrenza e per la partecipazione a promo speciali, il giocatore potrebbe inserire un codice promo 888 nel relativo campo al momento della ricarica.

Come iscriversi a 888.it con codice promozionale 888

Come precedentemente accennato, la piattaforma di gioco è strutturata in tre distinte sezioni.

Per partecipare alla promo di benvenuto, è necessaria la registrazione, procedura permessa solamente ai cittadini maggiorenni e residenti in Italia. Di seguito sono elencati i passaggi fondamentali per effettuare l’iscrizione al sito di gioco:

Visitare il sito ufficiale dell’operatore e selezionare la piattaforma in base ai propri interessi, utilizzando il pulsante situato in alto a destra. È importante notare che un account creato nella sezione sportiva è valido anche per accedere alla proposta di gioco del casinò online e alle sale da poker. Cliccare sul pulsante “Registrati“, di colore verde nella landing page collegata al link di affiliazione presente in questa pagina. Inserire le informazioni personali nel primo step del modulo di iscrizione, scegliendo con attenzione le credenziali di accesso e creando una password sicura. È inoltre necessario fornire un indirizzo email e selezionare una domanda di sicurezza, a cui si dovrà rispondere. Confermare la volontà di creare un account, selezionando le caselle appropriate prima di passare alla fase successiva. Completare il modulo con i dati anagrafici accurati, che devono rispecchiare con precisione le informazioni presenti sul documento di identità. Dopo aver riempito questa seconda parte, procedere allo step successivo cliccando sul pulsante arancione in basso a destra. Inserire i dettagli relativi alla residenza e al numero telefonico, decidendo se acconsentire all’invio di comunicazioni promozionali da parte del sito. Se si desidera essere aggiornati sulle ultime novità e ricevere offerte e bonus esclusivi, selezionare l’opzione “Sì”. Confermare e avanzare all’ultima fase di registrazione su 888sport. Completare l’iscrizione, compilando l’ultima sezione del formulario con i dettagli di un documento di identità valido, stabilendo un limite di ricarica settimanale e confermando la creazione del conto gioco.

Solo successivamente, in fase di deposito, sarà possibile inserire il codice promozionale 888 nel campo preposto a tale utilizzo.

Metodi di pagamento su 888

Per ricevere le promozioni di benvenuto non serve alcun codice bonus. 888, però, mette come requisito il completamento di un deposito con uno dei metodi qualificanti.

Gli utenti potranno scegliere fra le seguenti opzioni per effettuare depositi e prelievi:

Metodo di Pagamento Commissioni (€) Deposito Minimo (€) Tempistiche Carta di credito (Visa e Mastercard) 0 10 Immediato PayPal 0 10 Immediato Paysafecard 0 10 Immediato

Si ricorda che 888, essendo un sito autorizzato dall’ADM, è tenuto a far rispettare la normativa antiriciclaggio italiana. Questo significa che gli utenti possono utilizzare un metodo per ritirare le vincite solo e soltanto se l’hanno già usato per effettuare almeno una ricarica.

Per maggiori dettagli sulle funzionalità e offerte di 888 è possibile consultare la recensione 888 che contiene una panoramica completa dell’operatore.

Codice promozionale 888 – FAQ

Si possono cumulare più offerte di benvenuto con codici promozionali 888?

No, le offerte attive sono distinte. L’utente può decidere a quale partecipare in fase di registrazione.

È previsto un codice promozionale 888 collegato ad una offerta esclusiva?

Per il momento non è previsto alcun codice promo 888 collegato a un bonus esclusivo di benvenuto. Alcuni utenti potrebbero però ricevere offerte esclusive che richiedono l’uso di codici promo per bonus o altre offerte una volta registrati.

È possibile registrarsi e ricaricare il conto omettendo il codice promozionale 888?

Sì, la compilazione del campo denominato “codice promozionale 888” non è obbligatoria da completare. Pertanto, il giocatore potrà semplicemente passare oltre e completare i passaggi indicati senza che di fatto cambi alcunché nell’accredito della promozione scelta.

