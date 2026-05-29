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Un mese senza Sinner. Nessun torneo, vacanza e Wimbledon senza partite precedenti sull’erba
Dopo l’eliminazione al secondo turno del Roland Garros 2026 di tennis, Jannik Sinner tornerà in campo direttamente a Wimbledon, non disputando altri tornei su erba prima del terzo appuntamento stagionale con il Grand Slam.
A differenza dello scorso anno, dunque, quando prese parte al torneo di Halle, l’azzurro non tornerà in campo prima di recarsi a Londra: per questo motivo lunedì 22 giugno Sinner perderà anche 50 punti nel ranking ATP, quelli che aveva recuperato appena lunedì scorso.
Il torneo di Wimbledon andrà in scena da lunedì 29 giugno a domenica 12 luglio: dato che Sinner è stato eliminato ieri al Roland Garros, passerà più di un mese tra l’ultimo match giocato dell’azzurro ed il prossimo incontro ufficiale. Tempo di vacanza per l’azzurro, per ricaricare le pile in vista della seconda parte della stagione.