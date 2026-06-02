Zverev-Jodar oggi, Roland Garros 2026: orario, tv, programma, streaming

Iniziano i quarti di finale del tabellone di singolare maschile al Roland Garros 2026 di tennis, quelli della parte bassa del main draw: il numero 2 del seeding, il tedesco Alexander Zverev, affronterà la testa di serie numero 27, lo spagnolo Rafael Jodar.

L’incontro dei quarti di finale in cui si affronteranno il teutonico e l’iberico sarà il terzo del programma, che si aprirà alle ore 11.00 di oggi, martedì 2 giugno, sul Court Philippe Chatrier: non ci sono precedenti sul circuito maggiore tra i due.

Il match tra Alexander Zverev e Rafael Jodar dei quarti di finale del Roland Garros non sarà trasmesso in diretta tv, mentre la diretta streaming sarà garantita da Eurosport 1 HD, Discovery Plus, HBO Max, DAZN, TimVision, Prime Video Channels, infine OA Sport vi offrirà la diretta live testuale del match dell’azzurro.

CALENDARIO ROLAND GARROS 2026

Martedì 2 giugno

Court Philippe Chatrier – Dalle ore 11.00

Mirra Andreeva (Russia, 8)-Sorana Cirstea (Romania, 18)

A seguire

Elina Svitolina (Ucraina, 7)-Marta Kostyuk (Ucraina, 15)

A seguire

Alexander Zverev (Germania, 2)-Rafael Jodar (Spagna, 27)

PROGRAMMA ROLAND GARROS 2026: COME SEGUIRLO IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: Eurosport 1 HD, Discovery Plus, HBO Max, DAZN, TimVision, Prime Video Channels.

Diretta live testuale: OA Sport.