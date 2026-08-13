Sport in tv oggi (giovedì 13 agosto): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming

Oggi, giovedì 13 agosto, ci sarà tanto sport da seguire in tv ed in streaming: il tennis con i tornei ATP e WTA, il ciclismo con Arctic Race of Norway, Czech Tour e Volta a Portugal, nuoto, ginnastica artistica, atletica e beach volley con gli Europei, ginnastica ritmica, vela (470), flag football ed equitazione con i Mondiali, e tanto altro ancora.

Agli Europei di atletica l’Italia quest’oggi punterà su Erika Saraceni e Dariya Derkach nella finale del salto triplo femminile e su Francesco Pernici nella finale degli 800 metri maschile, mentre saranno da seguire anche Fausto Desalu nelle semifinali dei 200 metri maschili, Eloisa Coiro nelle semifinali degli 800 metri femminili ed Anna Polinari, Alessandra Bonora ed Alice Mangione nelle semifinali dei 400 metri.

Agli Europei di nuoto grande attenzione sulla finale dei 50 dorso donne con Sara Curtis, mentre nelle batterie proveranno ad essere protagonisti nei 200 stile libero maschili Carlos D’Ambrosio, Marco De Tullio, Jacopo Barbotti ed Alessandro Ragaini, nei 100 farfalla femminili Costanza Cocconcelli, Paola Borrelli ed Anita Gastaldi, nei 50 dorso Thomas Ceccon, Michele Lamberti, Daniele Del Signore e Francesco Lazzari, nei 200 rana femminili Lisa Angiolini ed Anna Pirovano, la staffetta 4×100 stile libero uomini e nei 1500 stile libero femminili Simona Quadarella.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Giovedì 13 agosto

2.30 Vela, Mondiali 470: regate di flotta – YouTube 470 Sailing World Championship

8.00 Flag football, Mondiali: fase a gironi (Torneo femminile: 9.15 Italia-Slovenia, 15.30 Italia-Germania; Torneo maschile: 11.45 Italia-Gran Bretagna, 19.15 Italia-Panama) – YouTube IFAF Media

8.30 Equitazione, Mondali: volteggio individuale femminile (esercizi obbligatori) – clipmyhorse.tv/en_EU/fei-tv

9.00 Ginnastica ritmica, Mondiali: qualificazioni individuali, seconda parte – Eurovision Sport

9.00 Beach volley, Europei: fase a gironi (9.00 Gottardi/Orsi Toth-Bock/Kunst, 11.30 Cottafava/Dal Corso-Losiak/Bryl) – EuroVolleyTV

9.30 Equitazione, Mondali: completo individuale e a squadre (1a parte) – clipmyhorse.tv/en_EU/fei-tv

9.30 Ginnastica artistica, Europei: qualificazioni femminili, prima suddivisione – gymtv.online

9.30 Nuoto, Europei: sessione mattutina – Rai 2 HD 9.30-11.30, Sky Sport Uno 9.30-11.30, Sky Sport Max 9.30-12.00, Rai Play, Sky Go, NOW, European Aquatics TV

11.00 Ginnastica artistica, Europei: qualificazioni femminili, seconda suddivisione – gymtv.online

11.33 Atletica, Europei: sessione mattutina – Rai 2 HD 11.30-13.00, Rai Sport HD 13.00-16.50, Sky Sport Uno 11.30-16.50, Sky Sport Arena 11.30-16.50, Rai Play, Sky Go, NOW, Discovery Plus, HBO Max, Eurosport 1 HD, DAZN

12.10 Ciclismo, Czech Tour: 1a tappa – 15.00-16.25 Eurosport 2 HD e DAZN, 15.00-16.30 Discovery Plus e HBO Max

13.30 Ginnastica artistica, Europei: qualificazioni femminili, terza suddivisione – gymtv.online

13.30 Equitazione, Mondali: volteggio individuale maschile (esercizi obbligatori) – clipmyhorse.tv/en_EU/fei-tv

13.50 Ciclismo, Arctic Race of Norway: 1a tappa – 16.15-18.15 Discovery Plus e HBO Max, 16.30-18.15 Eurosport 2 HD e DAZN

14.10 Golf, PGA Tour: FedEx St. Jude Championship, 1° giro – 14.00-0.00 Discovery Plus e HBO Max, 20.00-0.00 Eurosport 2 HD e DAZN

14.35 Ciclismo, Volta a Portugal em Bicicleta: 7a tappa – 16.30-18.40 Discovery Plus e HBO Max

15.30 Equitazione, Mondali: volteggio a squadre (esercizi obbligatori) – clipmyhorse.tv/en_EU/fei-tv

16.30 Ginnastica artistica, Europei: qualificazioni femminili, quarta suddivisione – gymtv.online

17.00 Tennis, ATP Cincinnati: 1° turno singolare (5° match dalle 17.00 Bellucci-Svajda) – Sky Sport Uno 17.00-18.30 e 23.00-0.00, Sky Sport Tennis 17.00-0.00 e 4.00-6.00, Sky Go, NOW, Tennis TV

17.00 Tennis, WTA Cincinnati: 1° turno singolare – SuperTennis HD 17.00-0.00 e 3.00-4.45, Sky Sport Uno 17.00-18.30 e 23.00-0.00, Sky Sport Tennis 17.00-0.00 e 4.00-6.00, SuperTenniX, Sky Go, NOW

18.00 Volley femminile, amichevole: Italia-Polonia – Nessuna copertura tv / streaming

18.30 Nuoto, Europei: sessione serale – Rai 2 HD 18.30-20.15, Sky Sport Uno 18.30-20.20, Sky Sport Max 18.30-20.20, Rai Play, Sky Go, NOW, European Aquatics TV

19.00 Ginnastica artistica, Europei: qualificazioni femminili, quinta suddivisione – gymtv.online

19.35 Atletica, Europei: sessione serale – Rai 2 HD 20.15-20.30 e 21.00-23.00, Rai Sport HD 20.30-21.00, Sky Sport Uno 20.20-23.00, Sky Sport Arena 19.30-23.00, Rai Play, Sky Go, NOW, Discovery Plus, HBO Max, Eurosport 1 HD, DAZN

21.30 Tennis, WTA Toronto: finale doppio – SuperTenniX

23.30 Tennis, ATP Montreal: finale doppio – Tennis TV

0.00 di venerdì 14 agosto Tennis, WTA Toronto: finale singolare – SuperTennis HD, Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis, SuperTenniX, Sky Go, NOW

2.00 di venerdì 14 agosto Tennis, ATP Motreal: finale singolare – Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis, Sky Go, NOW, Tennis TV

IL LIVEBLOG DEGLI EUROPEI DI NUOTO, ATLETICA E GINNASTICA ARTISTICA

LA DIRETTA LIVE DEI MONDIALI DI GINNASTICA RITMICA DALLE 9.00 (MINUTO PER MINUTO DALLE 13.00)

LA DIRETTA LIVE DEGLI EUROPEI DI GINNASTICA ARTISTICA (MINUTO PER MINUTO DALLE 13.30)

LA DIRETTA LIVE DEGLI EUROPEI DI NUOTO ALLE 9.30 E 18.30

LA DIRETTA LIVE DEGLI EUROPEI DI ATLETICA ALLE 11.33 E 19.35