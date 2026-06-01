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Dove vedere in tv Bolelli/Vavassori-Nouza/Oberleitner, Roland Garros 2026: orario, programma, streaming
Il primo quarto di finale del tabellone di doppio maschile del Roland Garros 2026 di tennis vedrà protagonista la coppia azzurra composta da Simone Bolelli ed Andrea Vavassori, accreditati della quinta testa di serie, che affronteranno il ceco Petr Nouza e l’austriaco Neil Oberleitner.
Si tratta dell’unico match dei quarti di finale del tabellone di doppio maschile in programma domani, martedì 2 giugno: la sfida si giocherà sul Court Suzanne Lenglen, e sarà il terzo incontro a partire dalle ore 11.00, dopo due quarti di finale di doppio femminile.
La sfida che vedrà protagonisti Simone Bolelli ed Andrea Vavassori nei quarti di finale del Roland Garros non sarà trasmessa in diretta tv, mentre la diretta streaming sarà garantita da Discovery Plus, HBO Max, TimVision, Prime Video Channels, infine OA Sport vi offrirà la diretta live testuale del match degli azzurri.
CALENDARIO ROLAND GARROS 2026
Martedì 2 giugno
Court Suzanne Lenglen – Dalle ore 11.00
Katerina Siniakova/Taylor Townsend (Cechia/Stati Uniti, 1)-Magali Kempen/Andreja Klepac (Belgio/Slovenia)
Non prima delle 13.00
Gabriela Dabrowski/Luisa Stefani (Canada/Brasile, 4)-Laura Siegemund/Vera Zvonareva (Germania/Russia, 11)
A seguire
Simone Bolelli/Andrea Vavassori (Italia, 5)-Petr Nouza/Neil Oberleitner (Cechia/Austria)
PROGRAMMA ROLAND GARROS 2026: COME SEGUIRLO IN TV E IN STREAMING
Diretta tv: non prevista.
Diretta streaming: Discovery Plus, HBO Max, TimVision, Prime Video Channels.
Diretta live testuale: OA Sport.