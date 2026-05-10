WTA Roma 2026, Rybakina, Swiatek e Pegula centrano il pass per gli ottavi di finale

La domenica del torneo femminile degli Internazionali d’Italia propone i match valevoli per i sedicesimi della parte bassa del tabellone. Passano il turno senza eccessivi patemi e centrano il pass per gli ottavi di finale che si disputeranno nella giornata di domani Elena Rybakina, Iga Swiatek e Jessica Pegula.

La kazaka Elena Rybakina, testa di serie numero due, piega la filippina Alexandra Eala 6-4 6-3 in un’ora e trentatré minuti. La ceca Nicola Bartunkova, numero 94 WTA, doma l’americana Madison Keys, testa di serie numero diciassette, 6-3 1-6 6-4 in un’ora e quarantanove minuti. La polacca Iga Swiatek, quarta testa di serie, spazza via Elisabetta Cocciaretto 6-0 6-1 in un’ora e sette minuti.

La scatenata Elina Svitolina, numero sette del tabellone, travolge l’americana Hailey Baptiste 6-1 6-2 in un’ora ed otto minuti. Jessica Pegula innesta le marce alte e trasforma il suo match in un allenamento ad alta intensità. L’americana, testa di serie numero cinque, annichilisce l’elvetica Rebeka Masarova 6-0 6-0 in un’ora e un minuto.

Anastasia Potapova conferma il suo ottimo momento. L’austriaca, arrivata in semifinale a Madrid, liquida la russa Liudmila Samsonova, ventesima testa di serie, 6-3 6-2 in un’ora e ventotto minuti. La giapponese Naomi Osaka, testa di serie numero quindici, domina la russa Diana Shnaider, numero diciannove del seeding romano, 6-1 6-2 in cinquantasei minuti. In chiusura di giornata la ceca Karolina Pliskova elimina la veterana tedesca Laura Siegemund 6-1 6-4 in un’ora e venti minuti e si regala l’ottavo di finale contro Elena Rybakina.