In questa pagina si forniranno i passaggi per completare la registrazione a Netbet e informazioni sui bonus benvenuto e relativi codici promozionali da utilizzare.









Per approfondimenti su palinsesto, offerta giochi, metodi di pagamento, servizio clienti, e molto altro si potrà fare riferimento alle recensioni Netbet a cura della nostra redazione scommesse.

Requisiti per l’iscrizione a Netbet

Come per altri siti di gioco d’azzardo legale, esistono delle condizioni da rispettare per poter aprire un conto su Netbet. In particolare, questi presupposti sono:

La maggiore età del giocatore

La residenza in Italia

Il possesso di un documento d’identità valido

Registrazione Netbet: come funziona

Gli utenti interessati possono procedere ad effettuare l’iscrizione al portale da sito web oppure direttamente da app mobile. Nel secondo caso, sarà loro possibile scaricare l’applicazione direttamente da App Store, nel caso di dispositivi Apple, e da sito web per tutti gli altri che si appoggiano al Play Store Google.

Aprire un conto Netbet: tutti i passaggi

Per completare l’apertura di un conto sul portale di gioco online autorizzato Netbet da pagina web è necessario seguire gli step seguenti:

Visitare il sito ufficiale Cliccare su Iscriviti in alto a destra Inserire indirizzo email, numero di telefono e nome utente Procedere con l’inserimento di tutti i dati personali richiesti Utilizzare opzionalmente un codice bonus Netbet nel campo preposto Leggere e accettare l’informativa di gioco Selezionare le preferenze relative alle comunicazioni di marketing

Apertura conto Netbet e bonus benvenuto

Alla registrazione, i giocatori che non hanno mai aperto un conto prima e che rispettano i termini e le condizioni, possono partecipare alle offerte di benvenuto. Si tratta di bonus scommesse e casinò che fungono da incentivi alla registrazione. Qui sotto gli esempi di due promozioni attualmente proposte da Netbet ai nuovi utenti registrati:









Verifica del conto Netbet: come funziona

La convalida dell’account su NetBet è un passaggio essenziale dopo la registrazione per verificare che le informazioni fornite siano veritiere e corrette.

Per convalidare, bisogna fornire una copia fronte/retro di un documento d’identità valido, caricandola nell’area “Il Mio Conto” o inviandola via e-mail al Servizio Clienti all’indirizzo info@netbet.it.

NetBet esaminerà i documenti e approverà l’account, a meno di incongruenze. Senza convalida, le vincite rimarranno bloccate e non potranno essere prelevate. Se i documenti non vengono forniti entro 30 giorni, l’account sarà sospeso e, dopo ulteriori 60 giorni, chiuso definitivamente.

FAQ – Netbet registrazione

È necessario usare un codice bonus per completare la registrazione a Netbet?

No. L’utilizzo del codice è opzionale e permette eventualmente di partecipare alla promo ad esso associata. L’apertura del conto può avvenire anche senza la digitazione di alcun codice.

È possibile usare un conto gioco Netbet senza effettuare la verifica dell’identità?

Sebbene sia possibile giocare e scommettere col conto non verificato, non è permesso effettuare prelievi delle eventuali vincite ottenute a meno che il titolare verifichi il conto con l’invio di un documento.

Quanti conti è possibile aprire con Netbet?

Ogni persona ha la possibilità di aprire un solo conto per volta. Inoltre, per partecipare alle promozioni, Netbet tiene conto di altri elementi come il dispositivo usato e l’indirizzo IP per evitare di attribuire bonus a giocatori che ne hanno già usufruito.

