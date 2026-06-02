Roland Garros oggi in tv: orari 2 giugno, ordine di gioco, streaming

Si giocano i quarti di finale di tutti i tabelloni di singolare e doppio del Roland Garros 2026 di tennis: oggi, martedì 2 giugno, saranno impegnati nel doppio maschile gli azzurri Simone Bolelli ed Andrea Vavassori, coppia numero 5 del seeding, opposti al ceco Petr Nouza ed all’austriaco Neil Oberleitner.

Nel singolare femminile la russa Mirra Andreeva affronterà la romena Sorana Cirstea, mentre si disputerà il derby ucraino tra Elina Svitolina e Marta Kostyuk, invece nel singolare maschile il tedesco Alexander Zverev sfiderà lo spagnolo Rafael Jodar, infine il ceco Jakub Mensik incrocerà il brasiliano Joao Fonseca.

La decima giornata del Roland Garros 2026 di tennis non sarà trasmessa in diretta tv, mentre la diretta streaming sarà garantita da Eurosport 1 HD (Court Philippe Chatrier), DAZN (Court Philippe Chatrier), Discovery Plus, HBO Max, TimVision, Prime Video Channels, infine OA Sport vi offrirà la diretta live testuale dei match maschili di singolare e doppio.

CALENDARIO ROLAND GARROS 2026

Martedì 2 giugno

Court Philippe Chatrier – Dalle ore 11.00

Mirra Andreeva (Russia, 8)-Sorana Cirstea (Romania, 18)

Elina Svitolina (Ucraina, 7)-Marta Kostyuk (Ucraina, 15)

Alexander Zverev (Germania, 2)-Rafael Jodar (Spagna, 27)

Non prima delle ore 20.15

Jakub Mensik (Cechia, 26)-Joao Fonseca (Brasile, 28)

Court Suzanne Lenglen – Dalle ore 11.00

Katerina Siniakova/Taylor Townsend (Cechia/Stati Uniti, 1)-Magali Kempen/Andreja Klepac (Belgio/Slovenia)

Non prima delle 13.00

Gabriela Dabrowski/Luisa Stefani (Canada/Brasile, 4)-Laura Siegemund/Vera Zvonareva (Germania/Russia, 11)

Simone Bolelli/Andrea Vavassori (Italia, 5)-Petr Nouza/Neil Oberleitner (Cechia/Austria)

Desirae Krawczyk/Neal Skupski (Stati Uniti/Gran Bretagna, 4)-Laura Siegemund/Edouard Roger-Vasselin (Germania/Francia)

PROGRAMMA ROLAND GARROS 2026: COME SEGUIRLO IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: Eurosport 1 HD (Court Philippe Chatrier), DAZN (Court Philippe Chatrier), Discovery Plus, HBO Max, TimVision, Prime Video Channels.

Diretta live testuale: OA Sport per i match maschili di singolare e doppio.