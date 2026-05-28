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Jannik Sinner perde punti nel ranking ATP: il nuovo vantaggio su Alcaraz e la cambiale onerosa a Wimbledon

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6 secondi fa

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Jannik Sinner
Jannik Sinner / Lapresse

Jannik Sinner è stato eliminato al secondo turno del Roland Garros 2026: in vantaggio per 6-3, 6-2, 5-1 e a un passo dalla vittoria contro l’argentino Juan Manuel Cerundolo, il fuoriclasse altoatesino ha accusato un malessere, ha dovuto chiamare un medical time-out e un toilet-break, è rimasto in campo, ma non era più nelle condizioni per essere competitivo e ha subito la rimonta dell’avversario, chiudendo prematuramente la sua avventura nel secondo Slam della stagione.

Il 24enne si era presentato con tutti i favori del pronostico sulla terra rossa di Parigi dopo aver vinto gli ultimi cinque Masters 1000 consecutivi, ma il caldo della capitale francese si è fatto sentire e ha frenato la cavalcata del nostro portacolori. Il numero 1 del mondo ha perso 1.250 punti: doveva onorare una cambiale di 1.300 punti derivante dalla finale dello scorso anno (quando non concretizzò tre match-point di fila contro lo spagnolo Carlos Alcaraz), ma ne ha incamerati soltanto 50.

L’ampio saldo negativo ha fatto scivolare Jannik Sinner a quota 13.500 punti: resterà saldamente al comando del ranking ATP dopo il Roland Garros, ma con un bottino meno cospicuo. Il vantaggio nei confronti dello spagnolo Carlos Alcaraz, assente in Francia a causa di un infortunio al polso, è dunque pari a 3.540 lunghezze, visto che l’iberico è fermo a quota 9.960. Il numero 2 sarà assente anche a Wimbledon e lascerà sul piatto 1.300, mentre Sinner dovrà onorare una cambiale di 2.000 punti sui sacri prati in seguito al trionfo dello scorso anno.

RANKING ATP JANNIK SINNER

Numero 1 del mondo con 13.500 punti. Con l’eliminazione al secondo turno del Roland Garros ha perso 1.250 punti.

VANTAGGIO SINNER SU ALCARAZ NEL RANKING ATP

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3.540 punti. Sinner è a quota 13.500, Alcaraz a 9.960.

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