Errani/Paolini per il riscatto in doppio: il tabellone a Roma, debutto con due giovani connazionali

Sara Errani e Jasmine Paolini si presentano ai nastri di partenza del torneo di doppio femminile degli Internazionali d’Italia 2026 con il sogno di centrare una clamorosa tripletta sulla terra battuta del Foro Italico. Le campionesse olimpiche della specialità inseguono infatti il terzo titolo consecutivo a Roma, dopo le vittorie ottenute nel 2024 e nel 2025.

Paolini, eliminata in singolare al terzo turno dalla belga Elise Mertens dopo aver avuto a disposizione ben tre match point, ha la possibilità di riscattarsi andando a caccia di un ottimo risultato insieme a Errani in doppio davanti al pubblico italiano. La coppia azzurra viene accreditata della prima testa di serie e comincerà il suo cammino nel torneo con un derby.

Errani/Paolini troveranno infatti al debutto le giovani wild card Gaia Maduzzi e Vittoria Paganetti, mentre il coefficiente di difficoltà aumenterà sensibilmente a partire dall’incontro successivo in cui potrebbero sfidare le forti singolariste ceche Noskova/Valentova. Molto insidioso anche un ipotetico quarto di finale contro Siegemund/Zvonareva (che hanno battuto le nostre portacolori a Madrid), Ostapenko/Routliffe o Hunter/Pegula.

Le avversarie più probabili da incrociare eventualmente in semifinale tabellone alla mano dovrebbero essere le n.3 del seeding Mertens/Zhang, le russe Andreeva/Shnaider o Danilina/Muhammad, mentre nella parte bassa del draw le favorite d’obbligo per arrivare fino in fondo sono sicuramente Siniakova/Townsend (che sfidano al primo turno il binomio composto dall’italiana Elisabetta Cocciaretto e la canadese Leylah Fernandez).

TABELLONE DOPPIO WTA ROMA 2026

(1) Errani/Paolini vs (WC) Maduzzi/Paganetti

Noskova/Valentova vs Chan/Stollar

Kato/Klepac vs Siegemund/Zvonareva

Hunter/Pegula vs (5) Ostapenko/Routliffe

(3) Mertens/Zhang vs Hsieh/Wang

Andreeva/Shnaider vs Kichenok/Krawczyk

Khromacheva/Olmos vs Kenin/Samsonova

Jiang/Xu vs (6) Danilina/Muhammad

(7) Bucsa/Melichar-Martinez vs Maleckova/Skoch

Eikeri/Gleason vs Kichenok/Krunic

Gauff/McNally vs Sutjiadi/Tjen

Bouzkova/Panova vs (4) Dabrowski/Stefani

(8) Perez/Schuurs vs Mihalikova/Nicholls

Jovic/Kalinskaya vs Hozumi/Wu

(WC) Grant/Ruggeri vs Cirstea/Cristian

Cocciaretto/Fernandez vs (2) Siniakova/Townsend