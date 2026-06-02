Petrarca-Valorugby oggi, Finale Serie A rugby 2026: orario, tv, programma, streaming

Si chiuderà oggi, martedì 2 giugno, alle ore 18.15, la stagione della Serie A Élite 2025-2026 di rugby: la finale che assegnerà lo Scudetto numero 96 della storia si giocherà allo Stadio Plebiscito di Padova, e vedrà affrontarsi Valorugby Emilia e Petrarca Rugby.

Il Valorugby Emilia, vincitore della Coppa Italia, ha chiuso al primo posto nella regular season, e giocherà quest’oggi la prima finale scudetto della propria storia, mentre il Petrarca Rugby andrà alla ricerca del sedicesimo titolo nazionale.

Per il match della finale scudetto della Serie A Élite 2025-2026 di rugby la diretta tv sarà disponibile su Rai 2 HD, mentre la diretta streaming sarà fruibile su Rai Play, infine la diretta live testuale sarà assicurata da OA Sport.

CALENDARIO SERIE A ÉLITE RUGBY 2025-2026

Martedì 2 giugno

18.15 Petrarca-Valorugby – Diretta tv su Rai 2 HD

PROGRAMMA SERIE A ÉLITE RUGBY 2025-2026: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai 2 HD.

Diretta streaming: Rai Play.

Diretta Live testuale: OA Sport.

FORMAZIONI PETRARCA-VALORUGBY

Petrarca Rugby: Richman; Scagnolari, De Masi, Broggin, De Sanctis; Donato, Citton; Halafihi, Casolari, Nostran; Trotta (cap.), Nowlan; Alongi, Zapata, Pelliccioli. A disposizione: Pisani, Minervino, Barbatti, Galetto (v. cap), Romanini, Jimenez, Lyle, Botturi.

Valorugby Emilia: Brisighella; Resino, Cuminetti, Leituala, Colombo; Hugo, Casilio; Sbrocco, Wagenpfeil, Milano; Du Preez, Ruaro; Favre (cap.), Cruz, Diaz. A disposizione: Silva, Brugnara, D’Amico, Schinchirimini, Portillo, Roura, Cuoghi, Bianco.