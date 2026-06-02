Dove vedere in tv Cobolli-Auger Aliassime, Roland Garros 2026: orario, programma, streaming

Mercoledì 3 giugno Flavio Cobolli affronterà il canadese Felix Auger-Aliassime nei quarti di finale del Roland Garros 2026. Per la prima volta in carriera, il tennista romano ha raggiunto questo traguardo e vorrà dare un seguito al suo cammino. Non sarà un match semplice, visto che sulla sua strada ci sarà il n.4 del seeding.

Cobolli sarà chiamato a una super prestazione al cospetto di un giocatore che ha fatto vedere finora un tennis consistente, specialmente nella combinazione servizio-dritto. Un aspetto che potrebbe fare la differenza nel confronto, specialmente se il nordamericano dovesse far valere la sua grande potenza nello scambio.

Il romano dovrà mettere in campo la sua capacità di variare il gioco e nello stesso tempo partire dal presupposto dei precedenti col canadese. In un paio di circostanze, i due si sono affrontati e l’ha sempre spuntata l’azzurro, pur in match che si sono tenuti sul cemento. Da capire se le cose cambieranno sulla terra rossa.

Il match tra Flavio Cobolli e Felix Auger-Aliassime, valido per i quarti di finale del Roland Garros non sarà trasmesso in diretta tv, mentre la diretta streaming sarà garantita da Eurosport 1 HD, Discovery Plus, HBO Max, DAZN, TimVision, Prime Video Channels, infine OA Sport vi offrirà la diretta live testuale del match dell’azzurro.

COBOLLI-AUGER ALIASSIME ROLAND GARROS 2026

Mercoledì 3 giugno

Court Philippe-CHATRIER – Inizio ore 11:00

1. Anna Kalinskaya [22] vs Maja Chwalinska (POL)

A seguire

2. Ayna Sabalenka [1] vs Diana Shnaider [25]

A seguire

3. Felix Auger-Aliassime (CAN) [4] vs Flavio Cobolli (ITA) [10]

A seguire e non prima delle 20:15

4. Matteo Berrettini (ITA) vs Matteo Arnaldi (ITA)

PROGRAMMA ROLAND GARROS 2026: COME SEGUIRLO IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: Eurosport 1 HD, Discovery Plus, HBO Max, DAZN, TimVision, Prime Video Channels.

Diretta live testuale: OA Sport.