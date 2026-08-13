Europei atletica 2026 oggi in tv: orari giovedì 13 agosto, streaming, calendario italiani in gara

Oggi giovedì 13 agosto va in scena la quarta giornata di gare agli Europei 2026 di atletica, in corso di svolgimento presso l’Alexander Stadium di Birmingham (Gran Bretagna). Si preannuncia grande spettacolo quando siamo arrivati al giro di boa della rassegna continentale, verranno messi in palio sette titoli: 200 metri femminile, 800 metri maschile, salto triplo femminile, salto con l’asta femminile, 3000 siepi femminile, lancio del disco maschile, decathlon.

LA DIRETTA LIVE DEGLI EUROPEI DI ATLETICA ALLE 11.33 E 19.35

L’Italia proverà a essere protagonista in due atti conclusivi: Erika Saraceni e Dariya Derkach hanno firmato le migliori misure nelle qualificazioni del salto triplo e andranno a caccia di qualcosa di importante in una gara che si preannuncia particolarmente equilibrata; Francesco Pernici si è meritato la finale degli 800 metri con il suo stile da frontrunner, ma per provare a inseguire il podio bisognerà probabilmente adottare una strategia diversa.

Da seguire con attenzione Fausto Desalu nelle semifinali dei 200 metri, soprattutto in ottica staffetta; il velocista lombardo è esentato dal primo turno in virtù del ranking sul mezzo giro di pista, proveranno a raggiungerlo Filippo Dezza ed Eduardo Longobardi. Eloisa Coiro sarà impegnata nelle semifinali degli 800 metri dopo aver battuto il record italiano che Gabriella Dorio deteneva da 46 anni, mentre nelle semifinali dei 400 metri correranno Anna Polinari, Alessandra Bonora e Alice Mangione.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, il palinsesto tv e streaming, gli italiani in gara oggi (giovedì 13 agosto) agli Europei 2026 di atletica. L’evento sarà trasmesso in diretta tv su Rai 2 dalle ore 11.30 alle ore 13.00, dalle ore 20.15 alle ore 20.30, dalle ore 21.00 fino alla conclusione, su RaiSportHD nelle altre fasce orarie; in diretta tv per gli abbonati su Sky Sport Uno e Sky Sport Arena; in diretta streaming su Rai Play, Sky Go, NOW, Eurosport 1, Discovery Plus, HBO Max, DAZN; garantita la diretta live testuale su OA Sport. Gli orari sono italiani (in Gran Bretagna sono un’ora indietro rispetto a noi).

CALENDARIO EUROPEI ATLETICA OGGI

Giovedì 13 agosto

11.33 Decathlon, 110 ostacoli

11.55 Salto in alto (femminile), qualificazioni

12.05 200 metri, batterie

12.20 Decathlon, lancio del disco

12.30 3000 siepi (maschile), batterie

13.10 800 metri (femminile), semifinali

13.45 400 metri (femminile), semifinali

14.00 Decathlon, salto con l’asta

14.48 Tiro del giavellotto (maschile), qualificazioni

19.35 Decathlon, tiro del giavellotto

20.40 Salto triplo (femminile), finale

20.50 Salto con l’asta (femminile), finale

21.05 200 metri (maschile), semifinali

21.29 3000 siepi (femminile), finale

21.45 Lancio del disco (maschile), finale

22.10 Decathlon, 1500 metri

22.28 800 metri (maschile), finale

22.50 200 metri (femminile), finale

ITALIANI IN GARA OGGI EUROPEI ATLETICA

Giovedì 13 agosto

11.33 Decathlon, 110 ostacoli: Dario Dester, Alberto Nonino

11.55 Salto in alto (femminile), qualificazioni: Marta Morara, Idea Pieroni, Asia Tavernini

12.05 200 metri, batterie: Filippo Dezza, Eduardo Longobardi

12.20 Decathlon, lancio del disco: Dario Dester, Alberto Nonino

12.30 3000 siepi (maschile), batterie: Yassin Bouih, Ala Zoghlami, Osama Zoghlami

13.10 800 metri (femminile), semifinali: Eloisa Coiro

13.45 400 metri (femminile), semifinali: Alessandra Bonora, Alice Mangione, Anna Polinari

14.00 Decathlon, salto con l’asta: Dario Dester, Alberto Nonino

14.48 Tiro del giavellotto (maschile), qualificazioni: Michele Fina, Giovanni Frattini

19.35 Decathlon, tiro del giavellotto: Dario Dester, Alberto Nonino

20.40 Salto triplo (femminile), finale: Dariya Derkach, Erika Saraceni

21.05 200 metri (maschile), semifinali: Fausto Desalu, eventuali Filippo Dezza, Eduardo Longobardi

22.10 Decathlon, 1500 metri: Dario Dester, Alberto Nonino

22.28 800 metri (maschile), finale: Francesco Pernici

PROGRAMMA EUROPEI ATLETICA 2026: COME VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai 2 dalle ore 11.30 alle ore 13.00, dalle ore 20.15 alle ore 20.30, dalle ore 21.00 fino alla conclusione; RaiSportHD dalle ore 13.00 alle ore 16.50, dalle ore 20.30 alle ore 21.00; Sky Sport Uno (canale 201) dalle ore 11.30 fino alle 16.45 e dalle ore 20.20 fino alla conclusione, per gli abbonati; Sky Sport Arena (canale 204) in versione integrale, per gli abbonati.

Diretta streaming: Rai Play, gratis; Sky Go, NOW, Eurosport 1, Discovery Plus, HBO Max, DAZN, per gli abbonati.

Diretta testuale: OA Sport.