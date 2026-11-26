Venerdì 27 novembre 2026, alle ore 16:00, gli azzurri scendono in campo alla SuperTennis Arena di BolognaFiere per la prima semifinale contro una Cechia in grande forma. Una sfida da dentro o fuori che mette in palio un posto in finale e che sarà trasmessa in diretta tv in chiaro sia su Rai 1 HD sia su SuperTennis HD.

L’Italia di Filippo Volandri va a caccia della quarta finale consecutiva, dopo il trionfo nelle edizioni 2023, 2024 e 2025. Un obiettivo ambizioso per i campioni in carica, che hanno dovuto sudare fino all’ultimo punto per superare la Corea del Sud nei quarti di finale. Dopo il successo di Lorenzo Musetti su SeongChan Hong, la sconfitta di Flavio Cobolli contro SoonWoo Kwon ha rimesso tutto in discussione. A decidere la sfida è stato il doppio, con Matteo Berrettini e Andrea Vavassori protagonisti di una prova di carattere: vittoria in due set, entrambi al tie-break, e due set point annullati nel secondo parziale.

Dall’altra parte della rete ci sarà una Cechia che torna in semifinale dopo dodici anni e che ha già dimostrato di poter mettere in difficoltà chiunque sul veloce indoor di Bologna. La squadra guidata da Tomas Berdych ha liquidato il Canada con un netto 2-0, senza bisogno del doppio. Tomas Machac ha superato Liam Draxl in tre set, mentre Jiri Lehecka ha firmato il colpo più pesante, battendo in due parziali il numero uno canadese Felix Auger-Aliassime.

Per l’Italia, la sfida si annuncia tutt’altro che semplice. Musetti rappresenta il punto fermo del primo singolare, mentre resta da sciogliere il nodo del secondo giocatore. Volandri dovrà scegliere tra Cobolli, chiamato a riscattare la sconfitta nei quarti, Luciano Darderi e Matteo Berrettini, che potrebbe essere nuovamente decisivo anche in doppio accanto a Vavassori. La Cechia, invece, può contare su Lehecka e Machac nei singolari, con Jakub Mensik pronto a subentrare e la coppia affiatata formata da Adam Pavlasek e Patrik Rikl per il doppio.

I precedenti sorridono ai cechi, avanti 8-3, ma i numeri raccontano solo una parte della storia. L’Italia arriva a Bologna da campione in carica e con la voglia di continuare una striscia vincente che l’ha portata a dominare la competizione negli ultimi anni. Ora, però, non ci sono margini di errore: contro la Cechia serve un’altra prova di squadra per conquistare la finale e continuare a inseguire un nuovo trionfo.

La sfida tra Italia e Cechia, match valido per le semifinali delle Final-Eight di Coppa Davis a Bologna, andrà in scena venerdì 27 novembre a partire dalle ore 16:00. La copertura televisiva sarà garantita da SuperTennis HD e Rai 1 HD; in streaming su supertennis.tv, SuperTennis+ e su RaiPlay. OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE testuale.

ITALIA-CECHIA SEMIFINALE COPPA DAVIS 2026

Venerdì 27 novembre

16:00 Italia vs Cechia – Diretta tv su SuperTennis HD e Rai 1 HD

PROGRAMMA SEMIFINALE ITALIA-CECHIA COPPA DAVIS 2026: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: SuperTennis HD, Rai 1 HD

Diretta streaming: supertennis.tv, SuperTennis+ e RaiPlay

Diretta testuale: OA Sport