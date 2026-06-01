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Quando la semifinale di Errani/Vavassori al Roland Garros: orario, avversari, tv, streaming
Prosegue la difesa del titolo vinto lo scorso anno nel tabellone di doppio misto del Roland Garros 2026 di tennis da parte della coppia azzurra composta da Sara Errani ed Andrea Vavassori, accreditati della prima testa di serie: nel penultimo atto gli italiani affronteranno i vincenti del match tra Krawczyk/Skupski, coppia numero 4 del seeding, e Siegemund/Roger-Vasselin, che si sfideranno domani.
Al momento si sa solamente che il match delle semifinali di doppio misto che vedrà protagonista la coppia italiana si giocherà mercoledì 3 giugno: il campo e l’ora della sfida verranno resi noti nel pomeriggio di domani. In caso di successo, poi, per gli azzurri la finale si giocherebbe già giovedì 4 giugno.
La sfida che vedrà protagonisti Sara Errani ed Andrea Vavassori nelle semifinali del Roland Garros non sarà trasmessa in diretta tv, mentre la diretta streaming sarà garantita da Discovery Plus, HBO Max, DAZN, TimVision, Prime Video Channels, infine OA Sport vi offrirà la diretta live testuale del match degli azzurri.
CALENDARIO ROLAND GARROS 2026
Mercoledì 3 giugno
Campo ed orario di gioco da definire
Sara Errani/Andrea Vavassori (Italia, 1)– vincente Krawczyk/Skupski (4)-Siegemund/Roger-Vasselin
PROGRAMMA ROLAND GARROS 2026: COME SEGUIRLO IN TV E IN STREAMING
Diretta tv: non prevista.
Diretta streaming: Discovery Plus, HBO Max, DAZN, TimVision, Prime Video Channels.
Diretta live testuale: OA Sport.