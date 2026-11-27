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Buongiorno e bentrovati alla Diretta Live testuale del match di doppio, che si giocherà soltanto in caso di parità dopo i primi due singolari, del tie tra Italia e Cechia, valido per le semifinali delle Davis Cup Finals 2026 di tennis. Chi vincerà questo match sfiderà la vincente di Gran Bretagna-Spagna domenica nell’ultimo atto.

Per quanto riguarda le coppie in campo, quelle annunciate un’ora prima dell’inizio del tie potrebbero anche essere cambiate al termine del secondo singolare: le scelte iniziali del capitano azzurro, Filippo Volandri, dovrebbero ricalcare quelle con la Corea del Sud, con Matteo Berrettini al fianco di Andrea Vavassori.

Dall’altra parte della rete non dovrebbero esserci dubbi circa la possibile formazione in campo per la Cechia, che dovrebbe schierare la coppia di doppisti presenti in squadra, formata da Adam Pavlasek e Patrik Rikl, i quali erano stati annunciati contro il Canada, ma poi non sono scesi in campo, dato il risultato già acquisito.

OA Sport vi offre la Diretta Live testuale del match di doppio, che si giocherà soltanto in caso di parità dopo i primi due singolari, del tie tra Italia e Cechia, semifinale delle Davis Cup Finals 2026 di tennis: cronaca in tempo reale ed aggiornamenti costanti. La partita sarà la terza in programma dell’unico tie di giornata, che si giocherà a partire dalle ore 16.00, e si disputerà soltanto in caso di 1-1. Buon divertimento!