Cobolli-Auger Aliassime e Berrettini-Arnaldi si vedranno in tv in chiaro sul Nove? Orari e cosa prevede la Legge

Mercoledì 3 giugno sarà un giorno molto speciale e particolare per il tennis italiano. Per la prima volta nella storia, ci saranno ben tre giocatori a giocarsi l’accesso alle semifinali del Roland Garros. Un dato che lascia senza fiato, se si considera che Jannik Sinner, Lorenzo Musetti e Luciano Darderi non sono coloro che hanno centrato questo obiettivo.

Spetterà a Flavio Cobolli, Matteo Berrettini e Matteo Arnaldi tenere alto il vessillo italico. Il classe 2002 tricolore affronterà il canadese Felix Auger Aliassime, mentre ci sarà un derby inedito tra Berrettini e Arnaldi. Di conseguenza, il Bel Paese è già sicuro di avere almeno un giocatore nel penultimo dello Slam francese.

Le partite saranno visibili in chiaro? Per capire il perché, bisogna considerare le recenti novità sulla trasmissione degli eventi sportivi. Il decreto dell’8 ottobre 2025, entrato in vigore il 20 novembre e firmato dal MIMIT, ha aggiornato l’elenco degli eventi di “particolare rilevanza sociale”, imponendo in futuro la loro trasmissione anche su canali gratuiti. Tra questi rientrano numerosi tornei di tennis, soprattutto semifinali e finali con atleti italiani: Slam, Masters 1000, ATP e WTA Finals, Internazionali d’Italia, Coppa Davis e altre competizioni.

Questa scelta riflette la crescente popolarità del tennis in Italia, trainata dai risultati di Sinner e del movimento azzurro. Tuttavia, la trasmissione in chiaro non è immediata: scatterà solo alla scadenza degli attuali contratti televisivi.

Il diritto esclusivo di trasmissione del Roland Garros è nelle mani di Warner Bros Discovery con accordi che arrivano fino al 2030-2031. Fino a queste scadenze, le partite restano disponibili principalmente su canali a pagamento, salvo eventuali accordi o sublicenze per il chiaro. Inoltre, il decreto lascia alle emittenti la scelta su come trasmettere gli eventi (diretta o differita, integrale o parziale).

Allo stato attuale delle cose, non sarà possibile seguire su Nove (canale in chiaro di Warner Bros Discovery) gli incontri degli italiani. Eventualmente, le cose potrebbero cambiare per quanto riguarda le semifinali del Major di Parigi. Le sfide, quindi, non saranno visibili in tv e solo in streaming su Eurosport 1 HD, Discovery Plus, HBO Max, DAZN, TimVision, Prime Video Channels, infine OA Sport vi offrirà le diretta live testuali dei match degli azzurri.

ROLAND GARROS 2026

Mercoledì 3 giugno

Court Philippe-CHATRIER – Inizio ore 11:00

1. Anna Kalinskaya [22] vs Maja Chwalinska (POL)

A seguire

2. Ayna Sabalenka [1] vs Diana Shnaider [25]

A seguire

3. Felix Auger-Aliassime (CAN) [4] vs Flavio Cobolli (ITA) [10]

A seguire e non prima delle 20:15

4. Matteo Berrettini (ITA) vs Matteo Arnaldi (ITA)

PROGRAMMA ROLAND GARROS 2026: COME SEGUIRLO IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: Eurosport 1 HD, Discovery Plus, HBO Max, DAZN, TimVision, Prime Video Channels.

Diretta live testuale: OA Sport.