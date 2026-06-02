Fonseca-Mensik oggi, Roland Garros 2026: orario, tv, programma, streaming

In un tabellone che, rispetto alle previsioni della vigilia, si è clamorosamente aperto sono in tanti a poter sognare in grande e i giovani della Next Gen vogliono prendersi definitivamente la ribalta. Nell’incontro dei quarti di finale del Roland Garros Jakub Mensik affronta Joao Fonseca. Il match si giocherà come quarto del programma sul campo Philippe Chatrier e non inizierà prima delle 20:15.

Il brasiliano dopo l’epica rimonta grazie a cui ha eliminato Novak Djokovic nei sedicesimi recuperando da uno svantaggio di due set, si è confermato con la prova di notevole solidità offerta contro il norvegese Casper Ruud, specialista del rosso recente finalista agli internazionali d’Italia.

Il ceco, superati al meglio i problemi fisici accusati alla fine del match di secondo turno con Navone, ha eliminato con grande autorevolezza l’australiano Alex De Minaur, superato in quattro set dopo aver perso il primo 6-0, e ha poi vinto al quinto set la battaglia contro il russo Andrey Rublev. Il bilancio dei precedenti sorride al sudamericano che nell’edizione 2024 delle Next Gen ATP Finals ha vinto al quinto il match di round Robin e nel 2025 ha sfruttato il ritiro del rivale prima del match di ottavi nel torneo di Basilea. Chi si qualifica affronta in semifinale il vincente di Jodar-Zverev.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Fonseca-Mensik, quarto di finale del Roland Garros. La partita non sarà trasmessa in diretta tv. Prevista la diretta streaming su Eurosport 1, DAZN, Discovery Plus, HBO Max, Tim Vision e Prime Video Channels. OA Sport offrirà, come sempre, la diretta testuale del match con aggiornamenti minuto per minuto.

CALENDARIO FONSECA-MENSIK ROLAND GARROS 2026

Martedì 2 giugno

Court Philippe Chatrier – Dalle ore 11.00

Mirra Andreeva (8)-Sorana Cirstea (Rou)

A seguire

Elina Svitolina (UKR, 7)-Marta Kostyuk (UKR,15)

A seguire

Rafael Jodar (ESP, 27)-Alexander Zverev (GER, 3)

Non prima delle 20:15

Jakub Mensik (CZE, 26)-Joao Fonseca (BRA, 28)

PROGRAMMA FONSECA-MENSIK: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista

Diretta streaming: Eurosport 1, Discovery Plus, HBO Max, DAZN, TimVision, Prime Video Channels

Diretta live testuale: OA Sport