Tabellone Roland Garros 2026: gli accoppiamenti dal primo turno alla finale del torneo femminile

Si è svolto il sorteggio del tabellone principale di singolare femminile del Roland Garros 2026 di tennis: in attesa della conclusione delle qualificazioni saranno due le azzurre al via, ovvero Jasmine Paolini, numero 13 del seeding, ed Elisabetta Cocciaretto. Lucia Bronzetti domani disputerà l’ultimo turno del tabellone cadetto.

Jasmine Paolini, numero 13 del seeding, inizierà contro l’ucraina Dayana Yastremska, al secondo turno potrebbe incontrare la britannica Emma Raducanu, ed al terzo potrebbe trovare la romena Sorana Cirstea, numero 18, mentre agli ottavi dovrebbe incrociare la numero 2, la kazaka Elena Rybakina.

Elisabetta Cocciaretto comincerà il proprio cammino con una qualificata, mentre al secondo turno potrebbe incrociare la numero 22, la russa Anna Kalinskaya, con terzo turno contro un’altra russa, Ekaterina Alexandrova, e possibili quarti contro la statunitense Coco Gauff.

TABELLONE FEMMINILE ROLAND GARROS 2026

A.Sabalenka-J.Bouzas Maneiro

(Q)-E.Jacquemot

D.Kasatkina-Z.Sonmez

(Q)-C.Bucsa

I.Jovic-A.Eala

E.Navarro-J.Tjen

D.Vekic-A.Tubello

L.Siegemund-N.Osaka

V.Mboko-N.Bartunkova

S.Waltert-K.Siniakova

A.Ruzic-(Q)

H.Vandewinkel-M.Keys

D.Shnaider-R.Zarazua

(Q)-M.Kessler

(Q)-O.Oliynykova

K.Birrell-J.Pegula

C.Gauff-T.Townsend

D.Galfi-(Q)

A.Urhobo-K.Boulter

M.Joint-A.Potapova

A.Kalinskaya-L.Boisson

(Q)-E.Cocciaretto

T.Gibson-Y.Putintseva

C.Osorio-E.Alexandrova

L.Noskova-M.Sakkari

(Q)-M.Uchijima

(Q)-Q.Zheng

T.Maria-E.Mertens

A.Li-S.Zhang

A.Kalinina-D.Parry

J.Grabher-(Q)

T.Rakotomanga Rajaonah-A.Anisimova

E.Svitolina-A.Bondar

(Q)-L.Jeanjean

S.Sorribes Tormo-T.Korpatsch

L.Tagger-X.Wang

C.Tauson-D.Snigur

S.Kenin-P.Stearns

A.Tomljanovic-C.Mcnally

(Q)-B.Bencic

M.Kostyuk-O.Selekhmeteva

K.Volynets-C.Burel

P.Udvardy-V.Golubic

A.Parks-L.Fernandez

J.Ostapenko-E.Seidel

T.Valentova-M.Linette

S.Bejlek-(Q)

E.Jones-I.Swiatek

M.Andreeva-F.Ferro

(Q)-E.Arango

F.Jones-B.Haddad Maia

(Q)-M.Bouzkova

L.Samsonova-J.Teichmann

M.Frech-EG.Ruse

K.Rakhimova-J.Cristian

A.Zakharova-K.Muchova

J.Paolini-D.Yastremska

E.Raducanu-S.Sierra

P.Marcinko-E.Lys

K.Efremova-S.Cirstea

H.Baptiste-B.Krejcikova

D.Kovinic-(Q)

A.Blinkova-Y.Starodubtseva

V.Erjavec-E.Rybakina