Mondiali flag football 2026 oggi: orari 13 agosto, tv, streaming, avversarie dell’Italia

Cominciano oggi i Campionati Mondiali di flag football 2026, in programma a Düsseldorf (Germania) da giovedì 13 a domenica 16 agosto. La rassegna iridata inaugura di fatto il percorso di qualificazione olimpica verso Los Angeles 2028, mettendo in palio due pass a cinque cerchi sia in campo femminile che al maschile (escludendo gli Stati Uniti padroni di casa e già ammessi automaticamente ai Giochi).

All’evento partecipano sedici squadre per sesso, suddivise in quattro gruppi da quattro compagini: le prime due classificate accederanno ai quarti di finale, dove inizierà la fase a eliminazione diretta. Quest’oggi andranno in scena le prime partite della fase a gironi, con l’Italia che disputerà quattro match complessivi distribuiti equamente tra team maschile (contro Gran Bretagna e Panama) e femminile (contro Slovenia e Germania).

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari esatti, il palinsesto tv e streaming della giornata d’apertura dei Mondiali di flag football 2026. Tutte le partite saranno visibili in diretta streaming sul canale Youtube IFAF Media, mentre non è prevista la coperture televisiva della manifestazione in Italia.

CALENDARIO MONDIALI FLAG FOOTBALL OGGI

Giovedì 13 agosto

8.00 USA vs Australia (femminile)

8.00 Giappone vs Brasile (femminile)

8.00 Canada vs Panama (femminile)

9.15 Messico vs Germania (femminile)

9.15 Spagna vs Nigeria (femminile)

9.15 Italia vs Slovenia (femminile)

10.30 Messico vs Germania (maschile)

10.30 Austria vs Cina (femminile)

10.30 Gran Bretagna vs Francia (femminile)

11.45 Italia vs Gran Bretagna (maschile)

11.45 Austria vs Canada (maschile)

11.45 Svizzera vs Brasile (maschile)

13.00 Francia vs Panama (maschile)

13.00 Giappone vs Nigeria (maschile)

13.00 USA vs Israele (maschile)

14.15 Australia vs Samoa Americane (maschile)

14.15 Giappone vs Panama (femminile)

14.15 Brasile vs Canada (femminile)

15.30 Italia vs Germania (femminile)

15.30 Spagna vs Australia (femminile)

15.30 Nigeria vs USA (femminile)

16.45 Austria vs Francia (femminile)

16.45 Cina vs Gran Bretagna (femminile)

16.45 Slovenia vs Messico (femminile)

18.00 Messico vs Brasile (maschile)

18.00 Svizzera vs Germania (maschile)

19.15 Francia vs Gran Bretagna (maschile)

19.15 Panama vs Italia (maschile)

PROGRAMMA MONDIALI FLAG FOOTBALL OGGI: COME VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: canale Youtube IFAF Media.