Tennis
Tabellone WTA Strasburgo 2026: Victoria Mboko guida il seeding in Francia
Ultimo WTA 500 prima del Roland Garros. Si gioca a Strasburgo, dove da molto tempo si va in campo proprio nella settimana che va a precedere il secondo Slam dell’anno. Ed è anche un torneo piuttosto gradito dalla maggior parte delle giocatrici che vi prendono parte, come dimostra anche il discorso legato all’albo d’oro.
A guidare il seeding la canadese Victoria Mboko, che però potrà trovare la connazionale Leylah Fernandez al secondo turno. C’è anche il ritorno di Lois Boisson, la francese che un anno fa stupì tutti, ma che è rimasta preda di un gran numero di problemi fisici da allora.
Dall’altro lato per la russa Ekaterina Alexandrova i problemi reali dovrebbero anche in questo caso arrivare ai quarti, forse più per mano della vincitrice del derby ceco Bouzkova-Siniakova. E nel suo lato di semifinale diverse USA, ma anche tanta incertezza data dal rosso.
Albo d’oro, si diceva: tante le campionesse importanti, da Jana Novotna a Lindsay Davenport passando per Steffi Graf, Jennifer Capriati, Maria Sharapova e Samantha Stosur per quanto riguarda il passato. Tre le vincitrici italiane: Sandra Cecchini nel 1998, Silvia Farina per tre volte consecutive tra 2001 e 2003, Francesca Schiavone nel 2012.
TABELLONE WTA 500 STRASBURGO 2026
Mboko (CAN) [1] [WC]-Bye
Xinyu Wang (CHN)-Boisson (FRA) [WC]
Frech (POL)-Qualificata
Jeanjean (FRA) [WC]-Fernandez (CAN) [7]
Tauson (DEN) [4]-Bye
Qualificata-Cristian (ROU)
Sakkari (GRE)-Stearns (USA)
Qualificata-Samsonova [6]
Keys (USA) [5]-Bucsa (ESP)
Parry (FRA) [WC]-Raducanu (GBR)
Bejlek (CZE)-Navarro (USA)
Bye-Jovic (USA) [3]
Bouzkova (CZE) [8]-Siniakova (CZE)
Eala (PHI)-Qualificata
Joint (AUS)-Li (USA)
Bye-Alexandrova [2]