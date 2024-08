Questo articolo offre una guida completa su come registrarsi su bet365, con informazioni su codici promozionali eventualmente collegati a iniziative promozionali.









Le informazioni fornite includono i passaggi alla creazione di un account sul sito di scommesse sportive e giochi del casinò e alla convalida del conto di gioco.

Per ulteriori dettagli sui servizi offerti dall’operatore è possibile consultare le recensioni di bet365, dove i lettori potranno trovare info su metodi di pagamento, sicurezza, app, servizio clienti e molto altro.

Registrazione bet365: premesse

Il bookmaker bet365 è incluso nell’elenco dei siti di scommesse online ADM, sicuri e legali in Italia grazie alla regolare licenza. Per poter utilizzare i servizi di bet365.it è necessario che i giocatori siano titolari di un conto gioco presso l’operatore. Per aprire un conto, tuttavia, è necessario che se seguenti condizioni vengano rispettate simultaneamente:

Essere cittadini maggiorenni

Essere residenti in Italia

Disporre di un documento d’identità valido

Registrazione bet365 step by step

La registrazione sul sito o tramite app costituisce il primo passo per accedere al mondo delle scommesse dell’operatore, partecipare ai bonus benvenuto bet365 o e sfruttare l’offerta di gioco. A differenza di altri bookmaker italiani, l’iscrizione avviene compilando un unico formulario in una sola pagina, durante la quale è possibile (ma non obbligatorio) inserire un codice promozionale.

I passaggi per la registrazione su bet365 sono i seguenti:

Visitare il sito ufficiale bet365.it Cliccare sul pulsante giallo di registrazione in alto a destra Compilare il formulario con le informazioni richieste, a partire dalla nazione di residenza Inserire i dati personali: nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale. Indicare un documento di identità per la verifica dell’account (passaporto, patente o carta d’identità) Fornire i recapiti: email, numero di cellulare e indirizzo Decidere se ricevere informazioni su offerte e iniziative Creare le credenziali di accesso: username e password Impostare i limiti di versamento per 24 ore o una settimana Inserire facoltativamente il codice bonus bet365 nel relativo campo Accettare il contratto, l’informativa sulla privacy e i termini e condizioni per completare la registrazione.

Il codice promozionale attualmente disponibile è “OA365”, che può essere inserito durante la registrazione senza influenzare l’importo dell’offerta. Per ulteriori dettagli, consultare i Termini e Condizioni.

Iscrizione bet365 da app: aprire un account da smartphone e tablet

Su bet365, la registrazione è possibile anche da smartphone o tablet. Gli utenti possono scegliere di accedere alla versione mobile del sito tramite il browser del loro dispositivo o scaricare l’app bet365. Per scaricare l’app:

Visitare l’App Store per dispositivi iOS e installare l’app direttamente.

Visitare il sito bet365 per dispositivi Android e scaricare il file apk per l’installazione.

Anche tramite l’app bet365, gli utenti possono completare la registrazione e inserire facoltativamente un codice promozionale, come avviene da desktop.

Convalida del conto bet365

Un passaggio fondamentale per completare la registrazione su bet365, ma soprattutto per essere abilitati a prelevare le somme eventualmente ottenute tramite la vincita di scommesse, giochi del casinò o altri giochi, è la verifica del conto di gioco. Ecco come è possibile convalidare l’account:

Dopo l’iscrizione e l’accesso al sito, cliccare su “Il mio conto”. Accedere alla sezione “Verifica” e caricare una copia del proprio documento di identità insieme a un selfie.

In alternativa, inviare la documentazione richiesta all’indirizzo email indicato sulla piattaforma. Potrebbe, talvolta, essere necessaria anche la verifica della residenza, inviando un documento come una bolletta.

FAQ – bet365 registrazione

Come chiudere un conto gioco bet365?

Per eliminare il conto bet365, è necessario contattare l’assistenza clienti bet365 tramite email o chat. Prima di fare richiesta, è opportuno assicurarsi di aver prelevato eventuali fondi disponibili. Una volta chiuso l’account, il conto non potrà essere riattivato e si potrà creare un nuovo account solo dopo un certo periodo. In alternativa, è possibile chiudere temporaneamente il conto impostando l’autoesclusione, disponibile nella sezione del gioco responsabile.

È necessario utilizzare un codice alla registrazione per aprire un conto?

L’iscrizione a bet365 può essere completata anche senza utilizzare alcun codice bonus bet365. La digitazione o meno di un codice non influisce sulla possibilità di registrare un conto presso l’operatore online di scommesse e casinò.

Quanto tempo è necessario per verificare l’identità su bet365?

Tendenzialmente la convalida del conto gioco avviene entro 48 ore. Salvo casi particolari, i giocatori dovrebbero essere in grado di accedere a tutte le funzionalità del conto, inclusa la possibilità di effettuare prelievi, entro 2 giorni.

