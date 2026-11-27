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Buongiorno e bentrovati alla Diretta Live testuale del primo singolare, che vedrà scendere in campo i numeri 2 delle due formazioni, del tie tra Italia e Cechia, valido per la prima semifinale delle Davis Cup Finals 2026 di tennis. Chi vincerà questo tie accederà alla finale di domenica.

Incertezza sia in casa azzurra che in casa ceca: Filippo Volandri potrà scegliere uno tra Lorenzo Musetti, schierato contro la Corea del Sud come primo singolarista, Matteo Berrettini, utilizzato in doppio, e Luciano Darderi, in panchina contro gli asiatici.

Anche per la Cechia ci sarà un dubbio fino ad un’ora prima del via, quando saranno ufficializzate le formazioni: potrebbe essere utilizzato Tomas Machac, già schierato con il Canada, o Jakub Mensik, non utilizzato nei quarti contro i nordamericani.

OA Sport vi offre la Diretta Live testuale del primo singolare, che aprirà la sfida del tie tra Italia e Cechia, semifinale delle Davis Cup Finals 2026 di tennis: cronaca in tempo reale ed aggiornamenti costanti. La partita sarà la prima in programma dell’unico tie di giornata, e si giocherà a partire dalle ore 16.00. Buon divertimento!