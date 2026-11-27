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LIVE Italia-Cechia, Coppa Davis 2026 in DIRETTA: Musetti o Cobolli contro Lehecka?
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Buongiorno e bentrovati alla Diretta Live testuale del secondo singolare del tie tra Italia e Cechia, prima semifinale delle Davis Cup Finals 2026 di tennis: a Bologna scenderanno in campo i numeri 1 delle due formazioni. La vincente del tie sfiderà in finale la vincente di Gran Bretagna-Spagna.
In casa Italia le scelte del capitano, Filippo Volandri, dovrebbero essere circoscritte all’utilizzo dell’azzurro presente a Bologna col miglior ranking ATP, ovvero Flavio Cobolli, sconfitto nei quarti, oppure a Lorenzo Musetti, già schierato con la Corea del Sud e vittorioso, ma come numero 2.
Dall’altra parte della rete ci sarà il numero 1 ceco, e ad essere schierato dovrebbe essere Jiri Lehecka. L’unico dubbio arriverebbe nel caso in cui venga confermato come numero 2 Tomas Machac: a quel punto Jakub Mensik potrebbe essere utilizzato come numero 1.
OA Sport vi offre la Diretta Live testuale del secondo singolare, che si giocherà dopo la sfida tra i numeri 2, del tie tra Italia e Cechia, semifinale delle Davis Cup Finals 2026 di tennis: cronaca in tempo reale ed aggiornamenti costanti. La partita sarà la seconda in programma dell’unico tie di giornata, che si giocherà a partire dalle ore 16.00. Buon divertimento!