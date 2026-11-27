Oggi, venerdì 27 novembre, una nuova giornata di sport tutta da vivere in compagnia di OA Sport. Come è nostra abitudine, vi offriamo la guida completa per non perdervi alcun evento in programmata, dotato della copertura televisiva e streaming.

Fari puntati sull’Italia in Coppa Davis. Gli azzurri, capitanati da Filippo Volandri, affronteranno in semifinale la Cechia in un confronto molto complicato, al cospetto di una squadra molto solida e qualitativa. Per raggiungere la quarta finale consecutiva servirà la super prestazione.

Allargando gli orizzonti, tanti gli sport invernali protagonisti quest’oggi, tra cui le tappe di sci nordico a Ruka e di biathlon a Kontiolahti, senza dimenticare bob, slittino e skeleton a Winterberg. Da seguire anche l’inizio dei week end del Motomondiale a Valencia e della F1 in Qatar. Questo e molto altro…

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari degli eventi sportivi in programma oggi, venerdì 27 novembre, il relativo palinsesto tv e streaming.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Venerdì 27 novembre

02:00 Short track, World Tour a Shanghai (Cina): prima giornata – Diretta streaming sul canale Youtube Skating ISU.

04:30 Pattinaggio artistico, NHK Trophy Tokyo 2026: rhythm dance sul ghiaccio – Diretta streaming su Discovery+ e su HBO Max.

06:30 Pattinaggio artistico, NHK Trophy Tokyo 2026: short programma coppie – Diretta tv su RaiSport HD; in streaming su RaiPlay, Eurosport1 HD, Discovery+, HBO Max e su DAZN.

08.00 Pattinaggio artistico, NHK Trophy Tokyo 2026: short program individuale donne – Diretta tv su RaiSport HD dalle 08:10; in streaming su RaiPlay (dalle 08:10); dalle 08:00 su Discovery+ e su HBO Max; dalle 08:15 anche su Eurosport1 HD e su DAZN.

09:00 Moto3, GP Valencia 2026: prove libere 1 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208); in streaming su SkyGo e su NOW.

09:50 Moto2, GP Valencia 2026: prove libere 1 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208); in streaming su SkyGo e su NOW.

10:00 Bob, Coppa del Mondo ad Altenberg (Germania): heat 1 singolo donne – Diretta streaming su Discovery+ e su HBO Max.

10.06 Rugby a 7, HSBC SVNS 3 – Italia-Cile – Diretta streaming sul canale YT di World Rugby

10:10 Sci freeystyle, Coppa del Mondo a Innsbruck (Austria): qualificazioni Big Air uomini – Nessuna copertura tv/streaming.

10.30 Sci di fondo, Coppa del Mondo a Ruka (Finlandia): 10 km a tecnica classica donne – Diretta streaming su Raiplay Sport 1, Eurosport1 HD, Discovery+, HBO Max e su DAZN.

10:45 MotoGP, GP Valencia 2026: prove libere 1 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208); in streaming su SkyGo e su NOW.

11:00 Slittino, Coppa del Mondo a Winterberg (Germania): Nations Cup – Nessuna copertura tv/streaming.

11:00 Pattinaggio artistico, NHK Trophy Tokyo 2026: short program individuale uomini – Diretta tv su RaiSport HD; in streaming su RaiPlay, Eurosport2 HD, Discovery+, HBO Max e su DAZN.

11:30 Bob, Coppa del Mondo ad Altenberg (Germania): heat 2 singolo donne – Diretta streaming su Discovery+ e su HBO Max.

12:00 Combinata nordica, Coppa del Mondo a Ruka (Finlandia): Individual Compact maschile Ruka (gara di salto) – Diretta streaming su Eurosport1 HD, Discovery+, HBO Max e su DAZN.

13:00 Skeleton, Coppa del Mondo ad Altenberg (Germania): heat 1 uomini – Diretta streaming su Discovery+ e su HBO Max.

13.00 Sci di fondo, Coppa del Mondo a Ruka (Finlandia): 10 km a tecnica classica uomini – Diretta tv su RaiSport HD; in streaming su RaiPlay, Eurosport1 HD, Discovery+, HBO Max e su DAZN.

13:05 Sci freeystyle, Coppa del Mondo a Innsbruck (Austria): qualificazioni Big Air uomini – Nessuna copertura tv/streaming.

13:15 Moto3, GP Valencia 2026: Pre-Qualifiche – Diretta tv su Sky Sport MotoGP (208); in streaming su SkyGo e su NOW.

13.34 Rugby a 7, HSBC SVNS 3 – Italia-Samoa – Diretta streaming sul canale YT di World Rugby

14:05 Moto2, GP Valencia 2026: Pre-Qualifiche – Diretta tv su Sky Sport MotoGP (208); in streaming su SkyGo e su NOW.

14:30 F1, GP Qatar 2026: prove libere 1 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport F1 (207), Sky Sport 4K (213); in streaming su SkyGo e su NOW.

14:35 Skeleton, Coppa del Mondo ad Altenberg (Germania): heat 2 uomini – Diretta streaming su Discovery+ e su HBO Max.

15:00 MotoGP, GP Valencia 2026: Pre-Qualifiche – Diretta tv su Sky Sport MotoGP (208); in streaming su SkyGo e su NOW.

15:30 Combinata nordica, Coppa del Mondo a Ruka (Finlandia): Individual Compact maschile Ruka (7.5 km sci di fondo) – Diretta streaming su Eurosport1 HD, Discovery+, HBO Max e su DAZN.

16:00 Tennis, Coppa Davis 2026: Italia vs Cechia – Diretta tv su Rai 1 HD, SuperTennis HD; in streaming su RaiPlay, supertennis.tv e su SuperTennis+.

16:15 Biathlon, Coppa del Mondo a Kontiolahti (Finlandia): 15 km Individuale femminile – Diretta streaming su Eurosport1 HD, Discovery+, HBO Max, DAZN e su Eurovision Sport.

17.02 Rugby a 7, HSBC SVNS 3 – Italia-Canada – Diretta streaming sul canale YT di World Rugby

17:15 Salto con gli sci, Coppa del Mondo a Ruka (Finlandia): qualificazione HS142 uomini – Diretta streaming su Discovery+ e su HBO Max.

17:40 Rugby, Nations Championship 2026: Italia vs Fiji – Diretta tv su Sky Sport Arena (204), TV8; in streaming su SkyGo, NOW e su tv8.it.

18:00 F1, GP Qatar 2026: prove libere 2 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport F1 (207), Sky Sport 4K (213); in streaming su SkyGo e su NOW.

18:15 Ciclocross, Coppa del Mondo a Ostrava (Cechia): prova donne elite – Diretta streaming su RaiPlay Sport 1, Eurosport2 HD, Discovery+, HBO Max e su DAZN.

18:45 Sci freestyle, Coppa del Mondo a Innsbruck (Austria): finale Big Air uomini/donne – Diretta tv su RaiSport HD; in streaming su RaiPlay, Eurosport1 HD, Discovery+, HBO Max e su DAZN.

19:00 Boxe, Europeo EBU pesi messimi: Giustini vs Xhoxhaj – Diretta streaming sul canale YouTube di Boxing News.

19:45 Ciclocross, Coppa del Mondo a Ostrava (Cechia): prova uomini elite – Diretta streaming su RaiPlay Sport 1, Eurosport2 HD, Discovery+, HBO Max e su DAZN.

Calcio a 5, Serie A 2026-2027: Capurso vs Fortitudo Pomezia – Diretta streaming su Futsal Tv.

20:30 Calcio a 5, Serie A 2026-2027: Benevento vs Catania – Diretta tv su Sky Sport 252; in streaming su SkyGo, NOW e su Futsal Tv.

20:30 Calcio a 5, Serie A 2026-2027: L84 vs Feldi Eboli – Diretta streaming su Futsal Tv.

20:30 Calcio a 5, Serie A 2026-2027: Napoli Futsal vs Avellino – Diretta streaming su Futsal Tv.

20:30 Calcio a 5, Serie A 2026-2027: Sala Consilina vs Defender Giovinazzo – Diretta streaming su Futsal Tv.

20:45 Calcio, Serie A 2026-2027: Venezia vs Bologna – Diretta tv su Sky Sport Calcio (202), Sky Sport 4K (213), Sky Sport 251; in streaming su SkyGo, NOW e su DAZN.

21:00 Calcio, Premier League 2026-2027: Nottingham vs Chelsea – Diretta tv su Sky Sport Max (205); in streaming su SkyGo e su NOW.

LA DIRETTA LIVE DELLA 10 KM TC FEMMINILE DI SCI DI FONDO DALLE 10.30

LA DIRETTA LIVE DELLE PROVE LIBERE DI MOTOGP ALLE 10.45 E 15.00

LA DIRETTA LIVE DELLA 10 KM MASCHILE DI SCI DI FONDO DALLE 13.00

LA DIRETTA LIVE DELLE PROVE LIBERE DI F1 ALLE 14.30 E 18.00

LA DIRETTA LIVE DEL PRIMO SINGOLARE DI ITALIA-CECHIA DI COPPA DAVIS DALLE 16.00

LA DIRETTA LIVE DELL’INDIVIDUALE FEMMINILE DI BIATHLON DALLE 16.15

LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-FIJI DI RUGBY DALLE 17.40

LA DIRETTA LIVE DEL SECONDO SINGOLARE DI ITALIA-CECHIA DI COPPA DAVIS

LA DIRETTA LIVE DEL DOPPIO DI ITALIA-CECHIA DI COPPA DAVIS