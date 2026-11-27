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Buongiorno amiche e amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del venerdì del Gran Premio della Comunitat Valenciana, ventiduesimo ed ultimo appuntamento del Mondiale di MotoGP. Sul tracciato di Cheste, intitolato a Ricardo Tormo, vedremo la prima giornata di lavoro in pista una pista che presenta un lay-out ben poco spettacolare ma che richiede una maneggevolezza importante. Con il titolo già assegnato a Marc Marquez si potrà scendere in pista con meno pressione, con l’unico interesse spostato sul titolo costruttori.

Quale sarà il programma della giornata? Il venerdì della tappa di Valencia prenderà il via, per quanto riguarda la classe regina, alle ore 10.45 con la prima sessione di prove libere della durata di 45 minuti. Sarà poi la volta delle pre-qualifiche delle ore 15.00 (durata di sessanta minuti) che andranno a comporre la top10 che domani, in occasione delle qualifiche, potrà evitare la sempre pericolosa Q1.

Cosa dovremo aspettarci dalle prime due sessioni del Ricardo Tormo? La sensazione è che sarà, come quasi sempre, una battaglia tra Ducati e Aprilia, con la moto di Noale che potrebbe farsi proseguire a livello di conduzione di curva. La moto di Borgo Panigale, invece, si è sempre trovata bene su questa pista e siamo convinti che Marc Marquez cercherà di vincere ancora. Sarà l’ultimo saluto per molti, anche per Jorge Martin all’Aprilia, per cui anche Pedro Acosta proverà a salutare nel migliore dei modi la KTM, mentre non potrà fare lo stesso Pecco Bagnaia che sarà costretto a saltare l’ultimo appuntamento con la Ducati.

Il venerdì del Gran Premio della Comunitat Valenciana scatterà alle ore 10.45 con la prima sessione di prove libere, mentre le pre-qualifiche saranno in scena alle ore 15.00. OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE scritta della giornata, per non perdere nemmeno un secondo dello spettacolo della MotoGP sul tracciato di Cheste. Buon divertimento!