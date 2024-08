In questa pagina verranno fornite tutte le info sulla registrazione a Betflag, incluso l’uso del codice promo e i bonus benvenuto riservati ai nuovi iscritti.









Per approfondimenti sul palinsesto sportivo, giochi e casinò, strumenti di pagamento, app e servizi aggiuntivi è possibile consultare le recensioni Betflag che analizzano tutti gli aspetti salienti del bookmaker.

Requisiti Registrazione Betflag

Chiariamo innanzitutto che per aprire un conto su Betflag è indispensabile

Essere in possesso di un documento d’identità valido

Essere maggiorenni

Essere residenti in Italia

Sottolineiamo che questi criteri devono essere rispettati simultaneamente e che sono sottoposti a verifica durante la procedura di convalida del conto.

Betflag registrazione: come funziona

Gli utenti che intendono usare i servizi offerti da Betflag possono scegliere di aprire un conto direttamente dal sito web, accessibile dal browser di qualsiasi dispositivo, oppure tramite app mobile, compatibile sia con i sistemi operativi Android che iOS.

Indipendentemente dal dispositivo utilizzato per la registrazione a Betflag, è possibile scegliere tra 3 modalità proposte:

Registrazione Spid

Registrazione con CIE

Registrazione Classica

Apertura conto Betflag: guida step by step

I giocatori che optano per la procedura velocizzata via Spid o tramite carta d’identità elettronica, non dovranno inserire i dati manualmente a differenza della procedura classica. Ad ogni modo, qui forniamo i passaggi completi della registrazione manuale:

Visitare il sito Betflag.it Cliccare sulla voce Registrati Scegliere la modalità di registrazione Inserire i dati richiesti Digitare il codice promo Betflag qualora disponibile Selezionare il bonus senza deposito Betflag Leggere e accettare i termini di gioco Stabilire i limiti di ricarica Esprimere le preferenze sulle comunicazioni Marketing

Betflag apertura conto e bonus benvenuto

All’iscrizione i giocatori possono scegliere diversi bonus Betflag tra cui bonus registrazione senza deposito il cui importo varia a seconda della modalità di registrazione seguita. In aggiunto, Betflag offre altri bonus per scommesse, casinò e molto altro.









Verifica conto Betflag

Gli iscritti a Betflag devono convalidare il documento d’identità utilizzato durante la registrazione, caricando una copia fronte-retro del documento al momento dell’iscrizione o entro 30 giorni dall’apertura del conto. Questa verifica può avvenire tramite upload, email o posta.

Inoltre, è necessario convalidare il numero di telefono tramite SMS e l’indirizzo email. La verifica dell’identità sblocca la possibilità di effettuare prelievi delle eventuali vincite ottenute scommettendo o giocando online sul sito Betflag.

FAQ – Registrazione Betflag

Come resettare le credenziali di accesso al conto Betflag?

È possibile recuperare l’username e/o la password, digitando il codice fiscale nel campo preposto. Betflag manderà le istruzioni per effettuare il reset tramite email o numero di telefono.

È necessario usare un codice promozionale Betflag durante la registrazione?

No. L’utilizzo del codice è facoltativo e non ostacola il completamento della procedura di apertura conto Betflag.

È possibile aprire più conti Betflag?

No, ciascun utente può essere titolare di un solo conto gioco. La procedura di convalida del conto Betflag, mira proprio a prevenire il riciclaggio, in conformità con le regole sul gioco d’azzardo a distanza ADM.

