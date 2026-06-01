Roland Garros 2026, Auger-Aliassime piega Tabilo e incrocia Cobolli nei quarti di finale

Negli ottavi di finale del Roland Garros il canadese Felix Auger Aliassime, testa di serie numero quattro, piega il cileno Alejandro Tabilo, numero 36 ATP, 6-3 7-5 6-1 in due ore e sei minuti e stacca il pass per i quarti di finale. Aliassime, nel prossimo turno, sfiderà Flavio Cobolli.

Il canadese, dopo aver rimontato da 15-30, sigla l’1-0. Il cileno replica, ai vantaggi, per l’1-1. La testa di serie numero quattro rompe l’equilibrio al quarto gioco, firma il break del 3-1 alla seconda possibilità, annulla due palle per l’immediato 3-2 ed è poi implacabile nei suoi turni di servizio. Aliassime chiude i conti nel nono gioco quando firma il 6-3 alla prima opportunità.

Il cileno inizia il secondo parziale concedendo un solo punto sui primi due turni di battuta. Il suo avversario timbra il 2-2 con la prima vincente. Il duello prosegue nel rispetto dei turni di servizio, il canadese deve però annullare la palla del 3-5 nell’ottavo gioco. Il parziale si risolve in volata: Aliassime ottiene il break del 6-5 sul rovescio affossato in rete dal sudamericano e, alla seconda possibilità, timbra il 7-5 grazie alla volée di rovescio su cui il recupero del cileno termina fuori.

Il tennista sudamericano, dopo aver rimontato da 0-30, sigla l’1-0 sul rovescio lungo del rivale. Il numero 6 ATP ribatte a zero per l’1-1 e con il dirompente rovescio incrociato opera il break del 2-1. Il canadese allunga sul 3-1 con il game perfetto e gli strappa nuovamente il servizio per il 4-1. Aliassime conquista rapidamente il 5-1 e, alla prima possibilità, lascia partire la chirurgica risposta di rovescio per il definitivo 6-1.

Aliassime conclude la sua prestazione con diciassette ace, commette due doppi falli e serve il 69% di prime. Il canadese vince l’80% di punti sulla prima e il 56% sulla seconda. Il quarto favorito del tabellone trasforma cinque palle break sulle sei a disposizione, mette a segno 39 vincenti e commette 31 errori gratuiti.