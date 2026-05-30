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Vacanze più brevi del previsto per Sinner: definita la ripresa degli allenamenti verso Wimbledon

Pubblicato

38 minuti fa

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Jannik Sinner
Jannik Sinner / LaPresse

Inizia a chiarirsi il programma di Jannik Sinner verso Wimbledon: l’azzurro, dopo la prematura uscita di scena al Roland Garros, ha lasciato Parigi ed è rientrato a Montecarlo, ed ora lo attende un periodo di riposo, accertamenti e recupero dopo il malessere accusato in campo.

Secondo quanto riportato dall’ANSA, che cita fonti ben informate a Parigi, la tabella di marcia dell’azzurro è già stata definita: “Potrebbe ricominciare ad allenarsi tra una decina di giorni“. Dunque ci sarà una settimana e mezza di stop completo per l’azzurro, per poi prepararsi al terzo torneo stagionale del Grand Slam.

Il torneo di Wimbledon andrà in scena da lunedì 29 giugno a domenica 12 luglio: dato che Sinner è stato eliminato il 28 maggio al Roland Garros, passerà più di un mese tra l’ultimo match giocato dell’azzurro ed il prossimo incontro ufficiale.

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A differenza dello scorso anno, dunque, quando prese parte al torneo di Halle, l’azzurro non tornerà in campo prima di recarsi a Londra: per questo motivo lunedì 22 giugno Sinner perderà anche 50 punti nel ranking ATP, quelli che aveva recuperato appena lunedì scorso.

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