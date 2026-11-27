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Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della prima giornata del week end del GP del Qatar, penultimo appuntamento del Mondiale 2026 di F1. Sul circuito di Lusail, piloti e team andranno in cerca della miglior messa a punto possibile in un fine-settimana in cui si girerà nelle sessioni più importanti sotto le luci artificiali.

Il tracciato è composto da 16 curve e la sua elevata severità è legata alla loro successione ad alta velocità che sottopone gli pneumatici a sollecitazioni costanti per gran parte del giro. La rugosità relativamente contenuta dell’asfalto e le elevate temperature della pista possono favorire la comparsa di graining su tutte le mescole, un fenomeno che tende ad aumentare ulteriormente l’usura.

Per questo motivo, Pirelli ha introdotto, in accordo con la FIA, un limite massimo di 27 giri per ciascun set. Pertanto, la gara sarà inevitabilmente ad almeno due soste per tutti i piloti. L’introduzione di questo limite, in alternativa ad altre misure come l’aumento delle pressioni di esercizio, consentirà ai piloti di spingere maggiormente durante gli stint, riducendo così la necessità di gestire il ritmo.

Un fine settimana utile a capire gli equilibri in pista. Max Verstappen vorrà dare un seguito al magic moment, per rafforzare la sua candidatura al prossimo anno, visto che Kimi Antonelli e Mercedes hanno chiuso i giochi già da un po’. Il bolognese, dal canto suo, non ha voglia di assistere ai nuovi trionfi di Max e quindi si vorrebbe rispondere in Qatar. In tutto questo, è tutta da capire la situazione in Ferrari, viste le tante tensioni a Maranello nella gestione dei due piloti, Charles Leclerc e Lewis Hamilton.

OA Sport vi offre la IRETTA LIVE della prima giornata del week end del GP del Qatar, penultimo appuntamento del Mondiale 2026 di F1: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Si comincia alle 14:30 italiane con la FP1, mentre alle 18:00 è prevista la seconda sessione di libere. Buon divertimento!