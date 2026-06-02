Andreeva: “Molto soddisfatta di come ho giocato. Una delle migliori partite del mio torneo”

Mirra Andreeva, testa di serie numero otto, sfodera una prestazione straripante e travolge la romena Sorana Cirstea 6-3 6-0 nei quarti di finale del Roland Garros. In semifinale la giovane russa incrocerà l’ucraina Marta Kostyuk, atleta contro cui ha perso la finale dell’ultima edizione del WTA 1000 di Madrid. Nella conferenza stampa successiva al match Andreeva ha commentato il suo eccellente stato di forma.

L’analisi della straripante prestazione odierna: “Sono felicissima di essere tornata in semifinale, molto soddisfatta di come ho giocato oggi. Credo sia stata una delle mie migliori partite del torneo finora. Sono contentissima di essere di nuovo in semifinale. È stata una grande partita contro Sorana, quindi sì, sono molto contenta della vittoria di oggi”.

L’analisi del 6-0 nel primo set contro Cirstea: “Onestamente, non me l’aspettavo neanche io. Partiamo dal fatto che ho fatto un riscaldamento incredibile prima della partita. Mi sembrava di non sbagliare una palla durante il riscaldamento, quindi ero un po’ nervosa dopo, perché di solito quando fai un riscaldamento fantastico, non giochi allo stesso modo in partita. Ma non so, mi sono ritrovata molto concentrata, molto aggressiva, cercando sempre i miei colpi. Non so cosa sia successo, ma ero come ‘in the zone’. Sorana è, come ho detto, un’avversaria molto dura; quindi, sono molto contenta della vittoria“.

Il paragone con la partita contro Boisson dello scorso anno: “Stamattina scherzavo un po’ perché pioveva e sapevo che avremmo giocato con il tetto chiuso. Dicevo che mi tornavano in mente alcuni ricordi dell’anno scorso. Cercavo di ricordare solo il tempo e il campo chiuso, non come avevo giocato. Sono contento di essere riuscito a ribaltare la situazione. Sono state due partite completamente diverse rispetto all’anno scorso, quindi sono felice di essere riuscito a cambiare le cose quest’anno”.

Sulla nuova semifinale raggiunta a Parigi: “L’ultima volta che sono arrivata in semifinale è stato due anni fa, quindi forse sembra passato un bel po’ di tempo. Credo che tutto accada per una ragione, e se non sono riuscita a raggiungere le semifinali di un altro Grande Slam prima, forse era destino che accadesse. Sono felice di essere di nuovo in semifinale, e ora cercherò di mantenere la stessa mentalità: dare il massimo, dare il 100% a prescindere da tutto. Sento che mi è più facile giocare quando ho questa mentalità. Quest’anno qui a Parigi il pubblico non era contro di me, quindi è stato più semplice. Se dovesse succedere di nuovo, sarebbe un po’ più facile da gestire perché so già cosa è successo l’anno scorso, so come mi sentivo e cosa mi metteva pressione. Se dovesse succedere di nuovo quest’anno, saprò come gestirla”.

Sul ritorno in campo di Serena Williams: “È un’atleta incredibile. Onestamente, non ci credevo fino all’ultimo annuncio che ha fatto con Nike riguardo al suo ritorno. Ho pensato: ‘Wow, quindi è vero’. Non pensavo davvero che sarebbe tornata, ma è fantastico vederla di nuovo in campo. Ovviamente, ha già raggiunto tantissimo in questo sport e nella sua carriera, è madre di due figli, e sono entusiasta di vederla tornare. So che giocherà per la Queen’s University, quindi non vedo l’ora di vederla competere di nuovo”.

Sulla fatalità del destino: “È difficile da credere, ma è una cosa che i miei genitori dicono sempre. Credo sia vero perché, per qualche ragione, sembra che il nostro destino sia già segnato prima ancora che iniziamo questa vita. Questa è più o meno la mia convinzione, e penso che sia per questo che la penso così. È anche più facile pensarla in questo modo quando qualcosa non va come previsto. Pensi: ‘Beh, è ​​successo per una ragione’. Quindi immagino che sia per questo”.