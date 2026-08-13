LIVE Europei 2026, giovedì 13 agosto in DIRETTA: buone risposte dall’atletica, entra nel vivo la ginnastica artistica

NUOTO

La mattinata scatterà con i 200 stile libero maschili, specialità nella quale l’Italia affida le proprie speranze a Carlos D’Ambrosio. L’azzurro si presenta con l’1’44”72 nuotato lunedì in staffetta e con alle spalle il grande salto di qualità compiuto nel 2025, quando aveva portato il record italiano a 1’45”15 conquistando anche un posto nella finale mondiale. La priorità sarà superare le batterie senza spendere più energie del necessario, facendo però attenzione anche alla regola che permette a un massimo di due atleti per nazione di avanzare. David Popovici rappresenta inevitabilmente il principale punto di riferimento dei 200 stile libero. Il campione olimpico e mondiale ha già nuotato 1’44”48 al Settecolli e parte davanti a una concorrenza comunque qualificatissima. Matt Richards, Lukas Maertens e Kamil Sieradzki sono alcuni dei nomi da tenere maggiormente sotto osservazione, senza dimenticare la profondità di una Gran Bretagna che dovrà affrontare proprio la selezione interna già dal mattino.