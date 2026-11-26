Siamo giunti ai nastri di partenza dell’attesissimo fine settimana del Gran Premio del Qatar, ventiduesimo e penultimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2026. Si gareggerà, come tradizione, sul tracciato di Lusail (dove ha appena corso il Motomondiale) con un lay-out che unisce un lunghissimo rettilineo a tante curve da appoggio, con la luce dei riflettori che renderà ancora più affascinante lo scenario.

Ci attende una ennesima sfida tra 4 scuderie. Mercedes, con il campione del mondo Andrea Kimi Antonelli e George Russell, Ferrari con Lewis Hamilton e Charles Leclerc, McLaren con Lando Norris e Oscar Piastri e Red Bull con Max Verstappen e Isack Hadjar cercheranno di trionfare nel deserto qatariota, prima dell’ultima tappa stagionale di Abu Dhabi che andrà a concludere la tripletta conclusiva.

Qual è l’albo d’oro del Gran Premio del Qatar? Nell’esordio ufficiale è arrivato il successo dominante di Lewis Hamilton quindi, dopo aver saltato il 2022, si è aperto un filotto di successi di Max Verstappen che ha vinto nel 2023, 2024 e 2025. Nel 2023 si è disputata anche la Sprint Race che ha visto il successo di Oscar Piastri. Nel complesso la Ferrari chiude con un podio a Lusail con Charles Leclerc nel 2024.

Come seguire l’evento in tv? Il fine settimana del Gran Premio del Qatar sarà trasmesso in diretta esclusiva da Sky Sport per mezzo dei canali Sky Sport F1 (207), Sky Sport 1 (201) e Sky Sport 4K (213). Su TV8 (125 di Sky e 8 dgt) saranno disponibili in chiaro qualifiche e gara in differita entrambe alle ore 21.30. In streaming si potrà seguire su NOW e SkyGO, mentre su TV8.it sarà disponibile la programmazione di TV8. OA Sport, come consuetudine, vi garantirà la DIRETTA LIVE testuale di ogni turno o sessione.

PROGRAMMA GP QATAR F1 2026 (orari italiani)

Venerdì 27 novembre

Ore 14.30-15.30 Prove libere 1 – diretta su Sky Sport 1 (201), Sky Sport F1 (207) e Sky Sport 4K (213)

Ore 18.00-19.00 Prove libere 2 – diretta su Sky Sport 1 (201), Sky Sport F1 (207) e Sky Sport 4K (213)

Sabato 28 novembre

Ore 15.30-16.30 Prove libere 3 – diretta su Sky Sport 1 (201), Sky Sport F1 (207) e Sky Sport 4K (213)

Ore 19.00-20.00 Qualifiche – diretta su Sky Sport 1 (201), Sky Sport F1 (207) e Sky Sport 4K (213). Differita su TV8 alle ore 21.30

Domenica 29 novembre

Ore 17.00 Gran Premio del Qatar – diretta su Sky Sport 1 (201), Sky Sport F1 (207) e Sky Sport 4K (213). Differita su TV8 alle ore 21.30