Roland Garros 2026, Andreeva sfiderà Kostyuk nella semifinale della parte bassa

Un risultato che rispecchia i pronostici della vigilia ed uno, almeno in parte, inatteso riassumono i verdetti dei quarti di finale della parte bassa del singolare femminile del Roland Garros. Saranno una straripante Mirra Andreeva e Marta Kostyuk a sfidarsi giovedì nella sfida che mette in palio uno slot per la finale di sabato.

Una travolgente Mirra Andreeva, testa di serie numero otto, surclassa Sorana Cirstea, diciottesima favorita del tabellone, 6-0 6-3 in cinquantasei minuti. Il primo set si trasforma in un autentico monologo. La russa firma il break a 30 in apertura, sigla il 2-0 ai vantaggi e nei quattro giochi consecutivi concede solo quattro punti alla rivale chiudendo il parziale di apertura con la prima di servizio vincente che sancisce il 6-0.

Nel secondo parziale la giocatrice romena prova a resistere aggrappandosi ai propri turni di battuta, ma la sua resistenza dura fino al quinto gioco quando la testa di serie numero otto le strappa il servizio per il 3-2. Cirstea reagisce con l’immediato 3-3, ma Andreeva non si volta più indietro, inanella tre giochi consecutivi e chiude 6-3 con il vincente di diritto.

Nel derby ucraino Marta Kostyuk, testa di serie numero quindici, regola la connazionale Elina Svitolina, settima favorita del tabellone, 6-3 2-6 6-2 in un’ora e cinquantuno minuti. La testa di serie numero quindici opera il break al secondo gioco e lo consolida con il turno di servizio del 3-0. La vincitrice degli Internazionali d’Italia si sblocca con il punto del 3-1 e recupera il break sul rovescio fuori misura della rivale. Kostyuk sfrutta l’errore di diritto della rivale per firmare il 5-3 e, dopo aver annullato due possibilità del 5-4, chiude 6-3 alla seconda opportunità.

Svitolina difende il servizio inaugurale, firma il break del 2-0 sull’errore di diritto della rivale e allunga sul 3-0. La vincitrice del torneo di Madrid si sblocca con il 3-1. La testa di serie numero sette è implacabile nei turni di battuta e, sul diritto in rete della rivale, timbra il 6-2 grazie a cui impatta la contesa.

La frazione decisiva inizia con quattro break in altrettanti giochi. Kostyuk timbra il 3-2 con la chiusura a rete, allunga sul 4-2 grazie all’errore di diritto dell’esperta rivale, dilata il suo vantaggio con il break a 15 del 5-2 e con la prima vincente timbra il definitivo 6-2.