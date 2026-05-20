Tennis
Quanti punti di vantaggio può avere Sinner su Alcaraz fino a Wimbledon: il distacco minimo e massimo
Al termine degli Internazionali d’Italia sono 2740 i punti di margine di Jannik Sinner sullo spagnolo Carlos Alcaraz nel ranking ATP: il tennista iberico resterà fuori almeno fino a metà luglio, saltando tutti i tornei fino a Wimbledon incluso, ed il divario è costretto a crescere.
Lo spagnolo, infatti, nelle prossime settimane perderà 3800 punti, per le vittorie al Roland Garros ed al Queen’s e per la finale a Wimbledon del 2025, scivolando da 11960 a 8160. Nello stesso periodo Sinner scarterà 3350 punti, per la vittoria a Wimbledon, la finale del Roland Garros e gli ottavi ad Halle 2025.
Se l’azzurro non scendesse in campo al Roland Garros ed a Wimbledon, dunque, tornerebbe a quota 11400, con un margine di 3240 punti su Alcaraz: nel migliore dei casi, invece, Sinner vincendo sia al Roland Garros che a Wimbledon si isserebbe a quota 15400, con 7240 punti di margine.
RANKING ATP AL 18 MAGGIO 2026
1 Jannik Sinner 14700
2 Carlos Alcaraz 11960
DISTACCO MINIMO DOPO WIMBLEDON
1 Jannik Sinner 11400
2 Carlos Alcaraz 8160 (-3240)
DISTACCO MASSIMO DOPO WIMBLEDON
1 Jannik Sinner 15400
2 Carlos Alcaraz 8160 (-7240)