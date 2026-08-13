LIVE Europei 2026, giovedì 13 agosto in DIRETTA: buone risposte dall’atletica, entra nel vivo la ginnastica artistica

GINNASTICA ARTISTICA
Ed ecco l’ottimo DTY di Melnikova, che porta a casa 14.033. Errore di Us (11.700), Roshchina stampa 13.800 come primo salto.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE
IL MEDAGLIERE DEGLI EUROPEI DEGLI SPORT ACQUATICI 2026
IL MEDAGLIERE DEGLI EUROPEI DI NUOTO 2026
IL MEDAGLIERE DEGLI EUROPEI DI ATLETICA 2026
Buongiorno e benvenuti alla diretta live testuale integrale di tutti gli eventi che assegnano un titolo per gli Europei senior 2026. OA Sport vi propone la diretta live testuale integrale delle rassegne continentali di nuoto, atletica e ginnastica artistica: tutti i risultati delle gare di oggi, giovedì 13 agosto, con la cronaca in tempo reale, minuto per minuto, per non perdersi davvero nulla.
IL PROGRAMMA DEGLI EUROPEI DI NUOTO E GLI AZZURRI IN GARA
IL PROGRAMMA DEGLI EUROPEI DI ATLETICA E GLI AZZURRI IN GARA
IL PROGRAMMA DEGLI EUROPEI DI GINNASTICA ARTISTICA E GLI AZZURRI IN GARA
Ed ecco l’ottimo DTY di Melnikova, che porta a casa 14.033. Errore di Us (11.700), Roshchina stampa 13.800 come primo salto.
Doppia qualificazione diretta nel finale del gruppo A del giavellotto. Il tedesco Nick Thumm trova 83,49 al terzo lancio, firma il record personale e vola in finale. Si migliora proprio all’ultimo tentativo anche il polacco Dawid Wegner, che con 82,40, personale stagionale, supera la misura richiesta di 82,00 e conquista il pass.
Nullo il lancio di Fina che al momento è nono e non sarà in finale
Kalmykova fa il suo sul doppio avvitamento con 14.100, poi 13.766 sulla seconda prova.
Dester non prosegue la gara dell’asta. Crampi al polpaccio per l’azzurro che dunque si ferma a 4.60
Nonino supera 4.80 al primo tentativo
Dopo due rotazioni nel gruppo A delle qualificazioni del giavellotto, Julian Weber e Nick Thumm hanno già in tasca la finale. Weber guida con 84,02, mentre Thumm sale a 83,49, record personale, superando la misura di qualificazione fissata a 82,00. Michele Fina cresce al secondo lancio e raggiunge 77,56, momentaneamente ottavo.
La Russia appare oggettivamente imbattibile: esercizi di spessore, grande concretezza, difficoltà rimarchevoli, esecuzioni di livello. Tra parallele e trave sono state straripanti, al corpo libero si è visto qualche piccolo tentennamento. Dopo cinque anni sono tornate e stanno facendo la differenza. Aspettiamo il volteggio per il bilancio finale.
Neugebauer supera 4.80 al primo tentativo
Non riesce il primo tentativo a 4.70 di Dester
Buono il secondo lancio di Michele Fina che raggiunge 77.56 inserendosi al sesto posto. Serve di più per la qualificazione ma un bel balzo avanti in classifica per l’azzurro
La rotazione della Russia alla tavola: Us, Roshchina, Kalmykova, Melnikova. Melnikova eseguirà i due salti, per inseguire anche la finale di specialità, al pari di Us e Roshchina.
Ora la Russia andrà al volteggio per chiudere la propria gara.
GINNASTICA ARTISTICA – Uno sguardo ai singoli attrezzi: l’ungherese Maria Csenge Bacskay guida al volteggio (13.733), la russa Anna Kalymkova comanda alle parallele (14.366), la russa Angelina Melnikova svetta alla trave (13.833), Melnikova primeggia al corpo libero (13.800).
Non emerge nulla di rilevante da Paesi Bassi e Ucraina, ci si avvia verso la conclusione della terza rotazione.
Nonino supera 4.60 al secondo tentativo
Julian Weber non perde tempo nelle qualificazioni del giavellotto: il tedesco piazza subito 84,02 metri al primo lancio, supera la misura richiesta di 82,00 e stacca immediatamente il pass per la finale.
Angelina Melnikova svetta con 41.899 dopo tre esercizi, all’appello manca il volteggio: andrà nei pressi dei 56 (o oltre). Eccellente. La Campionessa del Mondo ha ormai staccato Anna Kalmykova (40.532) e Liudmila Roshchina (40.066).
Angelina Melnikova svetta con 41.899 dopo tre esercizi, all’appello manca il volteggio: andrà nei pressi dei 56 (o oltre). Eccellente. La Campionessa del Mondo ha ormai staccato Anna Kalmykova (40.532) e Liudmila Roshchina (40.066).
Conti semplici: rotazione da 39.000 per la Russia, media del 13.000. Leggera flessione dopo parallele e trave. Dopo tre rotazioni primeggiano con 122.864.
Errore a 4.60 per Nonino
La Russia chiude la rotazione al corpo libero con 13.800 di Melnikova, 12.600 di Roshchina e 12.600 di Kalmykova.
Non un grande lancio quello di Michele Fina ad aprire la sua qualificazione nel giavellotto: 72.86 che significa ottavo posto provvisorio
Corpo libero non esaltante di Kalmykova, che si ferma a 12.600. Tolta Melnikova, la Russia ha sofferto al quadrato.
Sontuoso 13.600 (5.6 il D Score), 8.0 per l’esecuzione: Angelina Melnikova vola.
Attendiamo il punteggio di Melnikova, ci aspettiamo un riscontro notevole.
Dester supera 4.50 al secondo tentativo e tira un sospiro di sollievo
Tocca ad Angelina Melnikova. Livello elevatissimo. Peccato che si sia scomposta sull’ultima diagonale, piegandosi in avanti sulla combinazione. Bravissima sullo Tsukahara precedente, espressività ai massimi livelli.
Roshchina è davvero una bella sorpresa del pomeriggio, anche se qualche sbavatura si è vista in questo attrezzo, su difficoltà comunque interessanti.
Errore al primo tentativo a 5.50 per Dester
Infatti Us viene severamente punita: 12.433, 7.133 di esecuzione. Per il momento è la peggiore delle russe.
C’è l’azzurro Fina al via del primo gruppo di qualificazione del giavellotto. 82 metri la misura da raggiungere per staccare il pass diretto per la finale:
1 Patrik Michalec SVK
2 Arthur W. Petersen DEN
3 Edis Matusevicius LTU
4 Dimitrios Tsitsos GRE
5 Simon Wieland SUI
6 Manu Quijera ESP
7 Nick Thumm GER
8 Oliver Helander FIN
9 Patriks Gailums LAT
10 Jan Výška CZE
11 Michele Fina ITA
12 Artur Felfner UKR
13 Dawid Wegner POL
14 Sindri Hrafn Guðmundsson ISL
15 Julian Weber GER
Qualche sbilanciamento di troppo da parte di Us sugli arrivi.
Il quartetto della Russia al quadrato: Elizaveta Us, Liudmila Roshchina, Angelina Melnikova, Anna Kalmykova.
Seconda rotazione terminata, ci si sposta d’attrezzo. La Russia si dirige al corpo libero, pronta a offrire nuove prestazioni di lusso.
Uno sguardo ai singoli attrezzi: l’ungherese Maria Csenge Bacskay guida al volteggio (13.733), la russa Anna Kalymkova comanda alle parallele (14.366), la russa Angelina Melnikova svetta alla trave (13.833), l’olandese Naomi Visser primeggia al corpo libero (13.000).
L’Ucraina sta terminando la propria prova al corpo libero, la Svizzera sugli staggi. Poi ci sarà il cambio attrezzi, la Russia è attesa al volteggio.
Nel frattempo non è emesso nulla di particolarmente rilevante sugli altri attrezzi, siamo nella fase discendente della seconda rotazione.
Angelina Melnikova svetta nell’all-around con il totale di 28.099, ma è tallonata da una grande Anna Kalmykova (27.932). Proiezione superiore dai 56 punti, sostenibile per ben pochi.
A metà qualificazione la Russia comanda con 83.864 punti, stanno rasentando il 14.0 di media dopo sei esercizi. Sono numeri da prestazioni dei giorni migliori. Oggettivamente è durissima per chiunque contro una corazzata del genere.
La Russia ha chiuso una rotazione di estrema solidità alla trave: 13.833 di Melnikova, 13.566 di Kalmykova e 13.533 di Roshchina. Totale di 40.932, media del 13:644. Sono scatenate…
E infatti Angelina Melnikova vola al comando: 13.833 (5.6 la nota di partenza). Prima alla trave davanti alle connazionali Kalmykova (13.566) e Roshchina (13.533).
Che eleganza di Angelina Melnikova: mancano alcune difficoltà del suo repertorio migliore, leggero sbilanciamento sulla prima serie dietro, ma la successiva combinazione avanti è ben interpretata, è piaciuta molto sui giri in accosciata, sul salto avanti è stata impeccabile e l’uscita è stata inchiodata. Grande esultanza.
Conferme che puntualmente arrivano da parte di Anna Kalmykova, capace di un bel 13.566 (5.6 il D Score). E ora tocca a Melnikova.
Molto bene Liudmila Roshchina, 13.533. Ora si cercano conferme da Kalmykova.
Il testimone passa a Lidumila Roshchina, leggermente scomposta sui giri in accosciata e sbilanciata all’indietro sull’arrivo.
Us viene valuta con 12.033, primo grande errore della Russia in questo pomeriggio.
Caduta di Elizaveta Us. Pessimo esordio per la giovane russa.
Vista l’eccessiva pausa, ricordiamo anche la formazione dell’Italia: Manila Esposito su trave e corpo libero, Elisa Iorio a volteggio e parallele asimmetriche; all-around per Giulia Perotti, July Marano e Anthea Sisio.
Inizia la gara dell’asta del decathlon
Leo Neugebauer è al comando del decathlon al termine delle prime sette prove, forte soprattutto del 54,31 ottenuto nel disco. Il tedesco guida con 6301 punti, davanti a Jeff Tesselaar (6076) e Sander Skotheim (6023). Dario Dester è 13° con 5737 punti, mentre Alberto Nonino occupa la 19ª posizione con 5297. Ora spazio al salto con l’asta.
1 Leo Neugebauer (GER) 6301
2 Jeff Tesselaar (NED) 6076
3 Sander Skotheim (NOR) 6023
4 Makenson Gletty (FRA) 5971
5 Niklas Kaul (GER) 5943
6 Karel Tilga (EST) 5887
7 Rasmus Roosleht (EST) 5839
8 Vilém Stráský (CZE) 5827
9 Luuk Pelkmans (NED) 5803
10 Andrin Huber (SUI) 5801
11 Risto Lillemets (EST) 5773
12 Amadeus Gräber (GER) 5766
13 Dario Dester (ITA) 5737
14 Antoine Ferranti (FRA) 5643
15 Jip de Greef (NED) 5633
16 Dai Keïta (BEL) 5621
17 Edgaras Benkunskas (LTU) 5556
18 Emil Uhlin (SWE) 5491
19 Alberto Nonino (ITA) 5297
20 Leon Krummenacher (SUI) 5261
21 Nino Portmann (SUI) 5775*
Russia alla trave: aprirà la debuttante Elizaveta Us. A seguire Roshchina, Kalmykova e Melnikova,
Definito il quadro delle finaliste dei 400 metri femminili. Il miglior tempo delle semifinali è della polacca Natalia Bukowiecka con 49.57, davanti a Lieke Klaver (49.71) e Henriette Jæger (49.80). Entrano in finale anche Lurdes Gloria Manuel, Amber Anning, Paula Sevilla, Helena Ponette e Yemi Mary John.
1 Natalia Bukowiecka (POL) 49.57
2 Lieke Klaver (NED) 49.71
3 Henriette Jæger (NOR) 49.80
4 Lurdes Gloria Manuel (CZE) 49.81
5 Amber Anning (GBR) 49.96
6 Paula Sevilla (ESP) 50.21
7 Helena Ponette (BEL) 50.31
8 Yemi Mary John (GBR) 50.33
Anna Polinari accarezza la finale dei 400 metri dopo 300 metri di ottimo livello, ma perde lucidità nel rettilineo conclusivo. L’azzurra chiude comunque con un grande 50.62, quinta nella semifinale. Davanti vince la norvegese Henriette Jæger in 49.80, davanti ad Amber Anning (49.96). In finale anche Paula Sevilla e Helena Ponette con il record personale.
1 Henriette Jæger (NOR) 49.80
2 Amber Anning (GBR) 49.96
3 Paula Sevilla (ESP) 50.21
4 Helena Ponette (BEL) 50.31
5 Anna Polinari (ITA) 50.62
6 Eveline Saalberg (NED) 50.84
7 Modesta Juste Morauskaite (LTU) 51.72
8 Elna Wester (SWE) 52.02
Ora davvero la Russia può prepararsi per la trave, attrezzo sempre insidioso, dove l’errore è dietro l’angolo e dove una caduta può spegnere sogni di gloria (anche se Melnikova ha vinto l’ultimo all-around iridato mettendo piede a terra, come Vanessa Ferrari nel 2006).
Ed entra anche il 13.066 di Diana Lobok sui 10 cm. Qualche rallentamento di giuria.
Queste le protagoniste della terza semifinale dei 400. Attenzione ad Anna Polinari:
2 Modesta Juste Morauskaite LTU
3 Elna Wester SWE
4 Eveline Saalberg NED
5 Henriette Jæger NOR
6 Anna Polinari ITA
7 Paula Sevilla ESP
8 Amber Anning GBR
9 Helena Ponette BEL
Bisogna aspettare ancora qualche minuto prima di rivedere le russe, è arrivato ora il punteggio dell’ucraina Marinna Kiniuk alle ore trave: 13.033, prima provvisoriamente. Russe e ucraine sono nella stessa suddivisione.
Natalia Bukowiecka domina la seconda semifinale dei 400 metri: la polacca vince con il personale stagionale di 49.57, precedendo la ceca Lurdes Gloria Manuel, seconda in 49.81. Terza la britannica Charlotte Henrich in 50.51. Alice Mangione chiude sesta in 51.50, record personale stagionale, e resta fuori dai primi due posti che garantiscono l’accesso diretto alla finale.
1 Natalia Bukowiecka (POL) 49.57
2 Lurdes Gloria Manuel (CZE) 49.81
3 Charlotte Henrich (GBR) 50.51
4 Myrte van der Schoot (NED) 50.75
5 Johanna Martin (GER) 51.34
6 Alice Mangione (ITA) 51.50
C’è Alice Mangione al via della seconda semifinale:
2 Sophie Becker IRL
3 Ana Prieto ESP
4 Alice Mangione ITA
5 Natalia Bukowiecka POL
6 Johanna Martin GER
7 Lurdes Gloria Manuel CZE
8 Charlotte Henrich GBR
9 Myrte van der Schoot NED
Novità nel quadro della finale degli 800 metri femminili: ripescate Gabija Galvydyte e Audrey Werro. La lituana e la svizzera, indicate nella classifica ufficiale con la sigla qR, si aggiungono alle otto atlete già qualificate e portano così a dieci il numero delle finaliste. Ci sarà anche Eloisa Coiro, terza nella seconda semifinale in 1:57.74.
Finaliste:
Keely Hodgkinson (GBR) 1:57.38
Femke Broeders-Bol (NED) 1:57.46
Eloisa Coiro (ITA) 1:57.74
Valentina Rosamilia (SUI) 1:58.16
Clara Liberman (FRA) 1:58.19
Jemma Reekie (GBR) 1:58.61
Anaïs Bourgoin (FRA) 1:58.84
Veronica Vancardo (SUI) 1:59.14
Gabija Galvydyte (LTU) 2:03.59
Audrey Werro (SUI) 2:35.35
Alla trave aprirà la debuttante Elizaveta Us. A seguire Roshchina, Kalmykova e Melnikova, mentre Glotova è in panchina (non farà all-around).
Ora pausa per il cambio d’attrezzo, si riprenderà tra un paio di minuti. La Russia si trasferirà al corpo libero.
Nel frattempo l’olandese Naomi Visser si è portata al comando a corpo libero (13.00). Si è conclusa la prima rotazione.
Rotazione magistrale della Russia alle parallele: Kalmykova 14.366, Glotova 14.300, Melnikova 14.266, Roshchina 13.933. Contano solo i migliori tre punteggi per la squadra, totale di 42.932: media folle di 14.3…
Alena Glotova ci è sembrava un po’ troppo cadenzata durante l’esercizio e l’uscita non è stata delle migliori, ma la giuria l’ha ben premiata: 6.2 la nota di partenza, 14.300 il totale, secondo posto dietro a Kalmykova (14.366). Melnikova scivola in terza piazza (14.266): fuori dalla finale di specialità per la regola dei passaporti…
Angelina Melnikova viene valutata in 14.266 (6.1 la nota di partenza), è seconda alle spalle di Kalmykova. Ora la chiusura di Glotova.
Solita pulizia delle linee delle Campionesse del Mondo, forse un po’ imprecisa su un paio di verticali. Uscita imperiosa con raccolto avvitato. Il ritorno agli Europei di Melnikova dopo cinque anni è stato ben bagnato.
Grandioso punteggio di Anna Kalmyova (14.366). Tocca ad Angelina Melnikova!
Queste le protagoniste della prima semifinale dei 400 donne. Prime 2 più i due migliori tempi vanno in finale:
2 Susanne Gogl-Walli AUT
3 Veronika Drljacic CRO
4 Alessandra Bonora ITA
5 Blanca Hervás ESP
6 Lieke Klaver NED
7 Isabelle Black FRA
8 Yemi Mary John GBR
9 Josefine Tomine Eriksen Aks NOR
Bravissima Anna Kalmykova, una delle ragazze a cui non era stato concesso il visto: la combinazione con il Pak è stata eccellente, ottimo lo Shapo mezzo, leggero passetto in uscita.
Roshchina è partita da un altissimo 6.5 ed è stata valutata in 13.933, si inserisce in seconda posizione.
Roshchina è partita da un altissimo 6.5 ed è stata valutata in 13.933, si inserisce in seconda posizione.
Roshchina si sbilancia leggermente sulla sinistra in uscita, ma ha impostato un esercizio di ottima sostanza, che farà comodo alla squadra.
C’è Alberto Nonino nel secondo gruppo del lancio del disco del decathlon
Si attende subito una stoccata di Melnikova alle parallele, ma siamo molto curiosi di Glotova: è stata schierata in chiusura, il posto riservato alla migliore del lotto, dunque ci sarà da divertirsi.
Due azzurre conquistano la finale del salto in alto, mentre Marta Morara si ferma a 1,88. Promosse Asia Tavernini e Idea Pieroni, entrambe capaci di superare 1,91, misura che per tutte e due vale anche il personale stagionale. Sono ben quindici le atlete che raggiungono 1,91 e ottengono la qualificazione, tra loro anche Yaroslava Mahuchikh, Angelina Topic e Iryna Gerashchenko.
Qualificate:
Louise Ekman (SWE) 1,91
Iryna Gerashchenko (UKR) 1,91
Christina Honsel (GER) 1,91
Elena Kulichenko (CYP) 1,91
Yaroslava Mahuchikh (UKR) 1,91
Angelina Topic (SRB) 1,91
Marija Vukovic (MNE) 1,91
Maria Zodzik (POL) 1,91
Karmen Bruus (EST) 1,91
Merel Maes (BEL) 1,91
Asia Tavernini (ITA) 1,91
Ella Junnila (FIN) 1,91
Solène Gicquel (FRA) 1,91
Idea Pieroni (ITA) 1,91
Morgan Lake (GBR) 1,91
Non esce il sommario delle finaliste degli 800. Possibile che si stia esaminando la caduta che ha estromesso Werro dalla finale
Alle ore 13.30 riprenderanno le qualificazioni con l’attesissima Russia di Angelina Melnikova.
ELOISA COIRO E’ IN FINALE!!! Bravissima l’azzurra a tenere le code di Hodgkinson e Bol, non due a caso, e chiude terza ancora con un grande crono
IDEA PIERONI! Anche lei supera 1.91 al terzo tentativo
Queste le protagoniste della seconda semifinale degli 800. Grande occasione per Coiro. Queste le protagoniste:
2 Valentina Rosamilia SUI
3 Rocio Arroyo ESP
4 Clara Liberman FRA
5 Smilla Kolbe GER
6 Keely Hodgkinson GBR
7 Eloisa Coiro ITA
8 Femke Broeders-Bol NED
9 Nina Vukovic CRO
ASIA TAVERNINI IN FINALE! 1.91 AL SECONDO TENTATIVO
Jemma Reekie si prende la prima semifinale degli 800 metri con una prova da 1:58.61. La britannica precede la francese Anaïs Bourgoin, seconda in 1:58.84, e la svizzera Veronica Vancardo, terza in 1:59.14: sono loro tre a conquistare il pass diretto per la finale. Restano fuori dalle prime tre Gabriela Gajanová (1:59.32) e Rénelle Lamote (1:59.88).
Qualificate:
1 Jemma Reekie (GBR) 1:58.61
2 Anaïs Bourgoin (FRA) 1:58.84
3 Veronica Vancardo (SUI) 1:59.14
CLAMOROSO! Caduta per la svizzera Werro che era una delle favorite per l’oro, caduta anche la Galyvdyte
Queste le protagoniste della prima semifinale degli 800 donne. le prime 3 più i due miglior tempi saranno in finale:
2 Gabriela Gajanová SVK
3 Marta Mitjans ESP
4 Jemma Reekie GBR
5 Audrey Werro SUI
6 Anaïs Bourgoin FRA
7 Veronica Vancardo SUI
8 Rénelle Lamote FRA
9 Gabija Galvydyte LTU
Errore di Tavernini e Pieroni a 1.88
Sei atlete superano direttamente la misura di qualificazione di 1,91 nel salto in alto femminile e conquistano la finale. Obiettivo centrato per la svedese Louise Ekman e la montenegrina Marija Vukovic nel gruppo A, mentre nel gruppo B avanzano Iryna Gerashchenko, Christina Honsel, Elena Kulichenko e Angelina Topic. Kulichenko eguaglia anche il personale stagionale con 1,91.
Qualificate dirette:
Louise Ekman (SWE) 1,91
Iryna Gerashchenko (UKR) 1,91
Christina Honsel (GER) 1,91
Elena Kulichenko (CYP) 1,91
Angelina Topic (SRB) 1,91
Marija Vukovic (MNE) 1,91
Primo errore di Pieroni a 1.91
ullo anche il terzo lancio di Dester nel disco
Sono 21 le atlete che si presentano a 1.91, misura che dà l’accesso diretto alla finale dell’alto, ci sono le tre italiane che finora non hanno commesso errori
Tre azzurri su tre in finale nei 3000 siepi! Bilancio pieno per l’Italia nelle batterie: Osama Zoghlami firma il secondo tempo complessivo in 8:34.52, alle spalle soltanto dello spagnolo Daniel Arce (8:34.47). Centrano l’obiettivo anche Yassin Bouih, tredicesimo in 8:36.25, e Ala Zoghlami, quattordicesimo in 8:36.52. L’Italia si presenterà dunque alla finale con tre atleti.
Qualificati per la finale:
1 Daniel Arce (ESP) 8:34.47
2 Osama Zoghlami (ITA) 8:34.52
3 Nicolas-Marie Daru (FRA) 8:34.60
4 Rémi Schyns (BEL) 8:34.63
5 Baptiste Fourmont (FRA) 8:34.64
6 Ruben Querinjean (LUX) 8:35.07
7 Leo Magnusson (SWE) 8:35.12
8 Karl Bebendorf (GER) 8:35.26
9 Frederik Ruppert (GER) 8:35.46
10 Pierre Boudy (FRA) 8:35.82
11 Niklas Buchholz (GER) 8:35.90
12 Kristian Imroth (GBR) 8:36.20
13 Yassin Bouih (ITA) 8:36.25
14 Ala Zoghlami (ITA) 8:36.52
15 Alejandro Quijada (ESP) 8:36.92
16 William Battershill (GBR) 8:37.33
Per quanto riguarda le specialità: l’ungherese Maria Csenge Bacskay primeggia al volteggio (13.733), la bielorussa Sofia Shtykhetskaya ha stupito alle parallele (13.966), la belga Naomi Descampa svetta alla trave (12.766), la belga Jade Vansteenkiste si è messa davanti al corpo libero (12.900). Grande sorpresa sugli staggi, per il resto nulla di clamoroso.
Italia al completo nella finale dei 3000 siepi! Dopo Osama Zoghlami, superano le batterie anche Yassin Bouih e Ala Zoghlami, rispettivamente settimo in 8:36.25 e ottavo in 8:36.52 nella seconda serie. La vittoria va allo spagnolo Daniel Arce in 8:34.47 davanti al belga Rémi Schyns e al francese Baptiste Fourmont. Tre azzurri su tre conquistano dunque il pass per la finale.
La belga Lisa Vaelen resta al comando nell’all-around (51.432) davanti alla ceca Sona Artamonova (49.966) e alla bielorussa Ulyana Kuzmenkova (49.332).
Si è conclusa la seconda suddivisione. Il Belgio resta al comando con 152.665, davanti alla Bielorussia (148.295) e all’Ungheria (147.461).
Nullo il secondo lancio di Dester nel disco, servirebbe qualche metro in più per restare in media
Idea Pieroni supera 1.88 al primo tentativo, anche la terza azzurra è fra le 16 che sono riuscite a scavalcare questa misura
Anche Tavernini supera 1.88 al primo tentativo
Morara supera 1.88 al primo tentativo, sono 24 le atlete ancora in gara, potrebbe essere questa una misura spartiacque
Questa la lista di partenza della seconda semifinale dei 3000 siepi. Al via Ala Zoghlami e Yassin Bouih:
1 Camilo Irarragorri SUI
2 Vidar Johansson SWE
3 Baptiste Fourmont FRA
4 Rémi Schyns BEL
5 Maciej Megier POL
6 Alexis Miellet FRA
7 Daniel Arce ESP
8 Bruno Belcic CRO
9 Karl Bebendorf GER
10 Leo Magnusson SWE
11 Jacob Boutera NOR
12 Yassin Bouih ITA
13 Ruben Querinjean LUX
14 Cuma Özcan TUR
15 Ala Zoghlami ITA
16 Leandro Monteiro POR
17 Zak Seddon GBR
Questa la lista di partenza della seconda semifinale dei 3000 siepi. Al via Ala Zoghlami e Yassin Bouih
Osama Zoghlami vince la batteria dei 3000 siepi e conquista con autorità l’accesso alla finale! L’azzurro taglia il traguardo in 8:34.52, precedendo in volata il francese Nicolas-Marie Daru (8:34.60) e il tedesco Frederik Ruppert (8:35.46). Otto gli atleti che staccano direttamente il pass per la finale.
Qualificati:
1 Osama Zoghlami (ITA) 8:34.52
2 Nicolas-Marie Daru (FRA) 8:34.60
3 Frederik Ruppert (GER) 8:35.46
4 Pierre Boudy (FRA) 8:35.82
5 Niklas Buchholz (GER) 8:35.90
6 Kristian Imroth (GBR) 8:36.20
7 Alejandro Quijada (ESP) 8:36.92
8 William Battershill (GBR) 8:37.33
Accelerazione di Zoghlami che è in testa a 200 metri dal traguardo
Zoghlami nelle prime posizioni del gruppo a un km dal termine della prima batteria dei 3000 siepi
1.84 superato anche da Tavernini al primo tentativo
Anche Pieroni supera 1.84 al primo tentativo
Al via la prima batteria dei 3000 siepi, i primi 8 in finale, c’è Osama Zoghlami. Questi i protagonisti:
1 Kristian Imroth GBR
2 Osama Zoghlami ITA
3 Tobias Rattinger AUT
4 Aarno Liebl SUI
5 Adam Bajorski POL
6 Niklas Buchholz GER
7 William Battershill GBR
8 Simon Sundström SWE
9 Tim van de Velde BEL
10 Alejandro Quijada ESP
11 Nicolas-Marie Daru FRA
12 Abdullah Tugluk TUR
13 Nahuel Carabaña AND
14 István Palkovits HUN
15 Lourenço Rodrigues POR
16 Pierre Boudy FRA
17 Frederik Ruppert GER
Morara supera 1.84 al primo tentativo
Secondo posto per Longobardi, anche lui molto bravo nel rettilineo finale.
Sta per iniziare la terza e ultima batteria dei 200 metri maschili:
1 Sotirios GKARAGKANIS GRE
2 Felix SVENSSON SUI
3 Andreas Ofstad KULSENG NOR
4 Ján VOLKO SVK
5 Eduardo LONGOBARDI ITA
6 Ondrej MACÍK CZE
7 Oriol SANCHEZ ESP
8 Delvis SANTOS POR
Questa la classifica della seconda batteria dei 200 metri maschili:
1 Filippo DEZZA ITA 20.60
2 Oskars GRAVA LAT 20.69
3 Henri SAI EST 20.73
4 Linus PIHL SWE 20.88
5 Marcus LAWLER IRL 20.94
6 Gal ARAD ISR 21.02
7 Kubilay ENÇÜ TUR 21.06
8 Vasileios MYRIANTHOPOULOS GRE 21.17
Grandissima seconda parte di gara di Dezza, che vince la batteria con 20″59. Dalla curva in poi è iniziata la sua progressione.
Falsa partenza nella seconda batteria dei 200 metri maschili.
Morara passa anche a 1,80 senza problemi.
Mattinata in chiaroscuro per l’Italia del nuoto. Le buone notizie arrivano da Simona Quadarella che vola in finale nei 1500 senza difficoltà e da Lamberti e Ceccon che hanno disputato una buona qualificazione nei 50 dorso. Tante difficoltà invece per D’Ambrosio e Gastaldi che si sono qualificati per il rotto della cuffia nei 200 sl e nei 100 farfalla. Prestazione altamente negativa per la 4×100 stile libero maschile che, dopo cinque anni e nove eventi, non sarà sul podio in una grande manifestazione internazionale
Questa la startlist della seconda batteria delle qualificazioni dei 200 metri maschili, dove è presente l’azzurro Filippo Dezza:
1 Filippo DEZZA ITA
2 Henri SAI EST
3 Gal ARAD ISR
4 Marcus LAWLER IRL
5 Kubilay ENÇÜ TUR
6 Vasileios MYRIANTHOPOULOS GRE
7 Oskars GRAVA LAT
8 Linus PIHL SWE
Questa la classifica della prima batteria dei 200 metri maschili:
1 Joshua HARTMANN GER 20.61
2 Kenny Emi TIJANI-AJAYI NOR 20.70
3 Gediminas TRUSKAUSKAS LTU 20.72
4 Erik ERLANDSSON SWE 20.89
5 Ebuka NWOKEJI GBR 20.95
6 Deniz Kaan KARTAL TUR 21.02
7 Darijo BAŠIC PALKOVIC SRB 21.17
8 Karlo MARCIUŠ CRO 21.24
Oliver Morgan vince lo spareggio a tre dei 50 dorso! Il britannico abbassa nettamente il crono delle batterie e tocca in 24.63, precedendo il connazionale Jack Skerry, secondo in 24.75, e il tedesco Ole Braunschweig, terzo in 24.81. Morgan conquista così l’ultimo posto disponibile per le semifinali.
Chiude al comando con 20″61 il tedesco Hartmann.
Servirà uno spareggio a tre per assegnare l’ultimo posto nelle semifinali dei 50 dorso! Perfetta parità in 24.90 tra i britannici Oliver Morgan e Jack Skerry e il tedesco Ole Braunschweig: i tre torneranno dunque in acqua per giocarsi l’accesso al turno successivo.
Simona Quadarella firma il miglior tempo delle batterie dei 1500 stile libero e si prende la corsia centrale per la finale. L’azzurra chiude in 16:05.28, precedendo Kseniia Misharina e Isabel Gose. Queste le otto qualificate:
1 Simona Quadarella (ITA) 16:05.28
2 Kseniia Misharina (NAB) 16:08.71
3 Isabel Gose (GER) 16:10.51
4 Artemis Vasilaki (GRE) 16:13.81
5 Vivien Jackl (HUN) 16:16.34
6 Maya Werner (GER) 16:17.78
7 Maria de Valdes Alvarez (ESP) 16:18.54
8 Angela Martinez Guillen (ESP) 16:22.43
Questa la startlist della prima batteria delle qualificazioni dei 200 metri maschili:
1 Ebuka NWOKEJI GBR
2 Erik ERLANDSSON SWE
3 Kenny Emi TIJANI-AJAYI NOR
4 Karlo MARCIUŠ CRO
5 Joshua HARTMANN GER
6 Darijo BAŠIC PALKOVIC SRB
7 Gediminas TRUSKAUSKAS LTU
8 Deniz Kaan KARTAL TUR
imona Quadarella controlla la terza batteria dei 1500 stile libero e conquista senza problemi la finale. La romana chiude al comando in 16:05.28, miglior crono complessivo delle batterie, precedendo la giovane Kseniia Misharina, seconda in 16:08.71. Terza Maya Werner in 16:17.78. Quadarella si presenta dunque in finale con il primo tempo, davanti a Misharina e alla tedesca Isabel Gose (16:10.51).
Passa senza problemi la misura di 1,75 anche Asia Tavernini.
Una sorpresa alle parallele asimmetriche: la bielorussa Sofia Shtykhetskaya ha ottenuto 13.966, primo posto provvisorio e punteggio da finale.
Anche Idea Pieroni supera la misura di 1,75 al primo tentativo.
Ai 1200 Quadarella, Misharina, Werner
Marta Morara passa al primo tentativo la misura di 1,75 nelle qualificazioni del salto in alto femminile.
Ai 900 Quadarella stacca Misharina, terza Werner
Dopo sei prove questa è la classifica provvisoria del decathlon maschile:
1 Leo NEUGEBAUER GER 5340
2 Jeff TESSELAAR NED 5304
3 Sander SKOTHEIM NOR 5293
4 Makenson GLETTY FRA 5274
5 Vilém STRÁSKÝ CZE 5109
6 Niklas KAUL GER 5096
7 Nino PORTMANN SUI 5087
8 Dario DESTER ITA 5077
9 Rasmus ROOSLEHT EST 5068
10 Andrin HUBER SUI 5067
11 Luuk PELKMANS NED 5047
12 Karel TILGA EST 5035
13 Amadeus GRÄBER GER 5031
14 Antoine FERRANTI FRA 4994
15 Risto LILLEMETS EST 4978
16 Dai KEÏTA BEL 4976
17 Jip DE GREEF NED 4816
18 Emil UHLIN SWE 4776
19 Edgaras BENKUNSKAS LTU 4757
20 Alberto NONINO ITA 4659
21 Leon KRUMMENACHER SUI 4528
Questa la classifica della terza batteria dei 110 hs del decathlon maschile:
1 Makenson GLETTY FRA 14.18
2 Andrin HUBER SUI 14.29
3 Nino PORTMANN SUI 14.45
4 Vilém STRÁSKÝ CZE 14.47
5 Niklas KAUL GER 14.73
6 Jip DE GREEF NED 14.76
7 Dario DESTER ITA 14.79
8 Luuk PELKMANS NED 14.97
Ai 600 Quadfarella, Misharina, De Valdes
Vince il francese Gletty, l’azzurro Dester sbaglia sul quarto ostacolo e chiude settimo.
Ai 300 Misharina, Quadarella, De Valdes
Ecco la startlist della terza e ultima batteria dei 110 hs del decathlon maschile:
1 Niklas KAUL GER
2 Luuk PELKMANS NED
3 Andrin HUBER SUI
4 Dario DESTER ITA
5 Nino PORTMANN SUI
6 Makenson GLETTY FRA
7 Vilém STRÁSKÝ CZE
8 Jip DE GREEF NED
Questa la classifica della seconda batteria dei 110 hs del decathlon maschile:
1 Risto LILLEMETS EST 14.64
2 Jeff TESSELAAR NED 14.65
3 Amadeus GRÄBER GER 14.74
4 Leon KRUMMENACHER SUI 14.87
5 Leo NEUGEBAUER GER 14.94
6 Edgaras BENKUNSKAS LTU 15.04
– Zsombor GÁLPÁL HUN DNS
– Ondrej KOPECKÝ CZE DNS
Isabel Gose detta il ritmo nella seconda batteria dei 1500 stile libero e chiude nettamente davanti a tutte in 16:10.51. Alle spalle della tedesca buona prova della greca Artemis Vasilaki, seconda in 16:13.81, mentre l’ungherese Vivien Jackl è terza con 16:16.34. Più staccata la spagnola Angela Martinez Guillen, quarta in 16:22.43.
Lillemets beffa Tesselaar, solo quinto Neugebauer.
11.40 Sta per iniziare la seconda batteria dei 110 hs del decathlon maschile, dove non ci sono azzurri. Questa la startlist:
1 Leo NEUGEBAUER GER
2 Leon KRUMMENACHER SUI
3 Risto LILLEMETS EST
4 Ondrej KOPECKÝ CZE
5 Jeff TESSELAAR NED
6 Edgaras BENKUNSKAS LTU
7 Amadeus GRÄBER GER
8 Zsombor GÁLPÁL HUN
Ai 1000 Gose, Vasilaki, Jackl
Questa la classifica della prima batteria dei 110 hs del decathlon maschile:
1 Sander SKOTHEIM NOR 14.50
2 Antoine FERRANTI FRA 14.72
3 Rasmus ROOSLEHT EST 14.72
4 Dai KEÏTA BEL 14.84
5 Emil UHLIN SWE 15.03
6 Karel TILGA EST 15.04
7 Alberto NONINO ITA 15.15
– Johannes ERM EST DNS
Il norvegese Skotheim vince la prima batteria dei 110 hs del decathlon maschile. Settimo l’azzurro Nonino.
Ai 500 Gose, Vasilaki, Martinez Guillen
Nella prima batteria dei 110 hs del decathlon maschile sarà impegnato l’azzurro Alberto Nonino. Questa la startlist:
1 Johannes ERM EST
2 Emil UHLIN SWE
3 Karel TILGA EST
4 Dai KEÏTA BEL
5 Antoine FERRANTI FRA
6 Alberto NONINO ITA
7 Rasmus ROOSLEHT EST
8 Sander SKOTHEIM NOR
Questa la classifica provvisoria del decathlon maschile dopo cinque prove:
1 Leo NEUGEBAUER GER 4483
2 Jeff TESSELAAR NED 4412
3 Sander SKOTHEIM NOR 4382
4 Makenson GLETTY FRA 4323
5 Johannes ERM EST 4282
6 Niklas KAUL GER 4214
7 Dario DESTER ITA 4202
8 Luuk PELKMANS NED 4194
8 Vilém STRÁSKÝ CZE 4194
10 Karel TILGA EST 4190
11 Rasmus ROOSLEHT EST 4184
12 Nino PORTMANN SUI 4170
13 Amadeus GRÄBER GER 4150
14 Andrin HUBER SUI 4130
15 Antoine FERRANTI FRA 4110
16 Dai KEÏTA BEL 4107
17 Risto LILLEMETS EST 4084
18 Jip DE GREEF NED 3937
19 Emil UHLIN SWE 3930
20 Edgaras BENKUNSKAS LTU 3912
21 Zsombor GÁLPÁL HUN 3897
22 Alberto NONINO ITA 3828
23 Leon KRUMMENACHER SUI 3663
Finale serrato nella prima batteria dei 1500 stile libero femminili, con le prime tre racchiuse in poco più di due secondi. A spuntarla è la finlandese Ada Hakkarainen in 17:03.73, davanti alla lussemburghese Lou Jominet (17:04.69) e all’altra finlandese Leonie-Sarah Josephine Tenzer (17:05.82). Ora Gose e Jackl nella seconda batteria
Fa già caldissimo a Birmingham, temperatura intorno ai 29°.
Grande attesa per Elisa Coiro nelle semifinali degli 800 metri femminili.
La prima prova di giornata per il decathlon maschile sarà i 110 hs.
Nelle qualificazioni del salto in alto femminile saranno impegnate, per l’Italia, Marta Morara, Idea Pieroni e Asia Tavernini.
Dario Dester nella due prove di ieri sera del decathlon maschile ha recuperato ben quattro posizioni, passando dall’undicesimo al settimo posto provvisorio.
Tra circa 20′ inizierà la sessione mattutina della quarta giornata degli Europei 2026 di atletica leggera.
Italia eliminata nella 4×100 stile libero maschile con l’11° tempo complessivo in 3:15.59. L’ultimo posto per la finale va alla Germania in 3:15.35: agli azzurri mancano dunque 24 centesimi. Miglior crono delle batterie per gli Atleti Neutrali B in 3:12.21.
Neutral Athletes B (NAB) 3:12.21
Great Britain (GBR) 3:12.80
Croatia (CRO) 3:13.06
Spain (ESP) 3:13.48
Hungary (HUN) 3:14.17
Netherlands (NED) 3:14.92
Norway (NOR) 3:15.23
Germany (GER) 3:15.35
Serbia (SRB) 3:15.41
Israel (ISR) 3:15.45
Italy (ITA) 3:15.59
Sweden (SWE) 3:15.78
Italia fuori dalla finale della 4×100 stile libero maschile. La seconda batteria è nettamente più veloce e condanna il 3:15.59 degli azzurri, che scivolano fuori dalle prime otto della classifica complessiva. A dominare la serie sono gli Atleti Neutrali B in 3:12.21, davanti alla Gran Bretagna (3:12.80), alla Croazia (3:13.06) e alla Spagna (3:13.48). Passano anche Paesi Bassi e Norvegia, mentre la Serbia con 3:15.41 resta davanti all’Italia.
CLAMOROSA ELIMINAZIONE DELLA 4×100 ITALIANA! Disastrosa prova degli azzurri, battuti da più di quattro nazionali nella seconda batteria
Per quanto riguarda le specialità, i migliori punteggi sono: l’ungherese Maria Csenge Bacskay al volteggio (13.733), l’ungherese Bettina Lili Czifra alle parallele (13.866), la belga Naomi Descamps alla trave (12.766) e la belga Jade Vansteenkiste al corpo libero (12.900). Tra tavola e staggi la capolista si è distinta, potrebbero anche essere dei punteggi da finale.
Italia quarta nella prima batteria della 4×100 stile libero maschile. Gli azzurri chiudono in 3:15.59, a 14 centesimi dal terzo posto di Israele e a 1.42 dalla forte Ungheria, che detta il ritmo in 3:14.17. Seconda la Germania in 3:15.35, davanti a Israele (3:15.45). Per l’Italia bisognerà attendere la seconda serie per conoscere l’esito della qualificazione alla finale.
E’ quarta un’Italia in netta difficoltà. Problemi in avvio per l’Italia con frigo e poi gara ad inseguire con Deplano che riesce a strappare un quarto posto che fa paura
Discreto il punteggio della belga Lisa Vaelen, prima nel concorso generale con 51.432, davanti alle ceche Sona Artamonova (49.966) e Alice Vlkova (49.232), quarta l’ungherese Greta Mayer (48.698).
Ungheria, Germania, Svizzera ai 200, Italia sesta
Si è conclusa la prima suddivisione delle qualificazioni. Il Belgio guida nella classifica a squadre con 152.665, precedendo l’Ungheria (147.461) e la Cechia (147.461).
Ai 100 Ungheria, Germania, Svoizzera, Italia sesta
Al via Frigo, Miressi, Ballarati, Deplano per l’Italia nella prima batteria della 4×100 stile libero
Due italiane avanzano alle semifinali dei 200 rana: Lisa Angiolini e Anna Pirovano superano entrambe il turno. L’ultima batteria cambia però il vertice della graduatoria, con la britannica Angharad Evans che firma un ottimo 2:22.66, precedendo nettamente Mona McSharry (2:23.37). Terza Alina Zmushka in 2:26.55. Angiolini aveva nuotato 2:28.24, Pirovano 2:29.49: entrambe torneranno dunque in acqua in semifinale.
Lisa Angiolini stacca subito il pass per la semifinale dei 200 rana. L’azzurra chiude quarta in 2:28.24, tempo sufficiente per avere già la certezza della qualificazione. Davanti detta il ritmo Evgeniia Chikunova, nettamente prima in 2:24.18; seguono Anna Elendt (2:25.56) e Nikoleta Trnikova (2:26.84), entrambe già qualificate.
Anna Pirovano chiude al quinto posto la prima batteria dei 200 rana in 2:29.49. Davanti è battaglia serrata tra Kotryna Teterevkova e Tes Schouten: la lituana ha la meglio in 2:26.27, con l’olandese seconda a 42 centesimi in 2:26.69. Terza l’irlandese Ellie McCartney in 2:26.95. Ora Angiolini
C’è Pirovano nella prima batteria dei 200 rana
Michele Lamberti e Thomas Ceccon conquistano la qualificazione nei 50 dorso, rispettivamente con l’ottavo e il 14° tempo. Migliore delle batterie Kliment Kolesnikov in 24.12, un solo centesimo davanti a Pavel Samusenko. Situazione particolare per l’ultimo posto disponibile: Ole Braunschweig, Oliver Morgan e Jack Skerry hanno nuotato tutti 24.90 e dovranno disputare uno spareggio a tre.
Kliment Kolesnikov (NAB) 24.12
Pavel Samusenko (NAB) 24.13
Miroslav Knedla (CZE) 24.19
Ksawery Masiuk (POL) 24.46
Apostolos Christou (GRE) 24.52
Robert E. Falborg Pedersen (DEN) 24.55
Michele Lamberti (ITA) 24.56
Hubert Kos (HUN) 24.57
Tomer Yakov Shuster (ISR) 24.62
Yohann Ndoye-Brouard (FRA) 24.65
Ralf Tribuntsov (EST) 24.66
Remi Noel Claude Fabiani (LUX) 24.73
Thomas Ceccon (ITA) 24.75
Ivan Martinez Sota (ESP) 24.88
Ole Braunschweig (GER) 24.90 – spareggio
Oliver Morgan (GBR) 24.90 – spareggio
Jack Skerry (GBR) 24.90 – spareggio
Michele Lamberti è il migliore degli azzurri nell’ultima batteria dei 50 dorso, mentre Thomas Ceccon resta più lontano dalle prime posizioni. Lamberti chiude quarto in 24.56, alle spalle di Robert Pedersen (24.55) per un solo centesimo. Ceccon è quinto in 24.75, mentre Daniele Del Signore termina decimo in 25.73. Davanti a tutti Kliment Kolesnikov, che con 24.12 precede Ksawery Masiuk (24.46) e toglie per appena un centesimo a Pavel Samusenko il miglior tempo complessivo delle batterie.
Si vola nella settima batteria dei 50 dorso: Pavel Samusenko stampa un notevole 24.13 e si prende nettamente il miglior tempo provvisorio. A soli sei centesimi Miroslav Knedla, secondo in 24.19, mentre Georgii Iakovlev chiude terzo in 24.47. Francesco Lazzari è settimo in 24.98: l’azzurro resta sotto i 25 secondi, ma con un crono che lo costringe ad attendere l’ultima serie per conoscere il proprio destino. Samusenko, Knedla e Tomer Yakov Shuster (24.62) hanno invece già la qualificazione assicurata. Ora Ceccon, del Signore e Lamberti
Che livello nella sesta batteria dei 50 dorso: Apostolos Christou piazza un 24.52 e balza in testa alla graduatoria. Il greco vince un bel duello con Hubert Kos, staccato di appena cinque centesimi in 24.57, mentre Ralf Tribuntsov completa un terzetto di altissimo livello con 24.66. Curioso triplo ex aequo a 24.90 per Braunschweig, Morgan e Skerry. Ora Lazzari
Tre centesimi decidono una quinta batteria dei 50 dorso molto equilibrata. La spunta l’irlandese John Shortt in 25.11, bruciando Michael Laitarovsky (25.14), mentre Evangelos Makrygiannis è terzo in 25.27. Remi Fabiani resta saldamente al comando della graduatoria provvisoria con 24.73.
Cambia ancora il leader dei 50 dorso: Remi Fabiani vola in 24.73. Il lussemburghese abbassa di 23 centesimi il precedente riferimento di Hugo Gonzalez e domina la quarta batteria. Molto più staccati gli altri: Rufus Maria Bernhardt è secondo in 25.30, Vidar Carlbaum terzo in 25.42.
Primo tempo sotto i 25 secondi nei 50 dorso: Hugo Gonzalez de Oliveira piazza un netto 24.96 e prende il comando provvisorio delle batterie. Lo spagnolo lascia a 29 centesimi il ceco Jan Cejka, secondo in 25.25. Curioso triplo ex aequo al terzo posto: Inbar Ono Danziger, Luka Carapovic e Max Halbeisen chiudono tutti in 25.36.
Parità assoluta al vertice nella seconda batteria dei 50 dorso. Il rumeno Tudor-Andrei Iordache e il finlandese Ronny Brannkarr toccano insieme in 25.87, nuovo miglior riferimento della mattinata. Appena un decimo più indietro il lettone Kristians Brencs, terzo in 25.97.
Anita Gastaldi strappa la qualificazione alle semifinali dei 100 farfalla con il 15° tempo ex aequo in 58.58. Davanti a tutte Roos Vanotterdijk, autrice di 56.76, appena un centesimo meglio di Angelina Kohler (56.77).
Roos Vanotterdijk (BEL) 56.76
Angelina Kohler (GER) 56.77
Barbora Seemanova (CZE) 57.43
Daria Klepikova (NAB) 57.56
Louise Hansson (SWE) 57.67
Anastasiya Kuliashova (NAA) 57.85
Tamara Potocka (SVK) 57.92
Georgia Damasioti (GRE) 57.94
Keanna MacInnes (GBR) 58.02
Anna Ntountounaki (GRE) 58.18
Helena Rosendahl Bach (DEN) 58.22
Tessa Giele (NED) 58.35
Lana Pudar (BIH) 58.45
Aliisa Soini (FIN) 58.55
Zuzanna Famulok (POL) 58.58
Anita Gastaldi (ITA) 58.58
Niente qualificazione per Costanza Cocconcelli e Paola Borrelli nei 100 farfalla. Nell’ultima batteria le due azzurre non riescono a inserirsi nella lotta per le prime posizioni: Cocconcelli è ottava in 59.10, Borrelli nona in 59.48, tempi che sanciscono l’eliminazione. Davanti arriva invece un duello sul filo dei centesimi: Roos Vanotterdijk vince in 56.76, miglior crono complessivo per un solo centesimo su Angelina Kohler. Seconda Georgia Damasioti in 57.94, terza Helena Rosendahl Bach in 58.22.
Arriva una scossa importante nei 100 farfalla: Angelina Kohler scende a 56.77 e si prende il miglior tempo provvisorio delle batterie. La tedesca fa nettamente meglio di Louise Hansson, seconda in 57.67, mentre Anastasiya Kuliashova chiude terza in 57.85: le prime tre conquistano già la certezza della qualificazione. Anita Gastaldi è quinta in 58.58, a pari tempo con Zuzanna Famulok nella serie precedente: per l’azzurra bisognerà attendere l’ultima batteria per conoscere il destino in chiave qualificazione. Ora Borrelli e Cocconcelli
Daria Klepikova sfiora il miglior tempo nelle batterie dei 100 farfalla. L’atleta neutrale vince la terza serie in 57.56, a 13 centesimi dal 57.43 di Seemanova. Alle sue spalle Tamara Potocka in 57.92 e Keanna MacInnes in 58.02. Più indietro Marie Wattel, settima in 59.62. Ora Gastaldi
Barbora Seemanova domina la prima batteria dei 100 farfalla. La ceca fa subito la differenza e chiude in 57.43, con ampio margine sull’olandese Kim Busch, seconda in 59.28. Terza l’armena Varsenik Manucharyan in 1:00.09
Carlos D’Ambrosio centra la qualificazione nei 200 stile libero con il 17° tempo complessivo in 1:47.16. Miglior crono delle batterie per l’austriaco Christian Giefing in 1:44.96, davanti a James Guy (1:45.40) e Sauveur Cristofini (1:45.93).
Christian Giefing (AUT) 1:44.96
James Guy (GBR) 1:45.40
Sauveur Cristofini (FRA) 1:45.93
David Popovici (ROU) 1:46.06
Lucas Henveaux (BEL) 1:46.10
Lukas Martens (GER) 1:46.12
Tomas Navikonis (LTU) 1:46.22
Jack McMillan (GBR) 1:46.36
Kamil Aleksander Sieradzki (POL) 1:46.39
Ivan Girev (NAB) 1:46.43
Jarno Baschnitt (GER) 1:46.45
Roman Fuchs (FRA) 1:46.83
Robin Hanson (SWE) 1:46.84
Danas Rapsys (LTU) 1:46.94
Antonio Djakovic (SUI) 1:47.07
Carlos D’Ambrosio (ITA) 1:47.16
Carlos D’Ambrosio conquista la qualificazione nei 200 stile libero, mentre resta fuori Jacopo Barbotti nonostante il record personale. Nell’ultima batteria David Popovici si impone in 1:46.06, davanti a Jack McMillan (1:46.36) e Kamil Aleksander Sieradzki (1:46.39). Il risultato della serie permette a D’Ambrosio, autore di 1:47.16 nella batteria precedente, di avanzare al turno successivo. Non basta invece a Barbotti il personale di 1:47.22, mentre era già apparso più in difficoltà Alessandro Ragaini, fermatosi a 1:48.62.
Si alza decisamente il livello nei 200 stile libero: Christian Giefing firma il miglior tempo delle batterie fin qui disputate. L’austriaco domina la sua serie con un eccellente 1:44.96, unico a scendere sotto l’1:45. Alle sue spalle il britannico James Guy chiude in 1:45.40, mentre il francese Sauveur Cristofini è terzo in 1:45.93. Sotto l’1:47 anche Lucas Henveaux (1:46.10) e Tomas Navikonis (1:46.22).
Non c’è Richards al via nella terz’ultima batteria
Ottima prova di Jacopo Barbotti, più in difficoltà Alessandro Ragaini nella sesta batteria dei 200 stile libero. Barbotti firma il record personale in 1:47.22 e chiude al secondo posto, ad appena 28 centesimi dal lituano Danas Rapsys, vincitore in 1:46.94. L’azzurro si mette alle spalle il danese Oliver Sogaard-Andersen, terzo in 1:47.64. Non riesce invece a esprimersi sui suoi migliori livelli Ragaini, che perde terreno e conclude ottavo in 1:48.62. Due risposte decisamente differenti per l’Italia in questa batteria.
Si fa subito vedere il campione olimpico Thomas Dean. Il britannico vince la quinta batteria dei 200 stile libero in 1:46.48, miglior crono finora, precedendo lo svizzero Mattia Mauri (1:47.35) e l’israeliano Eitan Ben Shitrit (1:47.59). Ora Barbotti e Ragaini
Franko Grgic abbassa ancora il riferimento nelle batterie dei 200 stile libero. Il croato domina la quarta serie e chiude in 1:47.51, precedendo nettamente lo slovacco Milan Vojtko, secondo in 1:49.24, e il rumeno Eric-Stefan Andries, terzo in 1:49.27.
Jovan Lekic cambia decisamente passo nella terza batteria dei 200 stile libero. Il bosniaco si impone nettamente in 1:48.54, oltre due secondi davanti a Charlie Skoglund MacMillan e Isak Dag Brisenfeldt, appaiati al secondo posto in 1:50.67.
Primoz Senica Pavletic si aggiudica la seconda batteria dei 200 stile libero con il tempo di 1:51.05. Lo sloveno precede di appena 21 centesimi l’andorrano Biel Cuen Sibila, secondo in 1:51.26, mentre l’irlandese Denis O’Brien è terzo in 1:51.51.
Mathias Christensen domina la prima batteria dei 200 misti maschili. Il danese tocca in 1:54.46, precedendo nettamente il finlandese Nooa Matela, secondo in 1:55.35. Terzo posto per Heini Mohr Askham delle Isole Faroe in 1:56.67.
In programma la prima di sei batterie dei 200 stile uomini
A chiudere le batterie saranno i 1500 stile libero femminili, con Simona Quadarella grande riferimento europeo grazie al record continentale di 15’31”79 stabilito nel 2025 e al 15’46”19 nuotato in questa stagione. L’Italia schiera anche Ginevra Taddeucci, quarta europea dell’anno con 16’08”35, e Noemi Cesarano, accreditata di 16’16”27: con tre azzurre al via, però, soltanto due potranno qualificarsi per la finale. La tedesca Isabel Gose si presenta come la principale rivale di Quadarella, mentre attenzione anche alla giovane Kseniia Misharina.
Uno dei momenti più significativi della mattinata italiana sarà rappresentato dalle batterie della 4×100 stile libero maschile. Gli azzurri arrivano a Parigi con alle spalle l’argento mondiale conquistato a Singapore e il record italiano di 3’09”58. Carlos D’Ambrosio, Manuel Frigo, Thomas Ceccon, Alessandro Miressi e Lorenzo Ballarati rappresentano le possibili soluzioni a disposizione per distribuire gli uomini tra batterie ed eventuale finale. Il primo compito sarà assicurarsi un posto tra le migliori otto cercando contemporaneamente di amministrare le energie, ma le ambizioni dell’Italia vanno inevitabilmente oltre la semplice qualificazione. Gli atleti neutrali NAB dispongono sulla carta di un potenziale cronometrico elevatissimo, mentre Gran Bretagna, Spagna e Germania possono schierare quartetti profondi. Lituania, Croazia e Serbia sono altre formazioni da non sottovalutare nella corsa alla finale e successivamente alle medaglie.
Occhi italiani puntati anche sui 200 rana femminili, con Lisa Angiolini protagonista di una notevole crescita nel 2026. L’azzurra ha portato il personale a 2’22”28, migliorandosi di oltre due secondi, e può guardare con fiducia alla semifinale. La concorrenza è però di altissimo livello: Angharad Evans ha nuotato 2’19”70, mentre Evgeniia Chikunova, primatista mondiale con 2’17”55, resta il riferimento assoluto. Da seguire anche Tes Schouten, Mona McSharry e Kotryna Teterevkova.
Tre le carte azzurre nei 50 dorso maschili: Michele Lamberti, Thomas Ceccon e Francesco Lazzari. Le maggiori aspettative sono riposte in Lamberti, che arriva a Parigi dopo aver portato il record italiano a 24”38, un riferimento che autorizza ambizioni importanti in vista della semifinale e, successivamente, della possibile corsa alle posizioni di vertice. Ceccon vanta un personale di 24”40, anche se il 24”95 ottenuto in questa stagione conferma come la distanza non rappresenti uno degli obiettivi principali del suo Europeo: per l’azzurro ci sarà comunque la possibilità di cercare un progresso rispetto a quanto espresso finora nel 2026. Lazzari, accreditato di 24”69, proverà invece a inserirsi nella battaglia alle spalle dei favoriti. L’uomo da battere è Kliment Kolesnikov, primatista mondiale con lo straordinario 23”55. Dietro di lui gli equilibri appaiono decisamente più aperti, con Pavel Samusenko, Apostolos Christou, Ollie Morgan e Ksawery Masiuk pronti a contendersi un ruolo da protagonisti.
Nei 100 farfalla femminili i riflettori sono puntati soprattutto sulla sfida tra Angelina Köhler e Roos Vanotterdijk. La tedesca si presenta con il miglior tempo europeo della stagione, 56”35, mentre la belga può contare su un curriculum di primo piano: campionessa europea in carica, argento mondiale nel 2025 e unica tra le partecipanti ad aver già infranto in carriera la barriera dei 56 secondi. Alle loro spalle Daria Klepikova appare la candidata più credibile per inserirsi nella lotta al vertice, in una gara che lascia comunque spazio a diverse outsider. Louise Hansson, Tamara Potocká, Keanna MacInnes, Georgia Damasioti e Anna Ntountounaki sono racchiuse in un quadro piuttosto equilibrato e possono ambire alle posizioni di prestigio. L’Italia si affida a Costanza Cocconcelli, chiamata a farsi largo in una finale dal livello
La mattinata scatterà con i 200 stile libero maschili, specialità nella quale l’Italia affida le proprie speranze a Carlos D’Ambrosio. L’azzurro si presenta con l’1’44”72 nuotato lunedì in staffetta e con alle spalle il grande salto di qualità compiuto nel 2025, quando aveva portato il record italiano a 1’45”15 conquistando anche un posto nella finale mondiale. La priorità sarà superare le batterie senza spendere più energie del necessario, facendo però attenzione anche alla regola che permette a un massimo di due atleti per nazione di avanzare. David Popovici rappresenta inevitabilmente il principale punto di riferimento dei 200 stile libero. Il campione olimpico e mondiale ha già nuotato 1’44”48 al Settecolli e parte davanti a una concorrenza comunque qualificatissima. Matt Richards, Lukas Maertens e Kamil Sieradzki sono alcuni dei nomi da tenere maggiormente sotto osservazione, senza dimenticare la profondità di una Gran Bretagna che dovrà affrontare proprio la selezione interna già dal mattino.
Tra 15 minuti il via della quarta sessione di batterie a Parigi
Alle ore 09.00 inizieranno le qualificazioni femminili a Zagabria, che assegneranno anche le medaglie nel concorso generale individuale. L’Italia scenderà in pedana alle ore 19.00 con Manila Esposito, Elisa Iorio, Giulia Perotti, July Marano, Anthea Sisio.
Europei ginnastica artistica 2026 oggi: orari 13 agosto, tv, streaming, calendario italiani in gara
Europei atletica 2026 oggi: orari 13 agosto, tv, streaming, calendario italiani in gara
Europei nuoto 2026 oggi: orari 13 agosto, tv, streaming, calendario italiani in gara
Buongiorno amici di OA Sport, e benvenuti ad una nuova Diretta dedicata agli Europei! Si aggiunge anche la ginnastica artistica ad atletica e nuoto!