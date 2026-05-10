Cobolli-Tirante, ATP Roma 2026: orario, tv, programma, streaming

Lunedì 11 maggio (non prima delle ore 19:00), Flavio Cobolli affronterà l’argentino Thiago Agustin Tirante nel terzo turno degli Internazionali d’Italia 2026 a Roma. Sulla terra rossa del Foro Italico, l’azzurro vorrà conquistare per la prima volta in carriera l’accesso agli ottavi di finale del torneo di casa. Un evento che Cobolli sente in maniera molto particolare.

La tensione non è stata poca nel suo esordio dal secondo round contro il francese Terence Atmane. Una partita difficile, al cospetto di un avversario molto talentuoso e imprevedibile con le sue giocate mancine. Bravo Flavio a portare il confronto in lotta e a fare la differenza da questo punto di vista. Una dimostrazione di forza e personalità.

Al cospetto di un avversario come Tirante che fa della solidità da fondo la sua arma principale, servirà una partita aggressiva, ma nello stesso tempo paziente, dovendo leggere bene i vari momenti della partita e cercando di mischiare anche un po’ le carte con qualche variazione di ritmo. Un modo per sorprendere un rivale molto ben preparato fisicamente.

La partita tra Flavio Cobolli e Thiago Agustin Tirante sarà valida per il terzo turno degli Internazionali d’Italia 2026. Il match si disputerà sul campo centrale e sarà il quarto nel programma che avrà inizio alle ore 11:00 e il primo della sessione serale (non prima delle 19:00). La copertura televisiva sarà affidata a Sky Sport il cui palinsesto preciso sarà annunciato nella mattinata di lunedì 11 maggio. In streaming si potrà seguire su SkyGo, NOW, Tennis Tv. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale.

COBOLLI-TIRANTE ATP ROMA 2026

Lunedì 11 maggio

Campo Centrale – ore 11:00

Sorana Cirstea ROU vs Linda Noskova CZE

Coco Gauff USA vs Iva Jovic USA (Non prima 12:30)

Jannik Sinner ITA vs Alexei Popyrin AUS (Non prima 15:00)

Flavio Cobolli ITA vs Thiago Agustin Tirante ARG (Non prima 19:00) – Diretta tv su Sky Sport (canale da definire)

Laura Siegemund GER o Karolina Pliskova vs Elena Rybakina KAZ (Non prima 20:30)

PROGRAMMA COBOLLI-TIRANTE ATP ROMA 2026: COME SEGUIRE IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Sky Sport (canale da definire)

Diretta streaming: Sky Go, NOW, Tennis Tv

Diretta streaming: OA Sport