Dove vedere in tv Errani/Paolini-Maduzzi/Paganetti, WTA Roma 2026: orario, programma, streaming

Sara Errani e Jasmine Paolini faranno il loro esordio lunedì 11 maggio nel torneo di doppio femminile degli Internazionali d’Italia 2026. Sulla terra rossa del Foro Italico, le due campionesse olimpiche e detentrici del titolo conquistato l’anno passato nella Capitale vorranno iniziare col piglio giusto la loro avventura romana affrontando la coppia formata da Gaia Maduzzi e Vittoria Paganetti.

Un derby tricolore particolare, il cui esito dovrebbe essere nettamente ad appannaggio di Errani/Paolini. Il condizionale è d’obbligo sulla base della forma non straordinaria messa in mostra da Paolini, eliminata in singolare. Vedremo se il connubio con Sarita saprà darle quelle energie supplementari che nella sfida persa contro la belga Elise Mertens non ci sono state.

Sarà interessante comprendere come Maduzzi/Paganetti interpreteranno il confronto. Dalla loro, il vantaggio di non avere nulla da perdere. Nessuno chiede loro di vincere e questo approccio potrebbe favorirle nell’espressione del proprio miglior tennis. Errani e Paolini, da questo punto di vista, cercheranno fin da subito di aggredire la partita.

La partita tra Errani/Paolini e Maduzzi/Paganetti sarà valida per il primo turno degli Internazionali d’Italia 2026 di doppio femminle. Il match si disputerà sul campo della SuperTennis Arena e sarà il quinto e ultimo nel programma che avrà inizio alle ore 11:00. La copertura televisiva sarà affidata a SuperTennis HD, Sky Sport (canale preciso da definire). In streaming si potrà seguire su supertennis.tv, SuperTennix, SkyGo, NOW, Tennis Tv. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale.

Lunedì 11 maggio

Supertennis Arena – ore 11:00

Andrey Rublev RUS vs Alejandro Davidovich Fokina ESP

Brandon Nakashima USA vs Nikoloz Basilashvili GEO

Elise Mertens BEL vs Mirra Andreeva RUS

Yuki Bhambri IND / Michael Venus NZL vs Simone Bolelli ITA / Andrea Vavassori ITA

Sara Errani ITA / Jasmine Paolini ITA vs Gaia Maduzzi ITA / Vittoria Paganetti ITA – Diretta tv su SuperTennis HD, Sky Sport (canale da definire)

PROGRAMMA COBOLLI-TIRANTE ATP ROMA 2026: COME SEGUIRE IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: SuperTennis HD, Sky Sport (canale da definire)

Diretta streaming: supertennis.tv, SuperTennix, Sky Go, NOW

Diretta streaming: OA Sport