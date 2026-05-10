WTA Roma 2026, Cocciaretto sbatte sul muro Swiatek ed è eliminata

Si ferma contro il muro Iga Swiatek il cammino di Elisabetta Cocciaretto agli Internazionali d’Italia 2026. La tennista marchigiana è stata nettamente sconfitta dalla polacca in due set con un perentorio 6-1 6-0 in poco più di un’ora di gioco.

Non c’è stata davvero partita con Swiatek che ha vinto 58 punti totali contro i 28 di Cocciaretto. L’azzurra ha sofferto terribilmente con la seconda di servizio, vincendo solamente il 12% dei punti con questo colpo.

Inizio di match molto complicato per Cocciaretto. L’azzurra perde sette dei primi otto punti giocati e si trova ad affrontare tre palle break consecutive. Il dritto abbandona la marchigiana e Swiatek allunga sul 3-0. La polacca continua a dominare e nel sesto game si procura una palla break, che viene sfruttata immediatamente. Swiatek si prende il set per 6-1.

Cocciaretto prova ad andare negli spogliatoi per cercare una scossa ma nulla. Arriva subito il break in apertura e neanche la breve pausa per pioggia aiuta l’italiana a ritrovarsi. Swiatek strappa il servizio ancora nel terzo e quinto game. Nel sesto gioco Cocciaretto ha tre occasioni per evitare il 6-0, ma Swiatek le annulla e completa il cappotto nel set, staccando il biglietto per gli ottavi di finale.