Europei ginnastica artistica 2026 oggi in tv: orari giovedì 13 agosto, streaming, italiane in gara

Oggi giovedì 13 agosto incominciano gli Europei 2026 di ginnastica artistica femminile: sarà Zagabria, capitale della Croazia, a ospitare la rassegna continentale, che si è spostata dalla sua abituale collocazione primaverile ed è stata inserita in una finestra di calendario congestionata, in contemporanea con le rassegne continentali di atletica e nuoto, ma anche con i Mondiali di ginnastica ritmica. Si tratta del primo grande appuntamento internazionale, ad appena un paio dai Mondiali, dove verranno messi in palio alcuni pass olimpici.

LA DIRETTA LIVE DEGLI EUROPEI DI GINNASTICA ARTISTICA (MINUTO PER MINUTO DALLE 13.30)

Ad aprire le danze sarà il turno di qualificazione, che assegnerà anche le medaglie del concorso generale individuale: le atlete che si cimenteranno sui quattro attrezzi verranno classificate in questo contesto e, senza una finale dedicata, verrà incoronata la nuova Reginetta della Polvere di Magnesio, la più completa e solida. La candidata in pectore è la russa Angelina Melnikova, Campionessa del Mondo in carica nell’all-around e desiderosa di brillare, ma attenzione anche alla francese Elena Colas.

Manila Esposito abdicherà dopo aver vinto le ultime due edizioni: la campana si esibirà solo alla trave e al corpo libero, dove ha tutte le carte in regola per puntare a una medaglia. Elisa Iorio è stata selezionata per il volteggio e per le amate parallele asimmetriche (ambizioni da podio), mentre Giulia Perotti, Anthea Sisio e July Marano (fresca Campionessa d’Italia sul giro completo) si cimenteranno nell’all-around. Marano e Perotti potrebbero essere delle outsider per il podio sul giro completo.

L’Italia scenderà in pedana alle ore 19.00, impegnata nella quinta e ultima suddivisione con insieme a Francia, Romania, Germania, Croazia, Lettonia, Polonia, Israele. La nostra Nazionale punta a rientrare tra le migliori otto per poi difendere il titolo a squadre nella finale di domenica pomeriggio. Da seguire la quarta suddivisione (ore 16.30) con la Gran Bretagna e la terza (alle ore 13.30) con la Russia, che ha ricevuto i visti in extremis dopo una temuta iniziale esclusione.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, il palinsesto tv e streaming della giornata di oggi (giovedì 13 agosto) agli Europei 2026 di ginnastica artistica. L’evento sarà trasmesso in diretta streaming su gymtv.online (per gli abbonati), garantita la diretta live testuale su OA Sport per l’intera durante della competizione.

CALENDARIO EUROPEI GINNASTICA ARTISTICA OGGI

Giovedì 13 agosto

09.30-10.35 Qualificazioni seniores femminili (valide anche per l’assegnazione delle medaglie nel concorso generale individuale), prima suddivisione (con Portogallo, Cechia, Ungheria, Belgio)

11.00-13.05 Qualificazioni seniores femminili (valide anche per l’assegnazione delle medaglie nel concorso generale individuale), seconda suddivisione (con Bielorussia, Slovacchia, Malta, Serbia, Finlandia, Norvegia)

13.30-15.35 Qualificazioni seniores femminili (valide anche per l’assegnazione delle medaglie nel concorso generale individuale), terza suddivisione (con Irlanda, Svizzera, Russia, Austria, Ucraina, Paesi Bassi, Grecia)

16.30-18.35 Qualificazioni seniores femminili (valide anche per l’assegnazione delle medaglie nel concorso generale individuale), quarta suddivisione (con Slovenia, Spagna, Azerbaijan, Bulgaria, Gran Bretagna, Islanda, Turchia, Svezia)

19.00-21.05 Qualificazioni seniores femminili (valide anche per l’assegnazione delle medaglie nel concorso generale individuale), quinta suddivisione (con Italia, Francia, Croazia, Germania, Lettonia, Polonia, Romania, Israele)

PROGRAMMA EUROPEI GINNASTICA ARTISTICA: COME VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: gymtv.online, per gli abbonati (20 euro per l’intero evento).

Diretta testuale: OA Sport.