Europei nuoto 2026 oggi in tv: orari giovedì 13 agosto, streaming, calendario italiani in gara

Oggi, giovedì 13 agosto, andrà in scena la quarta giornata di gare agli Europei 2026 di nuoto a Parigi. Al Centre Aquatique Olympique, day-4 in cui le emozioni non mancheranno e in casa Italia si vorrà recitare un ruolo da protagonista, andando ad aggiornare il proprio medagliere.

LA DIRETTA LIVE DEGLI EUROPEI DI NUOTO ALLE 9.30 E 18.30

Il programma inizierà alle 09.30 con le batterie dei 200 stile libero maschili. Carlos D’Ambrosio, Marco De Tullio, Jacopo Barbotti e Alessandro Ragaini saranno sui blocchetti di partenza, con l’obiettivo di centrare l’accesso alle semifinali, ma solo due azzurri avranno quest’opportunità per la regola che impone che massimo due atleti di un Paese potranno raggiungere questo traguardo. A seguire ci saranno le heat dei 100 farfalla femminili con Costanza Cocconcelli, Paola Borrelli e Anita Gastaldi.

In primo piano le batterie dei 50 dorso con Thomas Ceccon, Michele Lamberti, Daniele Del Signore e Francesco Lazzari. A completamento delle heat mattutine i 200 rana femminili con Lisa Angiolini e Anna Pirovano, la staffetta 4×100 stile libero uomini e Simona Quadarella nei 1500 sl. In serata, fari puntati sulla finale dei 50 dorso donne con Sara Curtis.

Le gare degli Europei senior 2026 di nuoto in corsia saranno trasmesse in diretta tv su Rai 2 HD, Sky Sport Uno e Sky Sport Max, mentre la diretta streaming sarà garantita da Rai Play, Sky Go, NOW ed European Aquatics TV, infine OA Sport vi offrirà la Diretta Live testuale.

EUROPEI NUOTO 2026 OGGI

Giovedì 13 agosto

Sessione mattutina

09:30 — 200 m stile libero uomini — Batterie

10:04 — 100 m farfalla donne — Batterie

10:19 — 50 m dorso uomini — Batterie

10:40 — 200 m rana donne — Batterie

10:54 — 4×100 m stile libero uomini — Batterie

11:07 — 1500 m stile libero donne — Batterie

12:03 — Fine sessione

Sessione serale

18:30 — 100 m farfalla uomini — Finale

18:36 — 50 m dorso donne — Finale

18:41 — 200 m stile libero uomini — Semifinali

18:51 — 100 m farfalla donne — Semifinali

19:00 — 50 m dorso uomini — Semifinali

19:07 — 200 m rana donne — Semifinali

19:29 — 200 m rana uomini — Finale

19:36 — 200 m stile libero donne — Finale

19:43 — 4×100 m stile libero uomini — Finale

AZZURRI IN GARA

Giovedì 13 agosto

Sessione mattutina

09:30 — 200 m stile libero uomini — Batterie (Carlos D’Ambrosio, Marco De Tullio, Jacopo Barbotti, Alessandro Ragaini)

10:04 — 100 m farfalla donne — Batterie (Costanza Cocconcelli, Paola Borrelli, Anita Gastaldi)

10:19 — 50 m dorso uomini — Batterie (Thomas Ceccon, Michele Lamberti, Daniele Del Signore, Francesco Lazzari)

10:40 — 200 m rana donne — Batterie (Lisa Angiolini, Anna Pirovano)

10:54 — 4×100 m stile libero uomini — Batterie (Italia)

11:07 — 1500 m stile libero donne — Batterie (Simona Quadarella)

Sessione serale

18:30 — 100 m farfalla uomini — Finale

18:36 — 50 m dorso donne — Finale (Sara Curtis)

18:41 — 200 m stile libero uomini — Semifinali

18:51 — 100 m farfalla donne — Semifinali

19:00 — 50 m dorso uomini — Semifinali

19:07 — 200 m rana donne — Semifinali

19:29 — 200 m rana uomini — Finale (Christian Mantegazza)

19:36 — 200 m stile libero donne — Finale

19:43 — 4×100 m stile libero uomini — Finale

PROGRAMMA EUROPEI NUOTO 2026: COME SEGUIRLI IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Rai 2 HD, Sky Sport Uno (201), Sky Sport Max (206).

Diretta streaming: Rai Play, Sky Go, NOW, European Aquatics TV.

Diretta testuale: OA Sport.