NuotoSport in tv
Europei nuoto 2026 oggi in tv: orari giovedì 13 agosto, streaming, calendario italiani in gara
Oggi, giovedì 13 agosto, andrà in scena la quarta giornata di gare agli Europei 2026 di nuoto a Parigi. Al Centre Aquatique Olympique, day-4 in cui le emozioni non mancheranno e in casa Italia si vorrà recitare un ruolo da protagonista, andando ad aggiornare il proprio medagliere.
LA DIRETTA LIVE DEGLI EUROPEI DI NUOTO ALLE 9.30 E 18.30
Il programma inizierà alle 09.30 con le batterie dei 200 stile libero maschili. Carlos D’Ambrosio, Marco De Tullio, Jacopo Barbotti e Alessandro Ragaini saranno sui blocchetti di partenza, con l’obiettivo di centrare l’accesso alle semifinali, ma solo due azzurri avranno quest’opportunità per la regola che impone che massimo due atleti di un Paese potranno raggiungere questo traguardo. A seguire ci saranno le heat dei 100 farfalla femminili con Costanza Cocconcelli, Paola Borrelli e Anita Gastaldi.
In primo piano le batterie dei 50 dorso con Thomas Ceccon, Michele Lamberti, Daniele Del Signore e Francesco Lazzari. A completamento delle heat mattutine i 200 rana femminili con Lisa Angiolini e Anna Pirovano, la staffetta 4×100 stile libero uomini e Simona Quadarella nei 1500 sl. In serata, fari puntati sulla finale dei 50 dorso donne con Sara Curtis.
Le gare degli Europei senior 2026 di nuoto in corsia saranno trasmesse in diretta tv su Rai 2 HD, Sky Sport Uno e Sky Sport Max, mentre la diretta streaming sarà garantita da Rai Play, Sky Go, NOW ed European Aquatics TV, infine OA Sport vi offrirà la Diretta Live testuale.
EUROPEI NUOTO 2026 OGGI
Giovedì 13 agosto
Sessione mattutina
09:30 — 200 m stile libero uomini — Batterie
10:04 — 100 m farfalla donne — Batterie
10:19 — 50 m dorso uomini — Batterie
10:40 — 200 m rana donne — Batterie
10:54 — 4×100 m stile libero uomini — Batterie
11:07 — 1500 m stile libero donne — Batterie
12:03 — Fine sessione
Sessione serale
18:30 — 100 m farfalla uomini — Finale
18:36 — 50 m dorso donne — Finale
18:41 — 200 m stile libero uomini — Semifinali
18:51 — 100 m farfalla donne — Semifinali
19:00 — 50 m dorso uomini — Semifinali
19:07 — 200 m rana donne — Semifinali
19:29 — 200 m rana uomini — Finale
19:36 — 200 m stile libero donne — Finale
19:43 — 4×100 m stile libero uomini — Finale
AZZURRI IN GARA
Giovedì 13 agosto
Sessione mattutina
09:30 — 200 m stile libero uomini — Batterie (Carlos D’Ambrosio, Marco De Tullio, Jacopo Barbotti, Alessandro Ragaini)
10:04 — 100 m farfalla donne — Batterie (Costanza Cocconcelli, Paola Borrelli, Anita Gastaldi)
10:19 — 50 m dorso uomini — Batterie (Thomas Ceccon, Michele Lamberti, Daniele Del Signore, Francesco Lazzari)
10:40 — 200 m rana donne — Batterie (Lisa Angiolini, Anna Pirovano)
10:54 — 4×100 m stile libero uomini — Batterie (Italia)
11:07 — 1500 m stile libero donne — Batterie (Simona Quadarella)
Sessione serale
18:30 — 100 m farfalla uomini — Finale
18:36 — 50 m dorso donne — Finale (Sara Curtis)
18:41 — 200 m stile libero uomini — Semifinali
18:51 — 100 m farfalla donne — Semifinali
19:00 — 50 m dorso uomini — Semifinali
19:07 — 200 m rana donne — Semifinali
19:29 — 200 m rana uomini — Finale (Christian Mantegazza)
19:36 — 200 m stile libero donne — Finale
19:43 — 4×100 m stile libero uomini — Finale
PROGRAMMA EUROPEI NUOTO 2026: COME SEGUIRLI IN TV E IN STREAMING
Diretta tv: Rai 2 HD, Sky Sport Uno (201), Sky Sport Max (206).
Diretta streaming: Rai Play, Sky Go, NOW, European Aquatics TV.
Diretta testuale: OA Sport.