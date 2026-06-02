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Dove vedere in tv il Golden Gala 2026 di atletica: orari, programma, streaming
Il Golden Gala 2026 andrà in scena giovedì 4 giugno allo Stadio Olimpico di Roma: la Capitale ospiterà la quarta tappa della Diamond League, il massimo circuito internazionale itinerante di atletica. Dopo il doppio appuntamento in Cina e l’uscita di Rabat, spazio alla prima prova in Europa: la Città Eterna a fare da cornice a una serata di altissimo spessore tecnico e intitolata alla memoria del compianto Pietro Mennea. Si incomincia alle ore 19.10 con le prime gare, poi dalle ore 21.00 il clou del programma.
Si preannuncia grandissimo spettacolo con tantissime stelle del panorama italiano, tra cui Marcell Jacobs (atteso sui 100 metri, dove sarà presente anche lo statunitense Noah Lyles), Nadia Battocletti (impegnata sui 5000 metri), Leonardo Fabbri (tra i favoriti nel getto del peso) e Andy Diaz (pronto a infiammare la pedana del salto triplo). Mattia Furlani non dovrebbe essere della partita dopo l’infortunio accusato a Xiamen, Matteo Sioli proverà ad andare in quota nel salto in alto.
Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, il palinsesto tv e streaming del Golden Gala 2026, tappa della Diamond League che va in scena allo Stadio Olimpico di Roma. L’evento sarà trasmesso in diretta tv su Rai 2 dalle ore 21.00; prevista la diretta streaming su Rai Play dalle ore 21.00; garantita la diretta live testuale su OA Sport fin dalle ore 19.10.
CALENDARIO GOLDEN GALA ATLETICA 2026
Giovedì 4 giugno
19.10 Tiro del giavellotto maschile
19.15 Salto con l’asta femminile
19.48 Salto triplo maschile
21.04 400 ostacoli femminile
21.07 Salto in alto maschile
21.15 800 metri maschile (non valido per la Diamond League)
21.27 Getto del peso maschile
21.28 100 ostacoli
21.35 Salto in lungo maschile
21.38 5000 metri femminile
22.04 110 ostacoli
22.15 400 metri femminile
22.27 200 metri femminile
22.37 1500 metri femminile
22.52 100 metri maschile
PROGRAMMA GOLDEN GALA: COME VEDERLO IN TV E STREAMING
Diretta tv: Rai 2 dalle ore 21.00, gratis e in chiaro.
Diretta streaming: Rai Play dalle ore 21.00, gratis.
Diretta testuale: OA Sport in versione integrale dalle ore 19.10.