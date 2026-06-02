Quante posizioni guadagna Matteo Arnaldi nel ranking ATP? Planata folle di 51 posti e altri 19 in palio con Berrettini!

Tre italiani sono approdati ai quarti di finale del Roland Garros: non era mai accaduto nella storia. Si tratta di un risultato di per sé sensazionale, ma ancora di più se pensiamo che tra questi non figura il n.1 al mondo Jannik Sinner, eliminato prematuramente al secondo turno. Dopo Flavio Cobolli e Matteo Berrettini, è toccato a Matteo Arnaldi chiudere il cerchio. Il classe 2001 ha piegato dopo una estenuante maratona l’americano Frances Tiafoe per 7-6 (5), 6-7 (5), 3-6, 7-6 (3), 6-4 in 5 ore e mezza esatte di gioco!

Ad inizio torneo Arnaldi, che in carriera è stato anche n.30 nell’agosto 2024, era n.104 del ranking ATP. Non sono stati mesi semplici gli ultimi del 2025 ed i primi del 2026, condizionati da un serio problema al piede. Ritrovata una buona efficacia fisica, sotto la guida del nuovo allenatore Fabio Colangelo è tornato pian piano a macinare risultati. Lo ha fatto con umiltà, ripartendo dal basso, per la precisione dai Challenger. Ora il ritorno in pompa magna nel tennis che conta per un giocatore che, non dimentichiamolo, fu fondamentale nel primo dei tre trionfi consecutivi dell’Italia in Coppa Davis nel 2023.

Grazie ai quarti di finale raggiunti a Parigi, il nativo di Sanremo compie una scalata prodigiosa in classifica dal n.104 al n.53: dunque un balzo addirittura di 51 posizioni! Meglio di lui sta facendo Matteo Berrettini: da 105 a 47 (dunque +58). Non è finita qui: per uno dei due l’arrampicata sarà ancora più vorticosa, visto che si affronteranno in un imperdibile derby! Dunque, comunque vada, un italiano è già certo di disputare la semifinale del Roland Garros.

Non esistono precedenti tra i due azzurri. Se a prevalere fosse Arnaldi, il ligure salirebbe a quota 1336 punti, balzando in 34ma posizione! In caso contrario, Berrettini sarebbe addirittura 32° con 1385. Giova ricordare come proprio Berrettini sia formalmente non qualificato per il tabellone principale di Wimbledon, perché viene preso in considerazione il ranking prima dell’inizio del Roland Garros! Qualunque sia l’esito del derby, l’Italia ha ritrovato due grandissimi giocatori.

QUANTE POSIZIONI GUADAGNA MATTEO ARNALDI NEL RANKING ATP

Posizione attuale con i quarti di finale: 53° con 936 punti (+51)

Posizione in caso di accesso in semifinale: 34° con 1336 punti (+70)

Posizione in caso di accesso in finale: 22° con 1886 punti (+82), ma il piazzamento sarebbe subordinato ai risultati di Jodar e Fonseca

In caso di vittoria del torneo: 13° con 2536 punti (+91), ma il piazzamento sarebbe subordinato ai risultati di Jodar, Fonseca e Mensik